Hace unos días Huawei presentó a su ficha para la gama media de 2020, el P40 Lite. Un móvil que lamentablemente no tiene los servicios de Google, pero con el que el fabricante chino pone toda la carne a asar con tal de no perder cuota de mercado.

Ahora, y tal como sucede cada vez que un gran móvil entra al mercado, es momento de compararlo con otros que ronden su mismo precio. En el caso del P40 Lite, su precio oficial de lanzamiento es de 299 euros, por lo que tocaría comparar el Huawei P40 Lite vs Galaxy A51 vs Realme X2 vs Xiaomi Mi 9T. ¿Estará a la altura de la competencia? ¿Cuál será la mejor opción?

Tabla de especificaciones: Huawei P40 Lite vs Galaxy A51 vs Realme X2 vs Xiaomi Mi 9T

Cómo es costumbre, lo primero que tenemos que comparar es la ficha técnica de los cuatro móviles en cuestión. ¿La razón? Es la forma más sencilla de contrastar sus especificaciones, aun cuando luego vengan las secciones de análisis en este mismo artículo.

Especificaciones Huawei P40 Lite

Samsung Galaxy A51

Realme X2

Xiaomi Mi 9T

Dimensiones y peso 159,2 x 76,3 x 8,7 mm y 183 gramos. 158,5 x 73,6 x 7,9 mm, 172 gramos. 158,7 x 75,2 x 8,6 mm, 182 gramos. 156,7 x 74,3 x 8,8 mm, 191 gramos. Pantalla 6,24″ Full HD+ (2310 x 1080), 398 ppi y panel LTPS IPS. 6,5″, 1080 x 2400 (Full HD+), 405 ppi, relación 20:9 y panel Super AMOLED. 6,4″, 1080 x 2340 (Full HD+), 403 ppi, relación 19,5:9 y panel Super AMOLED. 6,39″, 1080 x 2340 (Full HD+), 403 ppi, relación 19,5:9 y panel AMOLED. Procesador HiSilicon Kirin 810 con gráfica Mali-G52 MP6. Samsung Exynos 9611 con gráfica Mali-G72 MP3. Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618. Qualcomm Snapdragon 730, con gráfica Adreno 618. RAM 6 GB. 4 y 6 GB. 6 y 8 GB. 6 GB. Almacenamiento 128GB + NMCard. 64 y 128 GB. 64, 128 y 256 GB + microSD. 64 y 128 GB. Cámara Trasera Cuádruple: 48 MP f/1.8 + 8 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4 +2 MP f/2.4. Cuádruple: 48 MP f/2.0 + 12 MP f/2.2 + 5 MP f/2.4 + 5 MP f/2.2. Cuádruple: 64 MP f/1.8 + 8 MP f/2.3 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4. Triple: 48 MP f/1.8 + 8 MP f/2.4 + 13 MP f/2.4. Cámara Frontal 16 MP f/2.0. 32 MP f/2.2. 32 MP f/2.0. Retráctil de 20 MP f/2.2.

Extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm, radio FM y NFC. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm, radio FM y NFC. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm, radio FM y NFC. Batería 4200 mAh con carga rápida de 40W. 4000 mAh con carga rápida de 15W. 4000 mAh con carga rápida de 30W. 4000mAh con carga rápida de 18W. Sistema Operativo Android 10 con EMUI 10. Android 10 con ONE UI 2. Android 9 Pie con ColorOS 6 (actualizable a Android 10). Android 9 Pie con MIUI 11 (actualizable a Android 10) Precio 299€ (6 GB + 128 GB). 339€ (4 GB + 128 GB). 283€ (8 GB + 128 GB). 282€ (6 GB + 128 GB). Compralo aquí Compra el Huawei P40 Lite Compra el Samsung Galaxy A51 Compra el Realme X2 Compra el Xiaomi Mi 9T

Continúa la batalla de 2020 vs 2019, esta vez en la gama media

Tal como sucedió en la comparativa de Galaxy S20 Ultra vs Mi 10 Pro vs Mate 30 Pro vs OnePlus 7T Pro de hace unos días, en esta nueva batalla cara a cara se enfrentan móviles de dos años diferentes. Sin embargo, eso no significa que la brecha entre ellos sea tan grande.

