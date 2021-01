El año pasado, OnePlus sufrió varios cambios importantes. Además de volver a lanzar móviles de gama media y unir su departamento de I+D con el de OPPO, uno de sus fundadores dejó la compañía. Nos referimos a Carl Pei que, tras estar 7 años comandando OnePlus, decidió irse en octubre de 2020 para emprender nuevos proyectos. Pues bien, ahora por fin sabemos qué está haciendo Carl Pei, ya que acaba de anunciar su nueva marca: Nothing.

Sí, literalmente, el nuevo proyecto del creador de OnePlus se llama simplemente “Nada” en español. De momento, no hay mucha información acerca de lo que hará Carl Pei con esta marca. Sin embargo, en su sitio web oficial recién estrenado ya han explicado cuál es la filosofía del proyecto y cuándo llegará su primer producto al mercado. Acompáñanos a descubrirlo…

Así es Nothing, la marca de Carl Pei que quiere revolucionar el mercado

Lo que más llama la atención de este nuevo proyecto es el nombre. ¿Por qué se llama Nothing (Nada)? En su web oficial hay una frase de Carl Pei que puede servir como respuesta: “hace tiempo que no ocurre nada interesante en la tecnología. Ha llegado el momento de una nueva brisa de cambio”. Más adelante, se explica que la misión de Nothing es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital sin fisuras.

Asimismo, señalan que para ellos la mejor tecnología es bella, pero a la vez natural e intuitiva. Además, resaltan que cuando la tecnología es muy avanzada, esa complejidad debe desvanecerse en el fondo y sentirse como si “nada”. Así pues, tras esa poética declaración de intenciones, puedes intuir qué tipo de productos pretende hacer Nothing: punteros en tecnología, pero al mismo tiempo simples, útiles y fáciles de usar para cualquiera.

En definitiva, Carl Pei no cambiará mucho la filosofía que tenía durante su estancia en OnePlus. Ahora bien, ¿qué tipo de productos lanzará Nothing? Por ahora, no tenemos información concreta al respecto. Su página web solamente indica lo siguiente: “Nothing lanzará sus primeros dispositivos inteligentes en el primer semestre de este año“. Al hablar de dispositivos inteligentes, es posible que lancen móviles, relojes, televisores, TV box, soluciones de domótica, etc.

En una entrevista reciente con The Verge, Pei dice que sus dispositivos no serán versiones renombradas de algo que ya está en el mercado. Señala que Nothing tiene su propio departamento de investigación y desarrollo y que usarán componentes personalizados. Asimismo, ante una pregunta del medio que sugería que Nothing podía ser un servicio a lo Spotify, el CEO matizó que planean hacer la mayor parte de su dinero vendiendo hardware en lugar de suscripciones de software, al menos inicialmente.

Nothing no es una marca china

Y por si te lo estás preguntando, Nothing no es una marca china. La compañía tiene su sede principal en Londres, Inglaterra. En diciembre de 2020 recibió una inversión inicial de 7 millones de dólares por parte de distintos empresarios estadounidenses. En concreto, sus inversores más importantes son Tony Fadell (creador del iPod), Steve Huffman (CEO de Reddit), Josh Buckley (empresario) y Casey Neistat (empresario y youtuber). Kevin Lin (co-fundador de Twitch) también ha inyectado dinero a este proyecto.

Tal parece que Nothing está bien respaldo y que Pei y su equipo tienen grandes cosas entre manos. Quedamos atentos entonces a su primer lanzamiento para ver con qué nos sorprende Nothing.