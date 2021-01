Luego de varios rumores y filtraciones, Qualcomm presentó el Snapdragon 870 5G, un procesador pensado para la gama alta que guarda más parecido con la generación anterior y no con el más reciente Snapdragon 888. ¿Quieres saber en qué se diferencian?, ¿a qué se debe el lanzamiento de este procesador? Para responder a estas y otras preguntas, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Comparativa del Snapdragon 870 5G y Snapdragon 888

Especificaciones SD 870 SD 888 CPU 1 x 3,2 GHz (Cortex-A77) + 3 x 2,4 GHz (Cortex-A77) + 4 x 1.8GHz (Cortex-A55) 1 x 2,84 GHz (Cortex-X1) + 3 x 2,4 GHz (Cortex-A78) + 4 x 1.8GHz (Cortex-A55). GPU Adreno 650. Adreno 660. DSP Hexagon 698. Hexagon 780. Fabricación 7 nm FinFET. 5 nm. Soporte para cámaras Sensor de 200 MP, 64 MP sin retraso en las tomas, dual de 25 MP y sin retraso, AF híbrido, HDR en vídeo, reducción de ruido en los fotogramas, clasificación de objetos en tiempo real, segmentación y remplazamiento. Sensor de 200 MP, 84 MP sin retraso en las tomas, 64 MP + 25 MP sin retraso, 3 sensores de 24 MP sin retraso, AF híbrido, captura de imagen HEIF de 10-bit, HDR en vídeo, reducción de ruido en los fotogramas, clasificación de objetos en tiempo real, segmentación y remplazamiento. Captura de vídeo 8K a 30 fps, 4K UHD a 120 fps. Reproducción de vídeo 8K, 4k HDR hasta 120 fps, H.265 y VP9. Sistema de carga Quick Charge 4+ y carga rápida con AI. Quick Charge 5. Conectividad X55 LTE/5G externo, 7500 Mbps de bajada. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n X60 LTE/5G integrado, 7500 Mbps de bajada. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n.

Si vemos con detenimiento notaremos rápidamente que son más las diferencias que separan a estos procesos que las similitudes. Particularmente en la CPU y gráfica.

Aunque el 870 5G puede alcanzar una velocidad de hasta 3,2 GHz, la arquitectura del Cortex-X1 le permite hacer más en el mismo intervalo de tiempo, por lo que este será más eficiente que el anteriormente mencionado (sobre todo por su proceso de fabricación).

Y así, esta comparativa se repite a lo largo de la tabla, demostrando que de lejos el SD 888 es superior. Aunque también es cierto que esto no quiere decir que el SD 870 sea un procesador mediocre. De hecho, hay una clara explicación de por qué Qualcomm ha presentado un procesador gama alta con especificaciones de una generación atrás.

Esa respuesta no es más que poder ofrecer un rendimiento excelente, digno de la gama alta, pero a un precio más atractivo para los fabricantes y consumidores. Porque, si bien el Snapdragon 888 es un procesador que mejora en muchos aspectos, en lo que falla bastante es en el precio, el cual dispara el costo final de los móviles. Y además deja mucho margen de maniobra al nuevo MediaTek Dimensity 1200.

¿Cuál es la razón de ser del Snapdragon 870 5G?

Siguiendo con lo hasta ahora mencionando, el Snapdragon 870 surge como una respuesta del mercado ante la constante subida de precios, sobre todo en la gama alta. Particularmente en el caso de los fabricantes, varias marcas de renombre como OnePlus, Xiaomi, OPPO, iQOO y Motorla se unieron en una solicitud a Qualcomm para pedir un procesador gama alta más económico.

Además, estos fabricantes han anunciado su interés en presentar varios equipos a lo largo del 2021 que lleven este procesador. En teoría, lo que muchos esperan es que con esta nueva estrategia surja una opción más a la gama Premium, que llevaría procesadores como el Snapdragon 888; una gama alta más barata con procesadores como este 870.

De otro modo, la diferencia entre precios y especificaciones entre la gama alta y media sería cada vez mayor, cosa que al parecer a muchos fabricantes no les ha parecido conveniente. Y seguramente tampoco a los consumidores.

Sin embargo, ten en cuenta que el SD 870 5G es básicamente un SD 865 Plus con leves mejorías. Así que, si tienes un móvil con este procesador y estás pensando en renovar en un par de meses, esta no es la mejor opción, ya que no notarás ninguna diferencia real.

Aún así, ¿qué te ha parecido este nuevo procesador de Qualcomm? Ciertamente no es algo que nos sorprenda mucho, pero al mismo tiempo se agradece bastante que pueda servir para abaratar el costo de móviles en la gama alta ante la poca cantidad de móviles que han optado por el Snapdragon 865 Plus.