El P40 Lite es el único móvil de 2020 en esta arena de batalla, aunque el Galaxy A51 estuvo a muy pocos días de serlo también. Mientras, el Realme X2 y el Xiaomi Mi 9T son móviles de mitad de 2019, pero que aún son una gran compra. ¿Qué compararemos? Rendimiento bruto, capacidades fotográficas, pantalla, diseño, autonomía, y hasta precio.

En temas de pantalla encontramos un cuádruple empate

Que no haya un ganador claro en la comparativa de pantallas ya avizora lo complicada que será esta elección. Los cuatro móviles de esta lista tienen pantallas con resolución Full HD+, y un tamaño muy parecido que se mueve cerca de las 6,4 pulgadas. ¿Qué permite concluir esto? Que tal como en 2019, al menos en esta primera mitad de 2020 la regla para la gama media seguirá siendo la misma.

Las diferencias pasan por los tipos de paneles a utilizar, siendo los Super AMOLED del Realme X2 y el Galaxy A51 los que se adelantan por poco. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T apuesta por una pantalla AMOLED estándar, mientras que el P40 Lite se queda con un panel LTPS IPS. ¿Hay diferencias? Sí, pero no lo suficiente marcadas como para dar un ganador.

Diseño, el A51 y el P40 lite juegan a las tendencias de 2020

Una de las tendencias en temas de diseño para este año es la pantalla perforada para ubicar la cámara frontal (con permiso del nuevo Vivo APEX y su cámara oculta). Samsung y Huawei lo saben, y por eso apostaron a ello con su móviles gama media.

Otro caso que ellos también repiten es en la distribución de cámaras traseras. Bebiendo de las ideas de los Galaxy S20 y los iPhone 11, el A51 y el P40 Lite posicionan su cámaras en “islas”, lo que permite tenerlas más cerca de sí y así ofrecer mejores tomas.

Mientras, el Realme X5 apuesta por colocar las cámaras traseras en forma vertical, lo que consideramos da un aspecto más elegante, pero sabemos que también es un poco menos práctico. En el caso del Xiaomi Mi 9T, sucede lo mismo, pero las cámaras van en el centro.

En temas de construcción, los cuatro móviles tienen cristal en ambas caras, así como laterales de aluminio. Además hacen uso de colores tornasol, algo un poco 2019, pero que se sigue viendo muy bien y sigue gustando mucho.

¿Alguien dijo cuádruple? Sí, todos dijeron cuatro cámaras menos el Xiaomi Mi 9T

Otro apartado difícil entre estos móviles es el de la cámara, pues todos tienen cuatro menos el Mi 9T, y aun así eso no significa que este último sea una mala opción. Moviéndonos a un análisis más detallado, el Realme X2 se levantaría ganador gracias a su sensor principal de 64 MP y apertura f/1.8, que además se acompaña de otros tres sensores de 8 MP + 2 MP + 2 MP.

Sin embargo, el Galaxy A51 lo sigue muy de cerca, ya que sacrifica un poco de resolución y apertura en su sensor principal (48 MP y f/2.0), con tal de mejorar las cámaras complementarias. En específico, los sensores gran angular, macro y de profundidad se colocan en 12 MP para el primero, y 5 MP para los otros dos.

Podríamos decir que un escalón más abajo está la configuración de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP del Huawei P40 Lite. Pero el software de postprocesado de Huawei es increíble, así que preferimos poner al P40 Lite al mismo nivel del Galaxy A51.

