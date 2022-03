Luego de los muchos rumores de que Nothing lanzaría su primer smartphone este año, por fin se ha confirmado. La nueva marca del cofundador de OnePlus ha anunciado durante un evento transmitido en streaming que el Nothing Phone 1 llegará al mercado en verano de 2022.

Ha sido el mismísimo Carl Pei quien se ha encargado de dar nuevos detalles sobre el primer smartphone de Nothing. Y, aunque aún no se ha revelado el diseño que tendrá este móvil, ya conocemos qué procesador y sistema operativo utilizará. ¿Quieres saber más? Pues enseguida te contamos

El Nothing Phone 1 vendrá con procesador Snapdragon y Nothing OS

A mediados del año pasado, Nothing lanzó al mercado su primer producto: los Ear 1. Con estos auriculares se dejó en claro la intención de la marca de apostar por diseños minimalistas y rompedores. Probablemente, el diseño del Nothing Phone 1 repita este estilo, aunque por el momento no se ha revelado ningún detalle estético sobre el móvil.

Lo que sí sabemos es que el Nothing Phone 1 tendrá bajo el capó un procesador de Qualcomm. Es probable que sea el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, aunque tampoco hay confirmación de esto. Y al igual que los móviles de su antigua compañía, este teléfono vendrá con Android y tendrá una capa de personalización diseñada por la marca llamada Nothing OS, de la cual se revelaron las imágenes que dejamos aquí abajo.

Así mismo, se mencionó que el Nothing Phone 1 recibirá un total de 3 actualizaciones de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad. Como se puede ver, durante el evento, Pei se enfocó más en brindar información sobre el software que portará este smartphone, manteniendo en secreto otros detalles relevantes como la cámara, autonomía o su conectividad.

¿Cuándo se lanzará el Nothing Phone 1?

La marca aún no ha anunciado la fecha exacta de presentación del Nothing Phone 1. Sin embargo, se ha adelantado que durante el mes de abril lanzarán un launcher de Nothing OS para que los usuarios puedan probar esta nueva capa de personalización antes de que el Nothing Phone 1 llegue oficialmente al mercado.

Y tú… ¿Esperas con ansias la presentación del primer móvil de Nothing?