OnePlus ha cambiado mucho recientemente. En octubre del año pasado, su co-fundador Carl Pei dejó la empresa y desde entonces hemos visto cambios notables con respecto a lo que la marca venía siendo hasta ahora. Los OnePlus Nord N10 5G y N100 son el mejor ejemplo de esto, pues son dos terminales de gama media y baja muy diferentes a los flagship killers a los que nos tenían acostumbrados.

De hecho, estos dos móviles en realidad son versiones renombradas y con capa de personalización distinta de dos terminales que OPPO ya había lanzado al mercado. Y es que, por si no lo sabes aún, OnePlus y OPPO son empresas que comparten matriz: BBK Electronics. Por ello, muchas personas han estado diciendo que la estrategia de diversificación que anunció OnePlus realmente apunta a convertir a la marca en una nueva OPPO.

Pues bien, ahora se ha revelado que OnePlus y OPPO han fusionado su departamento de I+D (Investigación y Desarrollo), lo que viene a ser un movimiento lógico en esta historia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta fusión? ¿Cómo afecta esto a OnePlus? Te lo contamos a continuación.

OnePlus y OPPO ahora están más unidas que nunca, ¿esto es bueno para el usuario?

Los últimos móviles de OnePlus y OPPO ya de por sí se parecen bastante. Incluso, las últimas innovaciones presentadas por ambas marcas de BBK Electronics son muy parecidas. Por ejemplo, el cristal electrocrómico que cambia de transparencia que vimos por primera vez en el OnePlus Concept One, se está produciendo en masa para el OPPO Reno 5 Pro+.

Así que a nadie puede sorprender que, de acuerdo al reporte de DoNews confirmado por AndroidAuthority, OnePlus y OPPO finalmente hayan unido sus departamentos de investigación y desarrollo en uno solo. No olvidemos que la división de I+D de una empresa es la encargada de idear los nuevos productos, mejorarlos y proponer futuras innovaciones.

Eso significa que, de ahora en adelante, las innovaciones que presente OnePlus serán las mismas que presente OPPO en sus móviles, a nivel de hardware. Al unir fuerzas investigativas, posiblemente esto hará que las compañías puedan innovar más de lo que lo hacían hasta ahora. Sin embargo, también hay que decir que esto rompe con la competencia sana que podía existir entre ambos departamentos y que siempre es necesaria para ser aún más creativos.

OPPO-OnePlus, el nuevo dúo que rivalizará con Xiaomi-Redmi

Por un lado, esta fusión es buena porque podría traernos móviles más innovadores de ambas marcas, pero por otra parte no resulta tan buena para los seguidores de OnePlus que verán como la marca irá perdiendo su esencia. De hecho, un insider de OPPO comentó al respecto que la unión entre OnePlus y OPPO es similar a la relación que existe entre Redmi y Xiaomi: pese a ser marcas independientes, sus móviles comparten muchas características.

Eso sí, la buena noticia es que esta fusión no implica la unión del software de ambas compañías (como sucede con MIUI en la relación Xiaomi-Redmi). OnePlus seguirá ofreciendo móviles con Oxygen OS y OPPO no dejará de usar su capa Color OS. No obstante, se espera que las próximas versiones de ambas capas de personalización sean sospechosamente similares.

¿Será esta la unión que acabará con el reinado de Xiaomi y Redmi en Occidente? El tiempo nos lo dirá…