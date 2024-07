OnePlus Nord 4 un smartphone metal de los pies a la cabeza

En este 2024 hay marcas que han decidido cambiar las reglas del juego en lo que respecta al sector de los móviles de gama media. Google lo hizo a principios de año al lanzar el Pixel 8a con 7 años de actualizaciones y Nothing recientemente al presentar un diseño rompedor e innovador con el CMF Phone 1.

Y a esta tendencia de incorporar novedades típicas de la gama alta en móviles de gama media se acaba de sumar OnePlus con su reciente lanzamiento… ¿Por qué? Pues porque acaban de presentar el nuevo OnePlus Nord 4, un teléfono fabricado como una pieza de metal única nunca antes vista en su gama.

Pero no solo brilla por su novedoso cuerpo de metal. El OnePlus Nord 4 también trae un poderoso procesador, funciones de IA, una cámara Sony de última generación y una autonomía de lujo. A continuación, te contamos todas sus características, precios y disponibilidad.

Especificaciones del OnePlus Nord 4

El nuevo OnePlus Nord 4 es una versión muy mejorada del OnePlus Nord 3. Y es que, para empezar, viene con una pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Hasta aquí es igual a su antecesor. Sin embargo, la novedad es que trae un brillo máximo de 2150 nits (vs. 1450 nits) para usarlo sin problemas bajo el sol y el revestimiento Aqua Touch que permite usar la pantalla con los dedos mojados.

Ahora bien, no cabe duda de que lo más atractivo del nuevo OnePlus Nord 4 es su cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica. Y no, no es solo por la naturaleza y resistencia de este material. También es porque ha sido fabricado como una pieza única (unibody) de metal, lo que le otorgan mucha fluidez al diseño y una sensación prémium al sostenerlo.

Características OnePlus Nord 4 Dimensiones y peso 162,6 x 75,0 x 7,99 mm. 199,5 gramos. Pantalla 6,74″ 1.5K (2772 x 1240 píxeles) panel AMOLED, relación de aspecto 20,1:9, 450 ppi, tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo máximo de 2150 nits, profundidad de colores de 10 bits, gama de colores DCI-P3 al 100 %, HDR10+, Ultra HDR, ProXDR y revestimiento Aqua Touch. Procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 con gráfica Adreno 732. RAM 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 (Sony LYTIA 600), EIS y OIS.

Macro de 8 MP con f/2.2.

Flash LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GNSS, A-GNSS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, lector de huellas en pantalla, certificación IP65 y altavoces duales. Batería 5500 mAh con carga rápida de 100 W. Sistema operativo OxygenOS 14.1 basado en Android 14. Lee también: Estos son los 5 mejores móviles para regalar el Día del Padre 2024

Procesador Snapdragon 7+ Gen 3 con un gran poder de IA, cámara Sony de 50 MP y carga rápida de 100 W

Además de su diseño prémium, el OnePlus Nord 4 también trae un rendimiento de lujo. Y esto es gracias a que lleva bajo el capó el Snapdragon 7+ Gen 3, un procesador de Qualcomm de 4 nanómetros que va a 2,8 GHz. Este viene acompañado de hasta 16 GB de RAM de tipo LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

Dicho hardware permite la ejecución de la inteligencia artificial de OnePlus. Se trata de funciones de IA que pueden resumir audios extrayendo los puntos claves de una reunión, resumir artículos webs, borrar objetos de una imagen o extraerlos para hacer stickers y mucho más.

En cuanto al apartado fotográfico del OnePlus Nord 4, para este móvil la marca optó por el nuevo sensor Sony LYT-600 de 50 megapíxeles para la cámara principal trasera que capta más luz que los antiguos sensores de Sony y ofrece procesado RAW. La cámara secundaria es un gran angular de 8 MP y la frontal es de 16 MP.

Finalmente, no podíamos dejar de hablar de su autonomía. Y es que trae una batería de 5500 mAh que da hasta 17 horas de reproducción de vídeo y una carga rápida de 100 W para que lleves el móvil de 0 a 100 % en solo 28 minutos… ¿Su sistema operativo? Android 14 y, sorprendentemente, OnePlus garantiza hasta 6 años de parches de seguridad y 4 años de actualizaciones del sistema, es decir, recibirá Android 18.

Disponibilidad y precios del OnePlus Nord 4

El OnePlus Nord 4 saldrá a la venta este próximo 8 de agosto, pero desde ya se puede reservar en la web de la marca. El móvil está disponible en tres colores (Mercurial Silver, Obsidian Midnight y Oasis Green) y en dos configuraciones de RAM y almacenamiento por los siguientes precios: