¡Ya sabemos cuál será el primer dispositivo de Nothing y cuándo será lanzado! Serán unos auriculares inalámbricos llamados Ear 1 que llegarán en el próximo mes de junio. Por si no lo sabes, Nothing es la nueva marca de Carl Pei, uno de los fundadores de OnePlus. La filosofía de esta marca es lanzar dispositivos punteros en tecnología, pero a la vez simples, útiles y fáciles de usar para cualquier persona.

Aunque aún no se ha revelado el diseño o las especificaciones de los auriculares, Nothing es una marca que tiene el minimalismo como bandera y eso lo notaremos en su primer producto. En un comunicado que nos han enviado explican que el nombre “Ear 1” de sus auriculares inalámbricos son un reflejo de su estética sencilla. Además, dicen que no pretenden poner nombres elegantes a sus productos, sino dejarlos ser lo que son.

¿Cómo serán los auriculares Ear 1 de Nothing?

Lo único que sabemos de los auriculares Ear 1 de Nothing es que serán de tipo TWS. Es decir, serán totalmente inalámbricos al estilo de los AirPods. Igualmente, se sabe que su diseño será sencillo y suponemos que también ergonómico. A través de su sitio web, Nothing asegura que el diseño de los Ear 1 combina tres elementos: forma icónica, funcionalidad refinada y “notas de transparencia”.

Asimismo, la marca ha dicho que han prescindido de todo lo innecesario: todo lo que tienen los Ear 1 está ahí con un propósito. En cuanto a las especificaciones, la verdad es que Nothing no ha revelado absolutamente nada. Solo insinúan que serán un buen producto para escuchar música, podcasts y audiolibros, pero realmente no han querido revelar información que no sepamos ya.

Eso sí, Nothing ha confirmado que sabremos todo sobre los Ear 1 el próximo mes de junio cuando se lancen de forma oficial. Por supuesto, aquí en Androidphoria estaremos atentos para brindarte la información que deseas saber sobre estos enigmáticos auriculares.

Por otra parte, Nothing también dejó caer que este es el primer dispositivo de muchos que están por venir. Piensan aprovechar el mercado fértil de los auriculares para reforzar sus capacidades y preparase para explorar nuevas categorías de productos. En fin, coméntanos… ¿Cuál crees que será el siguiente producto de Nothing? ¿Un móvil? ¿Un smartwatch?