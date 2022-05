Cámara

IPS: Qualcomm Spectra Triple 14-bit Visión por ordenador de hasta 2,5 gigapíxeles por segundo. Cámara triple de hasta 25 MP / 30 FPS con Zero Shutter Lag Cámara dual de hasta 64 + 20 MP / 30 FPS con Zero Shutter Lag Cámara única de hasta 84 MP / 30 FPS con Zero Shutter Lag Hasta 200 MP para las fotos

Grabación de vídeo: 4K HDR a 30FPS; cámara lenta de 480 FPS en reoslución 720p; HDR10+, HDR10 y HLC.