Por último, encontramos la configuración de cámaras trasera del Xiaomi Mi 9T, que se queda en tres cámaras de 48 MP + 8 MP + 13 MP. Este móvil ha demostrado ser bastante bueno para tomar fotografías, pero definitivamente se queda último respecto a los demás.

Ya movidos a las cámaras delanteras, el Realme X2 y el Galaxy A51 se llevan la palma con sus sensores de 32 MP. Sin embargo, la cámara del X2 tiene mejor apertura (f/2.0), pero está en un notch, mientras que la del A51 ocupa menos espacio al estar en un agujero. El Mi 9T resalta con su cámara retráctil, pero nuevamente peca en resolución (20 MP), mientras que el Huawei se queda atrás con 16 MP.

El rendimiento del Kirin 810 del P40 Lite da un repaso al resto

Debemos decir que todos los procesadores de estos móviles son muy buenos, y se comportarán bastante bien por al menos dos años. Pero estamos en una comparativa y hay que hablar de la verdad, el chip que equipa el P40 Lite supera al resto en todo.

Poniéndonos técnicos, el Kirin 810 es un SoC fabricado en 7 nm, mientras que los otros son de 8 y 10 nm, esto le da ventaja en eficiencia energética. Además, es compatible con RAM de hasta 4266 Mhz, teniendo cerca nada más al Exynos 9611 del A51 con 3200 Mhz, mientras que los Snapdragon se quedan en 1866 Mhz.

En el caso del ancho de banda, el Kirin 810 del P40 Lite es capaz de manejar hasta 31,78 GB/s de datos, doblando a sus competidores. En velocidad de descarga de datos más de lo mismo, y así con otros apartados más como la GPU o la velocidad de subida. El Kirin 810 es el rey indiscutible de esta comparativa.

Por mencionar otros detalles importantes, el P40 Lite sí peca en algo, su cantidad de RAM, que se queda en 6GB, misma que el Xiaomi Mi 9T. Mientras, el Realme X2 se corona con una configuración de hasta 8 GB. En temas de almacenamiento interno en general todos se presentan como buenas opciones al tener modelos de al menos 128 GB.

La carga rápida de 40W del P40 Lite le da medalla de oro en batería y autonomía

Desde 2019 la mayoría de los fabricantes parecen haberse dado cuenta de lo importante que es que un móvil tenga una buena batería. Por eso, han decidido aumentar la capacidad poco a poco, y han trabajado arduamente por mejorar los tiempos de carga.

El Huawei P40 Lite es la prueba más verídica de la afirmación anterior. Con su batería de 4200 mAh y carga rápida de 40W, se pone a la altura de móviles muchísimo más costosos, como los Galaxy S20, e incluso los supera.

El resto de móviles de esta comparativa tampoco están mal de autonomía, ya que todos tienen una capacidad de 4000 mAh, una cifra muy buena. Las diferencias se marcan en la carga rápida, dejando en segundo lugar al Realme X2 con 30W, de tercero al Xiaomi Mi 9T con 18W, y último al Galaxy A51 con apenas 15W.

¿Cuál es el mejor gama media con Android para esta primera mitad de 2020?

Salvo por su RAM de 6GB y la cámara frontal de 16 MP, el Huawei P40 Lite se corona como ganador de esta comparativa si lo que necesitas es un gran rendimiento, autonomía y buenas cámaras. Sus 299 euros de precio, el rendimiento abrumador del Kirin 810, su batería y carga rápida así lo avalan.

Si lo tuyo es más de fotografía, te diríamos que apuestes por el Realme X2, que en el papel se ve especialmente tentador. Sin embargo el A51 no se queda atrás, y el software de postprocesado de Huawei aún tiene que decir lo suyo. Cuidado si luego del lanzamiento en los próximos días el P40 Lite voltea la tortilla y pone todo a su favor.

Esperamos que esta comparativa te haya gustado, y la disfrutaras tanto como lo hicimos nosotros al redactarla. ¿Quieres agregar algo? Escríbenos en los comentarios y abramos debate.