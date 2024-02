OnePlus acaba de sorprendernos con una presentación que prácticamente nadie esperaba. Luego de tres años desde el modelo original y un paso sin pena ni gloria por el mercado, la compañía ahora nos trae el OnePlus Watch 2.

Este reloj llega con unas características bastante atractivas y algo que hasta ahora no habíamos visto. Si quieres descubrir qué es, entonces sigue leyendo para enterarte de todos los detalles del OnePlus Watch 2.

Todas las características del OnePlus Watch 2

Características OnePlus Watch 2

Dimensiones y peso 47,0 x 46,6 x 12,1 mm. 49 gramos (sin correa). Pantalla 1,43″ con resolución de 466 x 466 píxeles, panel AMOLED, 326 ppi, brillo de 1000 nits y modo Always On Display. Procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2700. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB. Sensores Sensor óptico de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica, barómetro, sensor de luz ambiental y capacitancia. Conectividad WiFide dos bandas (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS, Beidou, Galileo y QZSS. Resistencia MIL-STD-810H, protección IP68 y resistencia de 5 ATM. Funciones +100 modos deportivos, monitorización de sueño, inactividad, estrés, calidad de la respiración, seguimiento menstrual, contador de pasos y calorías, llamadas Bluetooth, asistente de voz, entre otros. Batería 500 mAh con autonomía de hasta 12 días con RTOS (modo ahorro) o 100 horas con Wear OS (funcionalidades completas). Sistema operativo Wear OS 4 + RTOS. Lee también: ASUS ZenBeam L2: una experiencia audiovisual a donde sea que vayas

Un diseño que evoluciona para bien y una pantalla tan buena como la del original

Aunque en temas de diseño todo es subjetivo, el OnePlus Watch de 2021 tenía un estilo que no ofrecía nada diferente a cualquier otro reloj inteligente del momento. La nueva versión de 2024 corrige esto y, sin hacer cambios drásticos, logra una estética muy superior.

Su cuerpo sigue siendo circular, pero su bisel cambia a medias. ¿Cómo así? Sencillo: la mayoría del bisel es plano, como en los móviles actuales y muchos otros relojes; pero del lado derecho no solo es cóncavo, también es recto. Esta es una decisión estética atípica, pero no le queda nada mal y permite posicionar tanto la corona como el botón de acción lateral en una posición fuera de lo común.

Mantiene la estética deportiva, aunque las líneas no son exageradas y permiten usar el OnePlus Watch 2 en momentos casuales. Está fabricado en acero inoxidable y es un reloj tan resistente que cuenta con certificación MIL-STD-810H de grado militar, no solo las clásicas certificaciones IP68 y 5 ATM. Ojo, no es un reloj ligero, ya que pesa 49 gramos sin la correa.

Y hablando de correas, las que vienen de serie es de TPU con un diseño bastante deportivo, pero eso no es lo mejor. OnePlus apostó por un sistema de sujeción estándar, así que puedes ponerle las correas que desees. No tendrás que gastar dinero de más por un sistema propietario.

Su pantalla es de 1,43 pulgadas, con panel AMOLED y resolución de 466 x 466 píxeles. Es muy similar a la del Xiaomi Watch 2, pero en el OnePlus tienes cristal de zafiro y un brillo de nada menos que 1000 nits. Es de las mejores pantallas que existen.

No estás viendo doble, el OnePlus Watch 2 tiene dos procesadores y dos sistemas operativos

Ya hablamos del exterior, pero lo más impresionante del OnePlus Watch 2 está en el interior. ¿Por qué? Porque lleva nada menos que dos procesadores, cada uno de ellos para manejar un sistema operativo diferentes. Sí, leíste bien: dos procesadores y dos sistemas operativos.

El Snapdragon W5 Gen 1 es el chip de alto rendimiento y se utiliza para manejar Wear OS 4. El sistema operativo de Google tiene tienda de aplicaciones, mapas, permite usar el asistente, Gmail, ver notas de Google Keep, hacer seguimiento completo a tu salud y mucho más. En este modo tendrás hasta 100 horas de autonomía con un uso regular (poco más de cuatro días) o hasta 48 horas bajo un uso intensivo.

Mientras, el chip BES2700 se encarga de manejar Real-Time OS (RTOS), un sistema operativo más limitado, pero ampliamente conocido en el mercado y pensado para la eficiencia energética. Hay funciones que se pierden en este modo, pero aun así puedes hacer llamadas, usar la mayoría de los modos deportivos y hacer seguimiento a tu salud. En este caso, la autonomía puede llegar hasta 12 días, una genialidad.

El OnePlus Watch 2 lleva carga magnética VOOC de 7,5 W, que promete ir de 0 a 100% en solo 60 minutos. Además, y como podrás imaginar por lo que adelantamos antes, tiene GPS incorporado (de doble banda y también compatible con los sistemas Beidou, Galileo, GLONASS y QZSS). Asimismo, lleva sensor de saturación de oxígeno (SpO2), monitor cardiaco, barómetro, acelerómetro, giroscopio y hasta sensor de luz ambiental.

Lo único que echamos en falta es que el OnePlus Watch 2 no cuenta con conectividad móvil. Las llamadas son vía Bluetooth, así que no es un reloj totalmente independiente. Tiene más de 100 modos deportivos, por cierto.

Precio y disponibilidad del OnePlus Watch 2

El nuevo reloj inteligente de OnePlus estará a la venta en Europa, India y Norteamérica a partir del 4 de marzo. De momento solo puede reservarse a través de la web oficial de la compañía, pero más adelante estará a la venta en Amazon y otros canales.

Su precio es de 329 euros, aunque si lo reservas ahora mismo obtendrás un descuento de 30 euros y unos OnePlus Buds 3 de regalo. Pasado el periodo de reserva, y hasta finales de marzo, todavía podrás optar por los 30 euros de descuento, pero los auriculares de regalo serán los Nord Buds 2.