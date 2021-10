Uno de los grandes éxitos de Xiaomi este año ha sido el Xiaomi 11 Lite 5G, que es la versión económica de su buque insignia actual. Sin embargo, debido a la escasez mundial de chips, Xiaomi no pudo seguir fabricándolo tal y como lo idearon inicialmente. Por eso, han lanzado un nuevo modelo llamado Xiaomi 11 Lite NE 5G que es exactamente igual al Xiaomi 11 Lite 5G que todos conocemos, pero usa un chip diferente. Su apellido «NE» significa precisamente «nueva edición».

En lugar de usar el procesador de gama media Snapdragon 780G, este nuevo modelo utiliza el Snapdragon 778G que es más barato y proporciona un rendimiento similar. Xiaomi también aprovechó la ocasión para relanzarlo con nuevos colores que son más llamativos y hacen que luzca aún mejor.

Ahora bien, ¿vale la pena como teléfono prémium de gama media? Lo hemos estado usando unos días y la verdad es que estamos encantados con su rendimiento y totalmente enamorados de su diseño. Para que sepas por qué, acompáñanos a analizar cada uno de los detalles de este nuevo Xiaomi 11 Lite NE 5G. ¡Ah! Y al final del artículo te dejamos una oferta con la que te podrás ahorrar más de 79 € en su compra.

Review del Xiaomi 11 Lite NE 5G: el buque insignia más barato de Xiaomi

Si buscas un teléfono con 5G, diseño elegante, pantalla de alta calidad y potencia suficiente para juegos y cualquier tipo de tarea, pero no estás dispuesto a pagar los precios de la gama alta, este Xiaomi 11 Lite NE 5G es perfecto para ti. Revisa su ficha técnica para que te des cuenta de lo completo y bueno que es en cada uno de los apartados.

Características Xiaomi 11 Lite 5G NE Dimensiones y peso 160,5 x 75,7 x 6,8 mm. 158 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, cristal Gorilla Glass 5, frecuencia de actualización de 90 Hz, ratio 20:9, densidad de 402 ppi, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 6 / 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 64 / 128 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 5 MP con f/2.4 y AF. Cámara frontal 20 MP con f/2.2. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, USB-C, altavoces estéreo, sensor de huellas óptico, infrarrojos y resistencia al agua y polvo IP53. Batería 4250 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.5.

El Xiaomi 11 Lite NE 5G es un smartphone de gama media prémium. Ofrece mucho más que un gama media normal, pero está ligeramente por debajo de un gama alta. Gracias a ello, es mucho más económico. Pero siendo sinceros, teniendo un móvil como este, no tendrás nada que envidiar a los gama alta. Disfrutarás de una pantalla AMOLED, un procesador gaming, un diseño de lujo, una cámara de calidad y muchos extras interesantes. Vamos a analizarlo a fondo…

El Xiaomi 11 Lite NE 5G tiene un diseño brutal: liviano, limpio y elegante

A nosotros el Xiaomi 11 Lite NE 5G nos enamoró con solo mirarlo. Es un smartphone sumamente elegante con un acabado muy prémium, pero a la vez sólido. Sus marcos son bastante finos y tiene los bordes y esquinas redondeadas para una sujeción más cómoda. Si bien su tapa trasera es de cristal, no se mancha fácilmente con las huellas porque tiene una especie de textura mate.

El módulo de cámara trasera que utiliza es cuadrado con unos detalles brillantes muy chulos. En la parte frontal, usa una cámara selfie sutilmente perforada en su pantalla que no ocupa mucho espacio y queda bien. También queremos resaltar que por ser extremadamente ligero y delgado se siente genial en la mano. Apenas pesa 158 gramos y tiene un grosor de 6,8 mm. ¡Es más fino que un boli bic!

Y esto último es algo que se nota mucho: nos ha parecido más cómodo de usar que cualquier otro smartphone con pantalla grande. ¡Ah! Y todo el teléfono tiene resistencia IP53 al polvo y agua. Además, la pantalla está protegida con un cristal Gorilla Glass 5, así que no creas que por ser tan fino es frágil. Y en la caja incluye una funda transparente si quieres que sea un poco más robusto.

