En sus tiempos, Android tuvo una función muy querida que luego dejó atrás. Hasta Android 4.2 Jelly Bean, los widgets en la pantalla de bloqueo funcionaban, permitiéndole al usuario tener un acceso rápido a las apps de interés. Esto pasó a la historia cuando llegó Android 5 Lollipop, y desde entonces, la famosa función quedó en el olvido… hasta ahora.

Y es que parece que Google considera la idea de traerlo de vuelta para Android 15. El motivo no es claro, pero la iniciativa de iOS 16 al llevar esta función a sus dispositivos podría formar parte de las razones. La lucha entre estas dos empresas no es un tema desconocido. Con iOS 16, Apple copió algunas cosas de Android, y que Google haga lo mismo en ese sentido ya no se consideraría trampa.

Android 15 resurgirá los widgets en la pantalla de bloqueo: así se verán

Espacio comunal para widgets en la pantalla de bloqueo de los Android. 1 de 4

Si bien, Android 14 trajo cosas interesantes para la pantalla de bloqueo, como la adición de atajos y nuevos estilos de reloj, quedó un poco corto en este aspecto. Google estaría por darle mayor variabilidad a las opciones en la pantalla de bloqueo, volviendo a sus raíces y reintroduciendo los widgets en este espacio. Para hacerlo, según filtraciones, existen dos caminos que se encuentra considerando por el momento.

El primero es la creación de un “espacio comunal”. El usuario podría entrar en este espacio desde su pantalla de bloqueo, deslizando el dedo de derecha al centro. Tras hacer esto, le aparecerá un nuevo espacio muy similar a su pantalla, solo que con una barra gris del lado derecho. Con otro toque, aparecerá un lápiz para editar esta pantalla. Por ende, serás capaz de agregar widgets.

Pero no será cualquier widget. Por lo visto desde Android Authority, los widgets seleccionables solo son los que entran en una categoría denominada KEYGUARD. Google Finance, Google Clock y Google Calendar se cuentan entre los que se pueden elegir para añadir en el “espacio comunal”. Esta novedad ya se está viendo desde la versión de prueba Android 14 QPR2 Beta 3, pero al ser un trabajo en progreso, tiene sus defectos como problemas de espacio y disposición de los widgets en la pantalla.

La segunda posible alternativa es mediante la función del widget de un vistazo existente en los Pixel. Mediante este widget, se podría ver la información de widgets de aplicaciones de terceros desde la pantalla de bloqueo.

Este trabajo se encuentra en pleno desarrollo, y lo que hemos visto son solo filtraciones. Será cuestión de esperar para que Google lance de forma oficial estas novedades, que seguramente se verán una vez salga a la luz Android 15.

Fuente | Android Authority