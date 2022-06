El Nothing Phone (1) se deja ver hasta las entrañas, literalmente

Los fanáticos del mercado de móviles esperamos con ansias la llegada de los terminales más esperados del año: Xiaomi 12 Ultra, iPhone 14 y Pixel 7. Los nuevos flagships de Google, Apple y del fabricante chino son siempre los que más hype generan. Pero, en este 2022 hay que sumar a la lista un móvil que nos tiene expectante a todos: el Nothing Phone (1).

El primer móvil de Carl Pei, cofundador y ex-CEO de OnePlus, ya ha dejado ver su cara frontal y su launcher. Pero ahora, por primera vez, tenemos imágenes oficiales de su tapa trasera. Y no solo eso, la marca también ha revelado la fecha de presentación oficial de este móvil.

El Nothing Phone (1) quiere revolucionar el diseño de los móviles Android y para ello apuesta por un arriesgado cristal transparente en su tapa trasera, tal y como se puede ver en la imagen publicada en su cuenta de Twitter. Esta característica se rumoraba desde el lanzamiento de los Ear 1 que también llegaron con un acabado transparente.

Gracias a este peculiar diseño que nos permite ver el interior del móvil, se puede confirmar otra de las cosas que traerá el Nothing Phone (1): carga inalámbrica. Esto porque en la parte media de su tapa trasera se visualiza un módulo de inducción necesario para el protocolo de carga inalámbrica.

Bold. Warm. Full of soul.

A return to instinct.

This is phone (1).

Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ

— Nothing (@nothing) June 15, 2022