Diseño del Xiaomi 11 Lite NE 5G 1 de 9

Por cierto, el lector de huellas lo tiene en el lateral derecho al igual que los típicos botones de volumen y encendido. En la parte inferior, tiene la bandeja para dos tarjetas SIM 5G (o una SIM 5G + una micro SD), el puerto USB-C y altavoces estéreo. No trae jack de 3.5 mm, pero en la caja incluye un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm. Lo bueno es que sí tiene NFC para pagos móviles.

A propósito de la pantalla, este es otro aspecto que nos ha encantado del Xiaomi 11 Lite NE 5G. Y es que usa un colorido panel AMOLED de 6,55 pulgadas que fluye a 90 Hz y cuya tasa de actualización táctil es de 240 Hz. Se ve realmente brutal, incluso en exteriores bajo el sol, gracias al alto contraste y a los colores llamativos que distinguen a este tipo de paneles.

Su alta tasa de refresco también contribuye a que se vea increíble al jugar a 60 o 90 FPS, y a que todo se haga mucho más fluido. Cabe destacar que esta pantalla es algo más ancha de lo normal, pero sigue siendo muy cómoda de usar.

Por si fuera poco, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision (algo que no tiene el Mi 11 Lite original), por lo que te ofrece la mayor calidad visual a la que puede aspirar un móvil. Su profundidad de color es de 10 bits, lo que significa que cada pixel muestra hasta 1024 variantes de un mismo color. ¡Notarás hasta el más mínimo detalle! Para jugar, ver Netflix, mirar vídeos de YouTube y hasta leer, es una pantalla perfecta.

La cámara del Xiaomi 11 Lite NE 5G: ¿a la altura de los gama alta?

La cámara triple del Xiaomi 11 Lite NE 5G no es de las mejores del mercado, pero es bastante buena. Usa un sensor principal de 64 MP acompañado por un macro de 5 MP para el enfoque cercano y una lente ultra gran angular de 8 MP y 119º de campo de visión. En líneas generales, toma fotos excelentes con un gran nivel de detalle y un buen control de la iluminación y colores. No tiene un teleobjetivo como los gama alta, así que no esperes un zoom de calidad con esta cámara.

De día cumple decentemente. De noche o en lugares con poca luz, los resultados son aceptables, aunque podrían mejorar. Los colores y los detalles no se distinguen bien, pero lo bueno es que tiene un modo noche que soluciona en gran medida este problema. Su sensor macro nos sorprendió para bien, ya que permite tomar fotos muy de cerca con resultados impresionantes. Sin embargo, te advertimos que es un poco difícil dominar este sensor.

Fotos tomadas con la cámara del Xiaomi 11 Lite NE 5G 1 de 12

En cuanto a la cámara frontal, usa una lente bastante grande de 20 MP que brinda resultados de alta calidad tanto en selfies como en videollamadas. Eso sí, con poca luz, esta cámara no logra capturar una iluminación adecuada. Así que úsala solo en entornos bien o medianamente bien iluminados, si quieres resultados de calidad.

Y si te interesa este móvil para grabar vídeos, solo podemos decirte que su calidad en este aspecto es decente. Aunque no usa ningún tipo de tecnología de estabilización de imagen, los vídeos grabados con este móvil son estables. ¿En qué calidad graba? En 4K a 30 FPS como máximo. También puede grabar en 1080p a 30, 60 o 120 FPS con una calidad muy buena.

El rendimiento del Xiaomi 11 Lite NE 5G sigue siendo excelente, pese al downgrade

Este Xiaomi 11 Lite NE 5G usa el procesador Snapdragon 778G que es ligeramente inferior al Snapdragon 780G del Xiaomi 11 Lite original. Pero según los benchmarks AnTuTu y Geekbench (puedes verificarlo en Nanoreview), la diferencia en potencia entre estos dos chips es menor al 5 %. Es decir, es algo tan mínimo que tú como usuario no lo notarás en el uso diario. Ni siquiera en juegos se nota que un procesador funcione mejor que otro. Así que, aunque haya un «downgrade» en este aspecto, la verdad es que es imperceptible.

El móvil funciona de maravilla con cualquier tipo de aplicación, multitarea y juegos exigentes como Fortnite, Genshin Impact y COD Mobile. Y es que usa una gráfica Adreno 642L que va realmente muy bien y no se calienta en exceso al jugar a títulos pesados. Con respecto a la memoria, usa 6 u 8 GB de RAM en formato LPDDR5 (el más rápido para móviles) y hasta 128 GB de almacenamiento ampliable con micro SD. Todo sumado da como resultado un rendimiento rápido, estable y sin lag.

