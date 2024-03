La telenovela de los emuladores hoy añade un nuevo capítulo. Por si no te has enterado, hace unas semanas Nintendo decidió demandar al equipo desarrollador de Yuzu. El resultado de aquello ha sido catastrófico para la escena de la emulación, pues se llevó a: Yuzu (Switch), Citra (3DS), DraStic (NDS) y a varios emuladores más cuyos responsables decidieron frenar sus proyectos para evitar males mayores.

Sin embargo, de la caída de Yuzu nacieron otros proyectos que parten desde el mismo código fuente, pues emular una consola no es ilegal como tal. Uno de ellos fue Suyu, pero es un proyecto que ya murió y hasta le dio tiempo de renacer de sus cenizas, ¿por qué? Porque Suyu ya dijo “adiós” al ser eliminado por GitLab de su plataforma, aunque ya volvió desde otro lado.

GitLab elimina el repositorio de Suyu por violación de derechos, aunque lo hicieron por presión externa

Sin aviso alguno y sin que Nintendo tuviese que echar mano de una nueva demanda, GitLab anunció que eliminó el proyecto de Suyu de su plataforma, además de deshabilitar las cuentas de sus desarrolladores. El emulador de Nintendo Switch basado en Yuzu duró apenas un par de semanas, por lo que no dio tiempo a hacer ninguna mejora.

Según GitLab, recibieron un correo electrónico solicitando dar de baja el proyecto por violación de la DMCA (Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos). Ante esto, GitLab decidió aplicar su protocolo de revisión para comprobar si se violaban (o no) políticas de la DCMA. Suyu dio positivo en el test, así que procedieron a eliminar el proyecto. Ahora bien, esta decisión tiene un trasfondo bastante espinoso, por lo que listaremos a continuación:

Primero, porque GitLab no revela quién hizo la solicitud de comprobación (aunque se asume que fue Nintendo). Además, en el correo que recibió GitLab se dice que la violación parte desde que Suyu es una bifurcación de un proyecto (Yuzu) que ya había recibido una notificación de DMCA. Esto solo sería un problema si los derechos sobre el código de Yuzu fuesen de alguien (Nintendo), pero era un proyecto de código abierto.

Segundo, porque el correo que recibió la propia GitLab es, como mínimo, amenazante. No solo se señala a Suyu y sus responsables, también deja entrever que GitLab estaría colaborando con la piratería. Esto último no tiene ni pies ni cabeza.

Tercero, porque el correo apunta a una violación del DMCA 1201, que cubre la elusión de medidas de protección y tráfico ilegal de material protegido. Sin embargo, se activó el DMCA 512, que es el que cubre solicitudes de eliminación. Además, los desarrolladores de Suyu ya dijeron que no utilizan las mismas medidas de elusión que Yuzu y tampoco están distribuyendo juegos o algo por el estilo.

Por último, cuando GitLab toma la decisión de banear Suyu no se les da oportunidad a los desarrolladores para eliminar el proyecto sin que sus cuentas sean afectadas. Sí, les dieron 24 horas para eliminarlo, pero luego bloquearon el acceso a todo y listo.

GitLab solamente se está cuidando, pero Suyu ya encontró un nuevo hogar donde establecerse

Ante toda la situación anterior, el equipo de The Verge contactó con un par de abogados para intentar determinar la validez de todas estas decisiones. Todos coincidieron en que la DMCA 1201 y la DMCA 512 no son lo mismo, por lo que las decisiones están mal.

No obstante, también coinciden en que no importa demasiado, pues una plataforma como GitLab no tiene por qué alojar algo que no quieran. Gastar tiempo y dinero en rechazar una medida inválida de DMCA para proteger algo que no les interesa proteger no parece buena idea. Aparte, hacerlo puede resultar contraproducente cuando saben que a Nintendo no le temblaría la mano para presentar una nueva demanda. Dicho de otra forma, GitLab solamente decidió cuidar su espalda.

Ahora bien, ¿cómo queda Suyu en todo esto? A nivel de GitLab, se quedan con la cuenta eliminada y sin posibilidad de que los desarrolladores suban otros proyectos. Sin embargo, el principal responsable de Suyu ya dijo que alojará una copia del código en breve, aunque no dijo dónde. Mientras, otro miembro del equipo ya había clonado el repositorio en git.suyu.dev.

Sí, Suyu sigue vivo, por ahora. Y si lo que quieres es probarlo en Android, acá te dejamos el enlace de descarga hacia uno de sus primeros paquetes APK para Android: