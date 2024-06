Los gestores de contraseñas son uno de los tipos de apps más populares y útiles que existen para smartphones. Te ayudan a organizar las distintas claves que usas para que no se te olviden, y algunas incluso te permiten generar contraseñas seguras y aleatorias. Lo que muchos no saben es que todos los Android traen un gestor de contraseñas integrado. Es el de Google, aunque no viene como una app. Debes instalarlo tú mismo como te explicamos a continuación.

El Gestor de contraseñas de Google no está disponible en la Play Store

Antes de empezar, es necesario aclarar que la aplicación «Gestor de contraseñas de Google» no está disponible en ninguna tienda de aplicaciones ni en formato APK. No se puede descargar de la Play Store ni de ningún lado, ya que es una función incorporada en los dispositivos Android con servicios de Google. Sin embargo, puedes instalar este gestor como una app con el truco que te mostramos enseguida.

Cómo instalar el Gestor de contraseñas de Google en Android

Si quieres tener el Gestor de contraseñas de Google como una app de tu Android, sigue estos pasos:

Abre Chrome en tu Android.

en tu Android. Toca los tres puntos (⋮) de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Configuración .

. Presiona en Gestor de contraseñas o Administrador de contraseñas.

Así se abrirá el gestor de contraseñas de Google integrado en Android. Para añadirlo como una app a tu móvil, dirígete al apartado Ajustes y selecciona Añadir acceso directo a la pantalla de inicio .

y selecciona . Pulsa en Añadir para confirmar que agregarás la app del gestor de contraseñas a la pantalla de inicio de tu Android.

¡Listo! Encontrarás la app en la pantalla principal de tu Android con el nombre de «Contraseñas«.

Cómo activar el Gestor de contraseñas de Google en Android

Que tengas el gestor de contraseña instalado como una app no significa que esté activado. Para que este gestor funcione y te permita guardar o usar las contraseñas en las apps de tu Android, debes activarlo de la siguiente manera:

Abre la app Ajustes de tu Android.

de tu Android. Ve a la opción Google .

. Selecciona Autocompletar > Autocompletar con Google .

> . Activa el interruptor de Usar Autocompletar con Google.

Ahora, cada vez que vayas a introducir una contraseña en una app o página web, saltará el gestor de contraseñas de Google para usar la contraseña que tienes guardada o crear una nueva y guardarla.

Funciones de la app Gestor de contraseñas de Google en Android

La app del Gestor de contraseñas de Google esencialmente tiene tres opciones:

Contraseñas : en este apartado puedes ver tus contraseñas guardadas en Android y añadir nuevas.

: en este apartado puedes ver tus contraseñas guardadas en Android y añadir nuevas. Revisión : esta sección te permite comprobar si tus contraseñas son seguras. Verás tres tipos de advertencias; vulnerada (se ha filtrado la contraseña y debes cambiarla con urgencia), reutilizada (no es buena práctica usar contraseñas repetidas, así que deberías cambiarla) y poco segura (la contraseña no cumple con los requisitos mínimos de seguridad).

: esta sección te permite comprobar si tus contraseñas son seguras. Verás tres tipos de advertencias; vulnerada (se ha filtrado la contraseña y debes cambiarla con urgencia), reutilizada (no es buena práctica usar contraseñas repetidas, así que deberías cambiarla) y poco segura (la contraseña no cumple con los requisitos mínimos de seguridad). Ajustes: aquí puedes gestionar las opciones de la app, exportar o importar contraseñas, activar el cifrado de claves y ver las páginas web en las que has decidido no guardar contraseñas.

Además, esta app puede sugerirte contraseñas seguras en los formularios de las aplicaciones y páginas web. En fin, si te quedó alguna duda, coméntanosla aquí abajo.