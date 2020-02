Hace apenas dos días Huawei presentó su segundo móvil flexible, el Mate Xs. Para todos fue una sorpresa esta presentación, ya que esperábamos con ansias el lanzamiento de los nuevos P40. Pero no sucedió, y tan solo quedó en un aviso de que conoceríamos más de ellos para finales de marzo.

Ahora, y en un nuevo movimiento inesperado, el gigante chino nos acaba de sorprender con la presentación del Huawei P40 Lite. Estas son las características y precio del que será el gama media insignia de la compañía para esta primera mitad de 2020.

Todas las características del Huawei P40 Lite: yo te he visto antes

Con el P40 Lite, Huawei decide cubrir el hueco de la gama media de una vez por todas, y lo hace de gran manera, ofreciendo un apartado técnico muy bueno. Sin embargo, este móvil nos deja con un sabor un poco agridulce, ya que no es más que una versión renombrada del Huawei Nova 6 SE, con solo un cambio menor. Esta es su ficha técnica:

Características Huawei P40 Lite

Dimensiones y peso 159,2 x 76,3 x 8,7 mm. 1783 gramos. Pantalla 6,24″ Full HD+ (2310 x 1080) y panel LTPS IPS. Procesador HiSilicon Kirin 810 con gráfica Mali-G52 MP6. RAM 6 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Cuádruple de 48 MP con f/1.8 + gran angular de 8 MP con f/2.4 + macro de 2 MP con /f.2.4 + sensor ToF de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4200 mAh con carga rápida de 40W. Sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Diseño del nuevo Huawei P40 Lite, un móvil que navega entre 2019 y 2020

El P40 Lite es un móvil que deja atrás algunas partes del diseño de los P30, e introduce cambios importantes que lo posicionan en las tendencias de 2020. En principio, se mantiene el cuerpo en vidrio y cristal que tan bien le ha caído a los móviles en los últimos años, apoyado por una selección de colores tornasol que pasan por el verde, negro y azul/rosa.

En la ubicación de las cámaras traseras, Huawei apuesta por un diseño en forma de isla, muy parecido al que utilizan Apple y Samsung en sus móviles de 2020. Ya moviéndonos al frontal, la compañía se lanza al agua con un diseño todo pantalla, y una cámara que se ubica en un pequeño agujero.

El rendimiento del P40 Lite marcará la tendencia de la gama media, su pantalla no tanto

En temas de rendimiento, Huawei parece que pondrá toda la carne en el asador con el P40 Lite, ¿su objetivo? Dotar la gama media de un dispositivo que sea lo suficientemente bueno para aguantar un par de años sin necesitar recambio alguno. ¿La razón? Huawei sabe que el rango de precio en el que se mueve este smartphone es el más demandado en todos los mercados.

Con su procesador Kirin 810, 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliable (a través de una NMCard), Huawei se las quiere jugar todas con este móvil. Estas especificaciones aseguran un rendimiento increíble para todo tipo de aplicaciones y deja entrever que no es necesario gastarse 1000 euros o más.

En el caso de la pantalla, Huawei apuesta por un panel LTPS IPS de 6,4 pulgadas y resolución Full HD+. No es algo que sorprenda en absoluto, pues se dejan en el camino mejoras como la certificación HDR10+, o una tasa de actualización de al menos 90Hz. Ambas son cosas que ya podemos ver en otros móviles gama media, pero en general la pantalla cumple.

Una configuración de cámaras sobresaliente

En los últimos años la calidad fotográfica de los móviles Huawei ha sido alabada muchas veces, y no por nada se han ganado la corona de DxOmark en varias ocasiones. Cómo era de esperarse, el P40 Lite no será una excepción, y aunque no contará con las mejores cámaras del mercado, sí que tendrá unas muy buenas.

La alineación estará comandada por un sensor principal de 48 MP y apertura f/1.8 que asegura unas fotos muy buenas para casi todo tipo de situaciones. Luego, encontramos un sensor gran angular de 8 MP y f/2.4. Para las fotos en modo macro cuenta con 2 MP y f/2.4, y para profundidad con un sensor ToF de 2 MP.

En el caso de la cámara frontal, Huawei apuesta por una ubicación a través de una perforación de pantalla. ¿El sensor? 16 MP y apertura f/2.0, más que suficiente para esas fotos geniales que tanto te gustan subir a las redes sociales.

Batería y carga increíbles

El P40 Lite es un móvil genial en muchos apartados, mientras que en otros es bastante normal. No obstante, si hay un apartado que resalta muchísimo en este dispositivo Android es su batería. En principio, porque cuenta con nada menos que 4200 mAh de capacidad, una cifra imponente para esta gama.

Pero aún mejor es su carga rápida, que se eleva hasta los 40W, un número que se codea muy de cerca con el del Galaxy S20 Ultra, y supera al de los S20 y S20 Plus. Sinceramente no esperábamos una potencia de carga tan grande en un móvil gama media.

El Huawei P40 Lite no tendrá servicios de Google

Si hay una sola cosa que puede dinamitar el éxito de este móvil es que no contará con la certificación de Google para poder utilizar sus servicios. Esto es algo que sabemos desde hace tiempo, pero no deja de ser importante de mencionar.

Sin embargo Huawei no se quedará de brazos cruzados, y por eso ha incluido los Huawei Mobile Services a este móvil, así como AppGallery, su propia tienda de aplicaciones. El tiempo dirá si el no tener la bendición de Google será negativo, aunque existen métodos alternativos para obtener sus servicios de forma sencilla.

Precio y disponibilidad del Huawei P40 Lite

Podrás adquirir el Huawei P40 Lite por unos 299 euros a partir del próximo 7 de marzo, aunque las reservas se activarán a partir del día 2. El mismo llegará a todo el mundo en una versión única de 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento, aunque no descartaríamos que Huawei ampliase esta configuración si el móvil se vende bien.

¿Qué tal te ha parecido este nuevo gama media? ¿Cumple tus expectativas? A nosotros nos parece una opción bastante apetecible, aun cuando en algunos apartados no destaque demasiado.