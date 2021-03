Si pensabas que la fiebre por las criptomonedas era lo último en Internet, queremos decirte que te has quedado un poco en el pasado, pues la venta de NFTs por parte de YouTubers e Influencers se están llevando todas las miradas.

No fue sino hasta hace mucho que un artista digital llamado Beeple vendió en una subasta una obra por 69 millones de dólares. Si bien esto podría no llegar a sonar extraño, lo que ha llamado la atención es el formato en el que se vendió, ¿qué formato? Pues ni más ni menos que en NFT, una nueva tecnología que le permite a este tipo de personas vender productos únicos a precios irrisorios.

¿Qué es un NFT?

Si aún no sabes qué es un NFT, ya sea porque no escuchaste hablar de el, o bien porque no le has prestado atención, desde aquí podemos resumirte en pocas palabras que es ni más ni menos que un producto digital único. O sea, las siglas NFT hacen referencia a los tokens no fungibles, ¿qué cosa? Activos del tipo criptográficos basados en blockchain que poseen códigos de identificación y metadatos únicos que los distinguen entre sí.

¿Aún no entendiste muy bien qué es un NFT? No te preocupes, podemos simplificar aún más la explicación para que esto te quede bien en claro. Imagínate que pintas un cuadro y no quieres que nadie pueda replicarlo, o bien que digan ese cuadro lo ha pintado otra persona, ¿qué puedes hacer en ese caso? Ponerle una firma al final del lienzo. El sistema de tokens criptográficos NFT hace más o menos eso, le asigna un token único que no se puede cambiar, y que además obliga al comprador a tener que quedarse con la obra para siempre

A diferencia de otras criptomonedas, tales como Bitcoins, Ethereum y demás, las cuales puedes comprar fácilmente, los NFT (tokens no fungibles) no pueden replicarse ni tampoco intercambiarse. Si una persona le incluye un NFT a su obra digital, dicha obra será única y nadie podrá replicarla para venderla como si fuera original.

¿Cómo funcionan los NFT?

Habiendo explicado de qué tratan los NFT, no podemos añadir mucho más sobre cómo funcionan, pues lo hemos dicho prácticamente todo en los párrafos que te mostramos arriba. De igual forma, si te interesa saber el funcionamiento “base” de esta tecnología virtual, te recomendamos echarle un vistazo al artículo en donde explicamos cómo funciona la tecnología Blockchain.

Si ya sabes más o menos cómo funciona la tecnología que está detrás de los NFT (Blockchain), no deberías tener demasiados problemas en comprender de cómo funcionan los NFT. De igual manera, podemos decirte que su funcionamiento es bastante simple de comprender:

Un usuario crea una obra digital. Aplica un token no intangible a su obra. Publica la obra con dicho token en Internet para su venta. Compran dicha obra con el token integrado. Y listo, esa obra será dueña de una persona, pero el creador original estará siempre ligado a la misma.

¿Para qué sirve un NFT?

Por el momento, los NFT sirven para darle “autenticidad” a un producto artístico creado por una persona. Ya sea una pieza de dibujo, una canción o una obra artística en 3D, cualquier usuario con acceso a Internet puede crear un NFT desde alguna de las plataformas especializadas sobre el tema: Rarible, OpeanSea o Nifty Gateway.

En resumidas cuentas, un NFT sirve para poder darle un valor monetario a una obra digital, como así también para resguardar la originalidad de dicha creación. Esto último siempre fue una tarea difícil de aplicar, ya que casi el 99% del contenido que podemos encontrar en Internet puede ser replicado sin demasiadas complicaciones.

El YouTuber español Willyrex se sube al carro de los NFT

Si bien ya se han observado a otros YouTubers, Instagramers e incluso TikTokers sumergirse en el mundo de los NFT, Willyrex es el primer creador de contenido español que se anima a meterse en este nuevo mundo.

El YouTuber español anunció que ha colaborado con el artista gráfico Zigor para lanzar su primera colección de NFTs. Estos tendrán un costo de 1 a 2000 euros.

Pero no todo parece ser tan “transparente” como pinta, pues ante el anuncio de que Willyrex pondrá a la venta una serie de obras digitales, miles fueron las personas que no se tardaron en decirle al YouTuber español que era un “estafador de primera”.

Lo que no muchos saben es que este tipo de obras digitales no terminan siendo 100% propiedad del usuario que las compra. Al tratarse de una representación que no está en la cadena de bloques como tal, es necesario que el servidor en donde se encuentra ese NFT esté operativo los 365 días del año para que el propietario pueda acceder al contenido que ha comprado.

El comprador depende exclusivamente del servidor en donde se encuentra ese NFT. Si el servidor es cerrado, sufre fallas irreparables o desaparece como por arte de magia, la obra ligada a ese NFT desaparecerá para siempre.

Teniendo en cuenta este aspecto, lo importante es ser consciente de la información que se da a la hora de comercializar los NFT, información que Willyrex no ha otorgado, ya sea por desconocimiento, o porque no quiere dañar el negocio que tiene entre manos.

¿Quieres comprar un NFT? Sigue estos consejos

Si estás planeando en adquirir un NFT porque te gustan las obras digitales que hace una artista, o bien porque quieres apoyar a un creador de contenido que sigues en YouTube, Instagram, Facebook o cualquier otra red social, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes puntos:

La mayoría de los NFT se venden en subastas . Esto hace que la obra digital alcance precios muy elevados.

. Esto hace que la obra digital alcance precios muy elevados. Si bien estás pagando por un producto, el mismo nunca será tuyo .

. No podrás transportar esa obra a ningún lugar. Para poder acceder a la misma, deberás ingresar a un enlace que te proporcionará el propio NFT.

a ningún lugar. Para poder acceder a la misma, deberás ingresar a un enlace que te proporcionará el propio NFT. No vas a poder vender el producto que has comprado.

que has comprado. En caso de que el servidor en donde esté alojado el NFT sufra daños, podrías perder la obra que has comprado.

Analizando todos estos puntos y poniéndolos sobre la mesa, ¿comprarías un NFT? Déjanos en los comentarios qué piensas sobre este nuevo movimiento tecnológico que ha conmocionado a toda la Internet.