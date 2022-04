Hace apenas unos días conocimos los primeros detalles sobre el Snapdragon 7 Gen 1, el nuevo chip de Qualcomm para móviles asequibles de gama alta. Entre los datos filtrados se mencionaba un posible lanzamiento para mayo de 2022 y una nueva noticia le da mayor fuerza a esta teoría.

Hablamos del primer smartphone con procesador Snapdragon 7 Gen 1, que sería uno de los OPPO Reno8 y llegará al mercado en breve. Ya conocemos varias de sus especificaciones, su diseño gracias a un par de renders filtrados y hasta una teoría que podría situarlo en el catálogo de una marca hermana (OnePlus).

El OPPO con Snapdragon 7 Gen 1 será una bestia

Gracias una publicación en Weibo del famoso filtrador Digital Chat Station, hoy sabemos que OPPO pretende ser el primer fabricante en lanzar un móvil con el Snapdragon 7 Gen 1. Este chip llega para rivalizar con el MediaTek Dimensity 8100, actual rey absoluto de la gama alta asequible con Android.

El dispositivo en cuestión sería alguno de los OPPO Reno8 (cuyo modelo es PGAM10), un móvil que incluirá una configuración de hardware bestial. ¿Por qué lo decimos? Porque las características filtradas nos hablan de un teléfono que podría comerse el mercado si llega con un precio atractivo:

Pantalla OLED de 6,55” con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con gráfica Adreno 668.

con gráfica Adreno 668. RAM en formato LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 (los más veloces en el mercado).

y almacenamiento UFS 3.1 (los más veloces en el mercado). Triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP (Sony IMX766) + 8 MP + 2 MP.

+ 8 MP + 2 MP. Cámara para selfis de 32 MP .

. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 80 W .

. Sensor óptico de huellas dactilares (debajo de la pantalla).

Como verás, OPPO no estaría jugando con su nuevo móvil, ya que hablamos de: mayor democratización de las pantallas OLED de 120 Hz; una potencia que debería superar los 800.000 puntos en AnTuTu si desea batir al Dimensity 8100; el uso de un sensor fotográfico que utilizan pesos pesados como los Xiaomi 12, Realme GT 2, OPPO Find X5 o el ViVo X70 Pro; y un sistema de carga rápida muy potente.

El OPPO con Snapdragon 7 Gen 1 se parece un montón al OnePlus 10 Pro, ¿OnePlus 10 a la vista?

Justo a las especificaciones de arriba, hace unos días también se filtraron los primeros renders del futuro OPPO Reno8 con Snapdragon 7 Gen 1. Para sorpresa de todos, su diseño es muy similar al del OnePlus 10 Pro, al punto que cuesta diferenciarlos en una mirada rápida.

Comparten una trasera prácticamente idéntica, con un módulo de cámaras que solamente se diferencia en dos aspectos: el del Reno8 es un poco más grande en la parte inferior y no tiene grabado el «Hasselblad». Situación similar sucede con el frontal, aunque el OPPO tiene una pantalla sin laterales curvos y unos marcos un poco más pronunciados.

El hecho de inspirarse/copiar el diseño del OnePlus 10 Pro no es una locura, pues la simbiosis entre OPPO y OnePlus es cada día más evidente. Pero esto reabre un debate que todos dábamos por cerrado a esta altura: ¿podría ser este el OnePlus 10? No nos sorprendería, ya que BBK Electronics únicamente tendría que hacer un renombre, agregar el logo de OnePlus, incluir OxygenOS y sacarlo al mercado. Puede que no se haga realidad, pero esto no sería la primera vez que pasa, ni la última.

¿OPPO Reno8 o Reno8 Pro? Cuál será el nombre definitivo del primer móvil con Snapdragon 7 Gen 1

Por último, debemos decir que la elección de la familia Reno como responsable de este móvil nos parece totalmente acertada por parte de OPPO. Es la segunda serie más potente de la casa (solo por detrás de los Find) y se caracteriza por ofrecer un buen balance entre precios y prestaciones. Aparte, los Reno6 Pro y Reno7 Pro incorporan chips que ocuparon el lugar que pronto tomará el SD7G1 (Snapdragon 870 y Dimensity 1200).

No obstante, esto nos lleva a un pequeño problema: la mayoría de las filtraciones apuntan a que este nuevo móvil sería el OPPO Reno8. Esto podría ser así, pero dejaría muy poco espacio de mejora para un posible Reno8 Pro sin que se solape con los OPPO Find X5. Además, generalmente los Reno «estándar» no cargan con procesadores tan potentes, sino que dejan esa labor a los modelos Pro y Pro+.

Dicho esto, todavía toca esperar el lanzamiento oficial que se espera para mayo. No obstante, nosotros apostamos a que el primer móvil con Snapdragon 7 Gen 1 será el OPPO Reno8 Pro.