Al menos en una ocasión tu móvil se te ha congelado y cuando tratas de reiniciarlo el táctil no te funciona. En esa ocasión seguramente te hiciste la pregunta … ¿cómo reiniciar mi móvil si no funciona el táctil? Si esto te ha sucedido o te está pasando justo ahora y aquí te responderemos esa pregunta.

Generalmente, esto sucede por dos razones: la primera es que el táctil de tu móvil está experimentando algún fallo, la segunda suele ser que el sistema operativo de tu tablet o smartphone ha tenido un fallo que ha afectado todas las funciones. La buena noticia es que, a pesar de este fallo, reiniciar tu móvil si no te funciona el táctil es perfectamente posible.

Cómo descartar que el táctil o el protector de pantalla no se encuentran dañados

Además de limpiar bien la pantalla, hay dos acciones que podrías intentar antes de utilizar alguna de estas alternativas para asegurarte de que el problema no es el táctil. La primera es retirarle el protector de pantalla a tu móvil y ver si la pantalla funciona. A veces pasa que al desgastarse el protector de pantalla interfiere con el funcionamiento del mismo.

Si el táctil te ha vuelto a funcionar, ya sabes cuál es el problema y lo que te faltaría por hacer es instalarle un protector de pantalla nuevo. La segunda acción es intentar poner tu móvil en modo seguro y ver si al ejecutar dicha modalidad el táctil te funciona normalmente.

Normalmente, esto se hace presionando el botón de apagado hasta que te aparezca un menú donde podrás reiniciar en modo seguro. Sin embargo, como el táctil no te está funcionando debes reiniciar el móvil varias veces con el primer método que te vamos a explicar para forzar al teléfono a entrar en modo seguro. El segundo método que te mostraremos también te puede ayudar a poner tu móvil en modo seguro.

Si en modo seguro el táctil te funciona es porque el problema lo tiene el software por algún virus, una app maliciosa o porque la memoria está casi llena, pero si el táctil sigue sin funcionar el fallo está en el mismo. En ese caso, deberás llevar tu teléfono con un técnico.

Todos los métodos para reiniciar tu móvil si no funciona el táctil

La mayoría de los métodos que te mostraremos a continuación no requieren de alguna app de terceros, mientras que otros requieren que uses un accesorio adicional, pero de lo que no tenemos dudas es que alguno de estos métodos te funcionará. Sin más preámbulos, así es como puedes reiniciar tu móvil si no te funciona el táctil:

Mantén presionado el botón de encendido por varios segundos para reiniciar tu móvil si no funciona el táctil

De todas las opciones que puedes intentar, la más sencilla es presionar el botón de encendido de tu teléfono por varios segundos. Al hacerlo, tu móvil se reiniciará, pero el tiempo que debes mantener presionado el botón puede variar de acuerdo al modelo y marca de tu teléfono.

Sabiendo esto, te sugerimos que busques en Internet cuánto tiempo lo debes presionar según tu marca y modelo. Otra razón por la que te recomendamos que consultes en Internet es porque algunos móviles no se reinician presionando el botón de encendido, sino el de encendido junto con uno de los botones de volumen al mismo tiempo.

Usa el ratón de tu ordenador en tu móvil, una alternativa que te funcionará muy bien

Aunque parezca increíble, existe un método para usar en tu teléfono el ratón de tu ordenador. Además de tener un ratón en buen estado, necesitarás un adaptador OTG o un hub USB-C. Con uno de estos accesorios podrás conectar un mouse o ratón a tu móvil.

De este modo, cuando presiones el botón de apagado por unos segundos podrás usar el ratón para escoger la opción de reiniciar tu teléfono Android. Si no sabes mucho sobre los hubs USB-C, ni tampoco cuál deberías comprar, aquí te dejamos una lista de hubs USB-C recomendados. Esta alternativa te puede servir no solo para reiniciar tu móvil, sino también para ponerlo en modo seguro.

Intenta con el reinicio de fábrica, una opción que solucionaría todos tus problemas

En caso de que tu problema sea el software de tu móvil, aplicar un reinicio de fábrica eliminará el problema de forma definitiva. Si quieres saber cómo hacerlo, aquí te lo explicaremos:

Presiona por varios segundos el botón de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo (la combinación de botones y el tiempo durante el que debes presionarlos podría variar en cada móvil, así que antes revisa en Google cómo hacerlo en tu teléfono).

(la combinación de botones y el tiempo durante el que debes presionarlos podría variar en cada móvil, así que antes revisa en Google cómo hacerlo en tu teléfono). En el menú que te aparecerá deberás usar los botones de volumen para marcar la opción “Recovery Mode” y utiliza el botón de encendido para seleccionarla.

y utiliza el botón de encendido para seleccionarla. Lo siguiente, es ingresar en “wipe data” o “factory reset” . Al presionar dicha opción te aparecerá un “Yes” y un “No” para confirmar el reinicio. Obviamente, debes elegir “Yes”.

o . Al presionar dicha opción te aparecerá un “Yes” y un “No” para confirmar el reinicio. Obviamente, Para finalizar, todo lo que deberás hacer es elegir la opción “Reboot system now” y esperar a que el proceso se complete.

En cuanto se complete el reinicio de fábrica, tu móvil volverá al estado en el que estaba cuando lo sacaste de la caja al comprarlo. Por esta razón, deberás configurarlo desde cero e instalarle las aplicaciones que uses. El único detalle es que si haces esto eliminarás cualquier archivo guardado en tu teléfono.

Prueba con esta aplicación para cambiar las acciones de cada botón

Por último, pero no menos importante, tenemos una aplicación llamada Buttons Remapper. Lo que hace esta app es cambiar la función que tiene uno de los botones de tu teléfono. Por ejemplo, puedes usar esta app para que uno de los botones con los que subes y bajas el volumen reinicie tu teléfono si la presionas por uno o varios segundos.

Como debes imaginarte, si el táctil te falla no podrías instalarla normalmente. En ese caso, podrías usar el ratón en tu teléfono con el método que te explicamos previamente para que instales la aplicación, la configures y luego reinicies tu teléfono. Otra buena opción es que instales previamente la aplicación y modifiques uno de los botones con la función de reinicio.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido estos trucos para reiniciar tu móvil si no funciona el táctil? ¿Conoces algún otro método que no hayamos mencionado? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación.