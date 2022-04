Por si no lo sabes, uno de los fundadores de OnePlus, Carl Pei, lanzó su propia marca de dispositivos a principios del año pasado llamada Nothing. El único producto que han lanzado al mercado hasta ahora son los auriculares Ear 1 que ya son compatibles con Siri. Sin embargo, este año llegará su primer smartphone, el Nothing Phone 1, que tendrá su propia capa de personalización de nombre Nothing OS.

La empresa nos prometió un adelanto de su capa para este mes de abril… ¡y han cumplido! Nothing OS ya está disponible y puedes probarlo en cualquier móvil Android. Eso sí, esta primera versión no se trata de una capa de personalización completa, sino de un launcher que puedes instalar de forma muy sencilla como te mostramos a continuación.

Prueba el launcher del Nothing Phone 1 en tu Android antes de su lanzamiento

El Nothing Launcher ya está disponible gratis en Google Play Store. Ahora mismo, está en fase beta y sirve como un adelanto de lo que será Nothing OS. Cuenta con el tipo de letra característico de Nothing, así como animaciones y widgets de clima y reloj que siguen el lenguaje de diseño de la marca. Además, viene con un fondo de pantalla de Nothing para que tu Android se adapte al estilo del launcher.

También incluye una función nunca antes vista hasta ahora en los launchers, que es la posibilidad de agrandar los iconos de las apps y carpetas. De esa manera, podrás ver y acceder más fácil a las apps que más utilices. ¡Ah! Y las apps se pueden abrir directamente desde las carpetas. No tienes que abrir la carpeta y luego las apps.

Nota: los únicos móviles compatibles con el Nothing Launcher son los Samsung Galaxy S21 y S22, y los Google Pixel 5 y Pixel 6. Más tarde se actualizará para ser compatible con móviles OnePlus y posiblemente con teléfonos de otras marcas.

Cómo instalar el Nothing Launcher en Android

Descarga Nothing Launcher (Beta) desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Ve a los Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Entra en Aplicaciones y luego en Aplicaciones por defecto .

. Toca en Aplicación de pantalla principal .

. Selecciona Nothing Launcher.

Descarga contenido extra de Nothing: fondos de pantalla y tonos de llamada

Además del fondo de pantalla que incluye el launcher, Nothing está regalando otros dos wallpapers y tres tonos de llamada que puedes descargar desde el siguiente enlace:

Descargar | Pack de fondos de pantalla y tonos de Nothing

Este contenido adicional sí que es compatible con cualquier móvil Android, sin importar el modelo, así que descárgalo sin miedo.