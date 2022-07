Snapdragon W5 y W5+ Gen 1 nuevos procesadores para relojes

Los rumores de que Qualcomm estaba trabajando en una nueva serie de procesadores para relojes inteligentes eran ciertos. El rumorado SD Wear 5100 ha sido presentado oficialmente con otro nombre y en dos versiones. Así es, ya sabemos todo de los nuevos Snapdragon W5 y W5+ Gen 1 y a continuación te contamos sus detalles.

Los nuevos Snapdragon W5 y W5+ Gen 1 llevan la eficiencia energética de los wearables a otro nivel

A los Snapdragon Wear 4100 y 4100+ ya le han llegado sus sucesores. Se trata de los nuevos SD W5 y W5+ Gen 1, dos procesadores fabricados con tecnología de 4 nanómetros que llevan el rendimiento y la eficiencia energética a otro nivel.

Estos chipsets diseñados especialmente para smartwatches y dispositivos wearables vienen con importantes mejoras respecto a las versiones anteriores. De hecho, el Snapdragon W5+ Gen 1 ofrece un 50 % más de duración de batería y ocupa 30 % menos de espacio comparado con el SD Wear 4100+.

En lo que respecta a sus especificaciones técnicas, estos nuevos procesadores llegan con cuatro núcleos Cortex A53 y un núcleo de eficiencia Cortex M55 a 250 MHz en la versión mejorada. Además, traen la gráfica A702 a 1 GHz que triplica a la GPU del SD Wear 4100+ (A504 de 320 MHz). Asimismo, son compatibles con el formato LPDDR4 de memoria RAM capaz de ofrecer velocidades de 2133 Mhz.

La diferencia entre el Snapdragon W5 y el W5+ Gen 1 está en que la versión Plus viene con un coprocesador AON (Always On). Este chip complementario se encarga de la ejecución de tareas en segundo plano consumiendo menos energía. Estas tareas van desde el procesamiento de voz, reproducción de audio, gestión de notificaciones, hasta dar soporte a funciones de red como el Bluetooth 5.3 de baja potencia, WiFi y GNSS.

¿Cuál será el primer smartwatch en montar el Snapdragon W5+ Gen 1?

Junto al anuncio de estos nuevos procesadores, Qualcomm también ha revelado que se asoció a Compal y Pegatron (empresas asiáticas encargadas de fabricar los dispositivos electrónicos de las marcas más populares del mercado) para el diseño de smartwatches que tengan bajo el capó su nuevo chipset.

Ahora bien, se espera que las primeras marcas en lanzar un reloj inteligente que tenga el Snapdragon W5+ Gen 1 sea Oppo o Mobvoi. De hecho, es muy posible que el Oppo Watch 3 sea el primer smartwatch en llegar al mercado con lo nuevo de Qualcomm. Habrá que esperar para ver si el fabricante chino tendrá este honor o si Mobvoi se le adelantará con el TicWatch Pro 4.

Fuente | Qualcomm