El Nothing Phone 1 usa un chip de gama media decepciona en los test

Junto al iPhone 14 y Google Pixel 7, el primer móvil de la nueva marca de Carl Pei (cofundador y ex-CEO de OnePlus) es sin lugar a dudas uno de los terminales más esperados del año. El Nothing Phone (1) ha generado mucha expectativa desde que fue anunciado.

Recientemente, se reveló oficialmente su fecha de lanzamiento y diseño que destacó por su tapa trasera transparente y las tiras LEDs que además de ser atractivas también son bastante funcionales. Y, en lo que respecta a hardware, se esperaba que este móvil llegara con el chipset más potente para la fecha, ya que hasta ahora se ha promocionado como un flagship.

Sin embargo, todo parece indicar que el Nothing Phone (1) no será tan potente como pensábamos. Geekbench ha revelado la calificación que ha recibido este smartphone en los test de su benchmark y el procesador que trae bajo su capó transparente. ¿Quieres saber cuál es? Pues enseguida te lo revelamos.

El Nothing Phone (1) se deja ver Geekbench 5: Snapdragon 778G+ y rendimiento de gama media

Desde hace algunos meses se había filtrado que el Nothing Phone (1) tendría un SoC de Qualcomm, por lo que existía la duda si sería el Snapdragon 8 Gen 1 o su versión mejorada, el Snapdragon 8+ Gen 1. Pero no, no llegará con un procesador de gama alta de este año, ni del año pasado (Snapdragon 888+).

El primer teléfono de Nothing trae bajo el capó un chipset de gama media de 2021, el Snapdragon 778G+ acompañado de la gráfica Adreno 642L. Sorprende la decisión del fabricante, ya que ni siquiera optaron por el procesador de gama media que Qualcomm ha lanzado para este año, el Snapdragon 7 Gen 1.

En las pruebas de rendimiento del conocido benchmark Geekbench 5, el Nothing Phone (1) obtuvo una calificación de 797 puntos al usar su núcleo principal, y 2803 puntos al poner a prueba todos sus Cortex. Para ponerlo en contexto, este rendimiento es equiparable al del Galaxy A52s, Xiaomi 11 Lite NE 5G y Motorola Edge 30, teléfonos de gama media que están lejos de ser los más potentes de sus fabricantes.

Un móvil con procesador de gama media a precio de gama alta: la arriesgada apuesta de Nothing

Aunque aún no se ha revelado el precio oficial del Nothing Phone (1), todo parece indicar que este móvil apunta al mercado de los flagships. De hecho, recientemente se subastaron las primeras 100 unidades de edición limitada que alcanzaron cifras de hasta 2000 €. Habrá que esperar para saber qué tal le va a la nueva marca de Carl Pei en su apuesta de vender un móvil con potencia de gama media a precio de buque insignia.