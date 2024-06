iOS 18 ha salido hace nada, trayendo novedades para los usuarios de Apple que agradecerán. Hasta ahora, es uno de los cambios más radicales de la empresa, comparado con versiones anteriores. Si te gustó mucho el nuevo estilo de iOS 18 y deseas tenerlo sin verte en la necesidad de cambiar de móvil, descuida: puedes emularlo en tu Android sin perderte lo mejor que ofrece.

Y es que existen múltiples trucos y apps que te pueden ayudar a cambiar de capa de personalización, en cierta medida. No será un calco del iOS 18 original de los iPhone, pero tu móvil Android podrá parecerse lo suficiente como para no echar en falta nada importante.

Cómo convertir tu Android a un iPhone con iOS 18

A continuación, te dejaremos todos los trucos y las apps que necesitarás aplicar para convertir tu Android en un iPhone con iOS 18. Encontrarás los recursos con su paso a paso, e incluso diferentes guías te proporcionarán información adicional para vestir bien a tu móvil.

Instala un Launcher del iOS 18

Lo que más hacemos en nuestros móviles es abrir y cerrar aplicaciones. La experiencia con la pantalla de inicio y la cuadrícula de apps en el menú puede ser idéntica a la de los iPhone con iOS 18, si empleas el launcher de esta versión. Por suerte, ya existen en la Play Store diferentes opciones del launcher de iOS 18 para descargar. Te dejamos la que funciona mejor y posee una calificación superior al resto.

Basta con instalar la aplicación, para luego conceder permisos al abrirla e ir eligiendo qué características del Launcher de iOS 18 quieres aplicar para tu móvil. Habrá múltiples opciones, para que elijas a gusto. Luego selecciona Set as default y elige el Launcher de iOS 18 como predeterminado; así conseguirás que se apliquen los cambios de forma instantánea.

Descarga el teclado del iPhone

El teclado también es una parte fundamental para cambiarte a la onda de iOS 18. Y como no podía ser de otra forma, en la Play Store también es posible encontrar apps que traen el mismo estilo de teclado a tu móvil, con solo instalarlos. No solo en apariencia, sino también con las funciones tan conocidas de este teclado.

Cámbiate a los fondos de pantalla de iOS 18

Los fondos de pantalla son algo indispensable, y con la llegada de iOS 18, también han aparecido nuevos estilos muy en el mood de la Apple de ahora. Esta vez los fondos de pantalla predeterminados de este sistema operativo apuntan a un estilo formal, con colores sobrios combinados con cierto toque luminoso. Por suerte, se pueden descargar y emplear en Android sin problemas desde el enlace que te dejamos a continuación.

DESCARGAR | iOS 18 Wallpapers

Agrega a ChatGPT como tu asistente

La integración de ChatGPT con Siri es otro plus que puedes imitar desde Android, lo que no solo te brindará una experiencia Apple, sino también te ayudará un montón. Tanto en el teclado como para conversar por voz, la inteligencia artificial te podrá ofrecer soluciones ante cualquier problema o cambio que desees realizar, así no sepas cómo.

En artículos pasados, te mostramos cómo tener ChatGPT en el teclado de tu móvil Android, y cómo hablar por voz con ChatGPT, así que no pierdas tiempo en añadir esta importante mejora en tu dispositivo.

Integra el gestor de contraseñas de Google

Con iOS 18, Apple añadió la aplicación Passwords como el gestor de contraseñas para sus dispositivos. Algo que ya se vio hace bastante en Android, pues Google dispone de su propio gestor de contraseñas, aunque para instalarlo, hay que habilitarlo desde el navegador Google Chrome.

En nuestro artículo sobre cómo instalar el gestor de contraseñas de Google en Android, puedes encontrar el paso a paso detallado. Sería la primera opción de todas, al considerarse la más cercana a lo que iOS 18 ofrece.

Utiliza todos los widgets de iOS 18

Los widgets de Apple son famosos, y ahora pueden personalizarse mejor que nunca con iOS 18. Si no te quieres perder estos añadidos tan únicos, así como vistosos, puedes descargarlos desde una app que reúne dichos elementos para los móviles Android y sustitur los que ya están en tu móvil.

Escucha música con Apple Music

Como un añadido que no puede faltar, Apple Music es la principal biblioteca de música de los iPhone. Tal como en Spotify, podrás conseguir las canciones más recientes o las tendencias musicales del momento.

Con todos estos elementos podrás sentir que utilizas iOS 18 en tu móvil Android, sin nada que envidiarle a los iPhone.