De fábrica viene con MIUI 12.5 basado en Android 11. En comparación a versiones anteriores, esta última versión de MIUI es más fluida en general, carga las aplicaciones más rápido y mantiene muchas apps abiertas en segundo plano. Debemos resaltar que MIUI está increíblemente bien optimizado en este teléfono, y eso hay que reconocérselo a Xiaomi que suele fallar en esta materia.

Toda la información técnica y de software del Xiaomi 11 Lite NE 5G 1 de 4

También vale la pena mencionar que Xiaomi está ofreciendo un soporte de muchos años para este Xiaomi 11 Lite NE 5G, como muy pocos fabricantes ofrecen hoy en día. Si quieres que este sea tu móvil para 4 o 5 años, te alegrarás al saber que Xiaomi ya confirmó que recibirá 3 grandes actualizaciones de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad. Podrás tener lo último de Android y la máxima seguridad en tu móvil hasta que decidas cambiarlo.

La batería del Xiaomi 11 Lite NE 5G ha mejorado: ahora dura más

Aunque tiene la misma batería de 4250 mAh que el Xiaomi 11 Lite original, la autonomía de este nuevo modelo es mayor. Solo haciendo llamadas, su batería dura alrededor de 30 horas frente a las 23 horas del primer Xiaomi 11 Lite. Con la pantalla encendida reproduciendo vídeos, la diferencia se reduce: 18 horas para el Xiaomi 11 Lite NE 5G y 17 horas para el viejo modelo.

De todas formas, queda claro que esta «nueva edición» del Xiaomi 11 Lite tiene una mayor autonomía, suponemos que gracias a una mejor optimización del móvil. Eso permite que puedas usarlo de forma normal durante todo un día sin tener que cargarlo. Se carga bastante rápido, por cierto, ya que trae un cargador de 33 W con el que es compatible.

Nuestra opinión del Xiaomi 11 Lite NE 5G: un móvil de lujo a precio económico

En definitiva, el Xiaomi 11 Lite NE 5G es un smartphone de lujo muy completo que prácticamente no tiene puntos débiles. Su pantalla AMOLED es una maravilla, tiene un diseño ultrafino que te enamora, usa un procesador que puede con todo, su cámara triple no te decepcionará y tiene una autonomía excelente.

Y lo mejor de todo es que su precio está por debajo de los 300 €. Es perfecto para quien busque un móvil cómodo, ligero y de calidad a un precio aceptable. Por calidad / precio, nos resulta imposible no recomendártelo.

LO MEJOR LO PEOR El diseño lujoso, cómodo y ligero

Su pantalla AMOLED de alta calidad

Tiene Dual SIM 5G

Buena relación calidad / precio La cámara podría ser mejor

No es ideal para jugar con los gráficos al máximo ¿Dónde comprar el Xiaomi 11 Lite NE 5G al mejor precio?

Si quieres comprar el Xiaomi 11 Lite NE 5G al precio más bajo, la tienda online Goboo (distribuidor autorizado de Xiaomi) tiene una oferta que te interesará. Si lo reservas haciendo un depósito de 20 € antes del 18 de octubre, te lo llevas con una bolsa ecológica de Xiaomi de regalo + cupones para la tienda a los siguientes precios:

Xiaomi 11 Lite 5G NE de 6 + 128 GB : te queda en 299 € y recibes un cupón de 10 €.

: te queda en 299 € y recibes un cupón de 10 €. Xiaomi 11 Lite 5G NE de 8 + 128 GB : te queda en 399 € y recibes 3 cupones por un valor total de 50 €.

: te queda en 399 € y recibes 3 cupones por un valor total de 50 €. Xiaomi 11 Lite 5G NE de 8 + 256 GB: te queda en 449 € y recibes 5 cupones por un valor total de 70 €.

¿Te interesa la oferta? Usa el siguiente botón para aprovecharla:

El envío del móvil se hace a partir del 20 de octubre desde España (sin problemas con aduanas, IVA, etc.). ¡Y es gratis! El móvil es en versión global, lo que significa que está 100 % pensado para España. Tiene 2 años de garantía oficial, servicio post-venta oficial de Xiaomi y puedes devolverlo en los primeros 30 días si no te gusta. Ve sin miedo a por él, pues seguramente no tardará mucho en agotarse.