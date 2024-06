Los fanáticos del manga y anime tienen la oportunidad de jugar con los personajes más famosos de la JUMP en el nuevo juego que ya nos está tocando la puerta en su versión global. El nuevo JUMP Assemble reúne a un grupo variopinto de personajes en un MOBA donde los jugadores podrán hacer equipo con otros para enfrentarse al bando contrario, en busca de la victoria.

Te contaremos todo lo que se sabe hasta ahora del juego, su fecha de lanzamiento y dónde descargarlo para poder jugar.

JUMP Assemble: en qué consiste este MOBA lleno de personajes famosos del mundo del manga

¿Alguna vez pensaste cómo sería un combate entre Gokú y Naruto? ¿O Ichigo y Yuuji? En JUMP Assemble este increíble escenario es posible. El MOBA nos presenta la oportunidad de luchar contra 5 personajes del bando contrario, estando en un equipo con otros 4 jugadores empleando unidades diferentes.

Podrás encontrar personajes de los mangas más populares, como Dragon Ball Z, Bleach, Naruto, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Mashle y Undead Unluck. El roster inicial tiene 25 personajes dentro de estas interesantes historias, cada uno con una especialidad diferente. Algunos personajes pueden ser magos, arqueros, tanques, soporte, luchadores, asesinos o una mezcla de dos de estas clases.

Es un juego donde podrás luchar dentro de una arena alegórica a los paisajes de estos mangas, planeando estrategias junto a tu equipo para derrotar al bando contrario. Sin duda, una experiencia que los fanáticos de los videojuegos, del manga y anime no se pueden perder.

Cómo descargar JUMP Assemble para Android en versión global

Hasta este momento, JUMP Assemble se encontraba disponible únicamente para Japón. La versión global, sin embargo, tiene como fecha de lanzamiento el 25 de junio, por lo que no tardará mucho en estar disponible desde la Play Store para el resto del mundo.

Independientemente de esto, existe otra alternativa para descargar el juego, así no te encuentres en Japón, y es usando la confiable Qooapp. Esta biblioteca de aplicaciones suele salvar a muchos a la hora de encontrar títulos no disponibles en la Play Store por restricciones regionales:

Descarga e instala en tu dispositivo la app Qooapp.

Ve a su barra de búsqueda y escribe JUMP Assemble .

. Elige la versión del juego que deseas descargar (por el momento solo está la de Japón).

que deseas descargar (por el momento solo está la de Japón). Presiona Descargar.

Por suerte, el juego no restringe por geolocalización, así que no necesitas emplear una VPN para poder jugar. Es posible entretenerse desde el móvil o la tablet. Ahora que lo sabes, no te pierdas la oportunidad de probar JUMP Assemble y divertirte compitiendo. En caso de que este no sea tu estilo de juego, pero te gustaría probar alguno con temática de anime, siempre puedes elegir alguno de los juegos JRPG que son la sensación del momento.