La expectativa que Carl Pei (antiguo director de OnePlus Global) ha generado con su nueva marca Nothing es de admirar. Desde hace mucho tiempo no veía tanta emoción por el lanzamiento de un smartphone que viene de una marca emergente y muy poco conocida por el público general. Y es que, hay que admitir, que lo han vendido muy bien. Nos adelantaron que llegaría con luces LED, un chip de gama media y un launcher propio, y ahora lo han revelado al completo.

Así es amigos, el Nothing Phone (1) ya es 100 % oficial y ya podemos mostrarte todas tus especificaciones y precios. Es un móvil que resulta raro en el mercado actual donde todo está muy visto, y por eso nos encanta. Se podrá comprar desde cualquier parte del mundo, por lo que vale la pena conocerlo a fondo. Vamos allá…

Especificaciones del Nothing Phone (1)

Pese a ser el buque insignia y único móvil de la compañía hasta ahora, el Nothing Phone (1) es un smartphone de gama media. Tal y como se había filtrado, este móvil no está a la altura de los móviles más potentes del momento, ya que no usa un chip de gama alta. Sin embargo, sí que ofrece un rendimiento muy fluido de la mano del mejor procesador de gama media de Qualcomm. Veamos sus especificaciones.

Características Nothing Phone (1) Dimensiones y peso 159,2 x 75,8 x 8,3 mm. 193,5 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco variable entre 60 Hz y 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, cristal Corning Gorilla Glass, 402 ppi, contraste de 1.000.000:1, 1200 nits de brillo máximo y profundidad de color de 10 bit. Con perforación para la cámara selfie. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L. RAM 8 o 12 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB ampliable con micro SD hasta 512 GB. Cámara trasera Principal: 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX766, 20mm, OIS y EIS, HDR

Angular/Macro: 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque a solo 4 cm.

Graba en 4K o 30fps o en HD a 120 FPS. Cámara frontal 16 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX471. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, GPS Dual, Bluetooth 5.2, NFC, protección IP53, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. Batería 4500 mAh con carga rápida de 33 W por cable, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W. Sistema operativo Android 12 con la capa de personalización NothingOS.

En desarrollo…

Precio del Nothing Phone (1) y disponibilidad

Podrás conseguir el Nothing Phone (1) en los colores negro o blanco, ambos con acabado transparente. Los precios de sus distintas versiones son los siguientes:

8 + 128 GB : 469 euros

: 469 euros 8 + 256 GB : 499 euros

: 499 euros 12 + 256 GB: 549 euros

El Nothing Phone (1) estará a la venta a partir del 21 de julio en la tienda oficial de la marca.