Ilia Topuria se enfrentará a su primera pelea por el título esta noche de sábado (madrugada del domingo en España) contra el gran Alexander Volkanovski. El hispanogeorgiano deberá vencer al campeón vigente de la categoría de peso pluma para darle el primer título a España de la promotora más importante de las MMA… ¿Quieres saber cómo ver esta pelea? Pues a continuación te contamos todos los detalles para que no te la pierdas.

UFC 298: Topuria vs. Volkanovski (UFC) canales, horarios y apps para ver la pelea online

En España, el evento UFC 298 es exclusivo de la suscripción de Eurosport, que cuesta 6,99 € al mes. Esto significa que no podrás ver la pelea de Topuria vs. Volkanovski en los canales Eurosport 1 y Eurosport 2 disponibles en DAZN y Movistar Plus+.

Además, la cartelera estelar iniciará a la madrugada del domingo a las 04:00 horas, pero la pelea estelar de Topuria vs. Volkanovski será como a la 06:00 horas. Aquí abajo te dejamos los horarios para España y Latinoamérica con sus respectivos canales y apps en los que se podrá ver el evento:

España

Horarios: Preliminares (02:00 horas) — Cartelera estelar (04:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (06:00 horas aprox.) .

Preliminares (02:00 horas) — Cartelera estelar (04:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: Eurosport (la cartelera estelar solo a través de la app que requiere suscripción, no estará disponible en los canales Eurosport de DAZN y Movistar Plus+).

México

Horarios: Preliminares (19:00 horas) — Cartelera estelar (21:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (23:00 horas aprox.) .

Preliminares (19:00 horas) — Cartelera estelar (21:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+, Fox Sports Premium e ESPN+).

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Horarios: Preliminares (22:00 horas) — Cartelera estelar (00:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (02:00 horas aprox.) .

Preliminares (22:00 horas) — Cartelera estelar (00:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Colombia, Ecuador y Perú

Horarios: Preliminares (20:00 horas) — Cartelera estelar (22:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (00:00 horas aprox.) .

Preliminares (20:00 horas) — Cartelera estelar (22:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Venezuela y Bolivia

Horarios: Preliminares (21:00 horas) — Cartelera estelar (23:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (01:00 horas aprox.) .

Preliminares (21:00 horas) — Cartelera estelar (23:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: Fox Sports y ESPN (la cartelera estelar solo a través de Star+)

Star+ Price: To be announced

Estados Unidos

Horarios (ET): Preliminares (20:00 horas) — Cartelera estelar (22:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (00:00 horas aprox.) .

Preliminares (20:00 horas) — Cartelera estelar (22:00 horas) — Pelea estelar: . Horarios (PT): Preliminares (17:00 horas) — Cartelera estelar (19:00 horas) — Pelea estelar: Topuria vs. Volkanovski (21:00 horas aprox.) .

Preliminares (17:00 horas) — Cartelera estelar (19:00 horas) — Pelea estelar: . Transmisión: PPV por ESPN+.