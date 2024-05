En Android estamos acostumbrados a ejecutar emuladores de consolas retro (y también algunas recientes, como la Nintendo Switch). Así, es muy probable que sepas montones de triquiñuelas para jugar tus juegos favoritos de consola, pero en tu móvil.

Sin embargo, para los usuarios de iOS esto es toda una novedad y se popularizó con el lanzamiento de Delta Emulator. Es un emulador genial, pues es compatible con todas las consolas de Nintendo desde la NES hasta la Nintendo DS, tiene un rendimiento excelente y, aparte, es altamente personalizable.

Ahora bien, seguro notaste que hay un problema si intentas ejecutar un juego de la Nintendo DS con Delta: no puedes iniciarlo porque faltan algunos archivos de sistema. Se trata de la BIOS y firmware de esta consola, que no vienen incluidos en Delta y, en ocasiones, tampoco en otros emuladores. Aquí vamos a ayudarte a ubicarlos, pues te diremos cómo descargar la BIOS y firmware de Nintendo DS para Delta y otros emuladores.

Así puedes descargar las BIOS y firmware de la NDS para tu emulador favorito

Como acabamos de mencionar, distintos emuladores de la Nintendo DS no traen en su empaquetado los archivos de sistema de esta consola. Así, el emulador no es capaz de cargar ningún juego hasta que le instales las dos BIOS y el firmware de la NDS. Sucede con Delta Emulator, también con algunas versiones de RetroArch y Lemuroid, aunque no son los únicos.

En todos los casos se resuelve descargando los tres archivos e instalándolos en el emulador correspondiente, pero hay un problema: ¿dónde consigues esos archivos de sistema? Es tan sencillo como seguir los pasos que dejamos abajo, que llevan a un enorme repositorio de archivos de sistema de diferentes consolas de videojuegos.

Ojo, no dejaremos enlaces porque Nintendo es bastante delicada al respecto, aunque la emulación en sí no es ilegal. Además, debes saber que estos archivos son compatibles con todos los emuladores, no importa si son para iOS (Delta), Android, PC o cualquier otro dispositivo. Esto es lo que debes hacer:

Abre Google desde el navegador web. Buscar “RetroPieBIOS”. Ingresa al primer resultado, que debería ser GitHub. Desliza hasta encontrar “Nintendo DS” en la lista (está en orden alfabético). Descarga los tres archivos de sistema que ahí aparecen: bios7.bin, bios9.bin y firmware.bin. Instala los archivos de sistema en el emulador que necesites. Comienza a disfrutar de tus juegos favoritos de la Nintendo DS.

Ahora bien, ¿cómo se instalan estos archivos en tu emulador? No vamos a mostrar el proceso para todos, pero sí para Delta Emulator. Además, el proceso tiende a ser parecido con otros emuladores.

Cómo instalar las BIOS y firmware de Nintendo DS en Delta Emulator

Instalar los archivos de sistema de la Nintendo DS en Delta Emulator es tan sencillo como seguir estos pasos:

Debes tener descargados los tres archivos de sistema de la Nintendo DS. Abre Delta Emulator y entra a sus ajustes. Ve hasta la sección “Core Settings” y entra a “Nintendo DS”. En la sección “DS BIOS Files”, ve tocando cada archivo para cargarlo. Ubica cada archivo en el almacenamiento de tu iPhone. Carga cada archivo de sistema según corresponda en la lista.

Luego de hacer eso, solamente falta ejecutar tus títulos favoritos de la Nintendo DS y comenzar a disfrutarlos. Es sencillísimo, ¿cierto?