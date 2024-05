Crear un grupo en Telegram sin añadir contactos a él ha sido el sueño de una gran parte de los usuarios de esta app durante mucho tiempo. Y es que Telegram siempre ha obligado a agregar al menos un contacto a un grupo para poder ser creado. ¿Cómo los usuarios han sorteado esta limitación? Añadiendo un bot como contacto, añadiendo un contacto falso (aunque este truco dejó de funcionar hace tiempo) o añadiendo el número de un amigo y eliminándolo rápidamente.

La buena noticia es que actualmente ya no hace falta usar ningún truco para crear grupos de Telegram sin contactos. La app de mensajería fundada por Pável Dúrov ahora permite crear grupos solo para ti de forma muy sencilla. Seguramente todavía no te has dado cuenta de cómo hacerlo, ya que no es del todo obvio, así que permítenos explicártelo paso por paso a continuación.

Para hacer un grupo en Telegram sin agregar contactos, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Telegram en tu móvil.

en tu móvil. En la pestaña de chats, pulsa el icono del lápiz ubicado en la esquina inferior derecha (o superior derecha en iPhone).

ubicado en la esquina inferior derecha (o superior derecha en iPhone). Selecciona Nuevo grupo .

. Te pedirán que añadas contactos al grupo. Omite este paso pulsando el botón de la flecha en la esquina inferior derecha (o «Siguiente» en iPhone).

en la esquina inferior derecha (o «Siguiente» en iPhone). Ahora, introduce el nombre de tu grupo y presiona el botón de listo.

¡Ya está! Comprueba que has creado el grupo sin contactos, tocando el nombre del mismo en la parte superior. En la sección de miembros, nada más debería aparecer el propietario del grupo, es decir, tú.

¿Te cansaste de estar solo? Puedes invitar contactos a que se unan a tu grupo de la siguiente manera:

Abre tu grupo de Telegram .

. Presiona el nombre del grupo y luego pulsa en Añadir miembros .

. Puedes seleccionar los miembros que quieres añadir de tu agenda de contactos o pulsar en Invitar al grupo con un enlace para compartir el link del grupo con cualquier persona que deseas que se una.

Cómo hacer público un grupo de Telegram

En caso de que quieras que la gente pueda encontrar tu grupo buscándolo en Telegram y puedan unirse libremente, haz lo siguiente:

Abre tu grupo de Telegram y toca su nombre en la parte superior.

en la parte superior. Presiona el icono del lápiz en la parte superior.

en la parte superior. Pulsa en Tipo de grupo .

. Selecciona Grupo público .

. Se activará a la par la opción «Enlace público» donde puedes introducir un nombre de enlace personalizado para compartir tu grupo.

para compartir tu grupo. Pulsa el botón de listo en la esquina superior derecha cuando termines para guardar los cambios.

¡Eso sería todo! De esa manera, mucha gente se unirá a tu grupo si lo compartes en redes sociales o en páginas webs relacionadas con la temática del mismo. Y si quieres que nadie puede ver quiénes son los miembros de tu grupo, mira este tutorial de cómo ocultar miembros en un grupo de Telegram.

Esperamos que esta breve guía te haya servido para crear el grupo de Telegram sin contactos que tanto deseabas. Si tienes alguna sugerencia o inconveniente, déjanos un comentario. ¡Te leemos!