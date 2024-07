A estas alturas seguramente lo sepas, pero igual te lo contamos: CMF es a Nothing lo que POCO es a Xiaomi. Dicho de otra manera: CMF es una submarca enfocada en la economía, pero no por ello deja de ofrecer dispositivos interesantes. Prueba de ello está en sus auriculares (como los CMF Buds Pro) y sus smartwatches (como el CMF Watch Pro), dos nichos en los que la marca ha pegado con fuerza pese a ser bastante nueva.

Ahora, Nothing pretende abrirse camino en otro mercado con CMF: el de los móviles geniales y económicos. ¿Cómo? Pues nada menos que con el CMF Phone 1, un móvil barato que no pierde en innovación, pues realmente se las trae. Ya verás por qué lo decimos, pues te mostraremos todas sus especificaciones.

Todas las especificaciones del CMF Phone 1

Características CMF Phone 1

Peso y dimensiones

197 gramos (plástico) o 202 gramos (cuero vegano).

164 x 77 x 8 o 9 mm. Pantalla 6.67 Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel Super AMOLED, brillo pico de 2000 nits, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 240 Hz y HDR10+. Procesador MediaTek Dimensity 7300 con grafica Mali-G615 MC2. RAM 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1 (ampliable con micrSD). Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Bluetooth 5.3, NFC, lector de huellas bajo la pantalla y trasera intercambiable. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.6.

Dos años de actualizaciones de Android y tres de seguridad.

La carcasa trasera intercambiable ha vuelto oficialmente con el CMF Phone 1

Hace algunos años no hubiese sido así, pero el CMF Phone 1 hoy día es un móvil único en su estilo, toda una rareza de diseño. ¿Por qué lo decimos? Porque estamos en un mercado en el que todas las compañías fabrican móviles unibody, pero el de CMF tiene trasera intercambiable.

Sí, no estás leyendo mal, al CMF Phone 1 le puedes cambiar la carcasa trasera. Solamente debes quitar sus cuatro tornillos para extraer la de serie y poner una nueva. Es algo que removerá mucho la nostalgia entre los usuarios y nos gusta por múltiples cosas: es útil, diferente, permite mayor personalización y también se adelanta a las normas europeas que exigirán mayor facilidad para remplazar componentes.

Eso sí, lamentablemente, la batería “no es extraíble”. Ojo, y lo ponemos entre comillas porque sí puedes retirarla, pero hay pegamento y un flex que evitan que sea un proceso de “quitar y poner” como en el pasado.

Otro detalle interesante de su carcasa trasera es el pequeño botón giratorio que tiene en la esquina inferior derecha. Cuando lo quitas sirve para añadir tres accesorios de la marca (por ahora): un tarjetero, un soporte para mesa o una correa de sujeción.

Más allá de eso, el CMF Phone 1 tiene un diseño modesto que no llamada demasiado la atención, con un cuerpo de plástico, trasera de plástico o cuero vegano y algunos detalles en metal. No es gran cosa si se le compara con los Nothing Phone (1) y Phone (2), pero cumple con innovar.

Ahora bien, ¿y todo lo demás? Vamos allá, porque dijimos que este smartphone tiene lo suyo y no estamos mintiendo.

El CMF Phone 1 tiene un hardware muy equilibrado y competitivo para su precio

El CMF Phone 1 llega al mercado con una pantalla realmente buena para su precio: un panel AMOLED de 6,67” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo pico de 2000 nits.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300, un chip de gama media muy rendidor (promedia 634.847 puntos en AnTuTu). Además, le acompañan 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento (ampliable), una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 W, una combinación de buen nivel.

Si a todo eso le sumamos Android 14 y Nothing OS 2.6, estamos ante una ecuación casi perfecta. ¿Por qué? Porque Nothing OS es de las capas de personalización más novedosas del momento y también está bastante bien optimizada.

¿Y las cámaras? El primer móvil de CMF lleva un sensor principal de 50 MP y una cámara auxiliar de 2 MP para retratos en la trasera, así como una cámara frontal de 16 MP. Este es quizás su punto más débil, especialmente porque no hay estabilización óptica de imagen (OIS), una agravante cuando recordamos que Nothing todavía no logra sacar el máximo potencial a las cámaras de sus teléfonos.

Sin embargo, no es algo fatídico para un dispositivo de menos de 300 euros que en todo lo demás va excelente.

Precio y disponibilidad del CMF Phone 1

El CMF Phone 1 ya está a la venta en España y llega a nuestro mercado con un precio muy atractivo: desde solo 239 euros en su versión base. Con eso, sus novedades en diseño y su hardware, se convierte en un móvil muy competitivo para la gama media asequible que está por debajo de los 300 euros. Así queda la cosa: