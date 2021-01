¡Finalmente están entre nosotros! Tras múltiples filtraciones durante semanas, ya sabemos todos los datos oficiales sobre los nuevos flagships de Samsung. La compañía surcoreana acaba de finalizar su primer unpacked de 2021 y con ello nos deja múltiples novedades. ¿Las estrellas de la noche? Los Samsung Galaxy S21, con unas características que intentarán dejar en ridículo a todos los demás. Pero… ¿lo conseguirán?

Todas las características de los Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

Como en oportunidades anteriores, Samsung desvelo tres versiones de sus nuevos topes de gama para la primera mitad de 2021. Los nuevos Galaxy S21 son increíbles en todas sus variantes, pero como viene siendo costumbre hay ciertas características que los diferencia. ¿Quieres saber todo lo que traen los nuevos Galaxy antes de profundizar en cada uno de ellos? Entonces mira la tabla de especificaciones:

Especificaciones Galaxy S21 Galaxy S21+ S21 Ultra Dimensiones y peso 151,7 x 71,2 x 7,9 mm con un peso de 171 gramos. 161,5 x 75,6 x 7,8 mm con un peso de 202 gramos. 165,1 x 75,6 x 8,9 mm con un peso de 229 gramos. Pantalla 6,2 pulgadas Full HD+ (2400 x 1080), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Hz y Gorilla Glass Victus. 6,7 pulgadas Full HD+ (2400 x 1080), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Hz y Gorilla Glass Victus. 6,8 pulgadas Quad HD+ (3200 x 1440), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Hz y Gorilla Glass Victus. Procesador Global – Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14.

USA, China y Corea del Sur – Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. Global – Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14.

USA, China y Corea del Sur – Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. Global – Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14.

USA, China y Corea del Sur – Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 8 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. 12 o 16 GB LDPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.1. 128 o 256 GB UFS 3.1. 128, 256 o 512 GB UFS 3.1 con microSD de hasta 1 TB. Cámara Trasera Triple cámara: ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º + 12 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS + teleobjetivo de 64 MP con f/2.0, zoom híbrido 3x, PDAF y OIS. Triple cámara: ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º + 12 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS + teleobjetivo de 64 MP con f/2.0, zoom híbrido 3x, PDAF y OIS. Cámara cuádruple: ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º + 108 MP con f/1.8, PDAF y OIS + teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, zoom óptico 3x, Dual Pixel AF y OIS + teleobjetivo de 10 MP con f/4.9, zoom óptico 3x, Dual Pixel AF y OIS. Cámara Frontal 10 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. 10 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. 40 MP con f/2.2 y PDAF. Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, USB C, ANT+ y NFC. Con altavoces estéreo y Hi-Res audio. WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, USB C, ANT+ y NFC. Con altavoces estéreo y Hi-Res audio. WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, USB C, ANT+, NFC, lector de huellas ultrasónico. Con altavoces estéreo y Hi-Res audio. Batería 4000 mAh con carga rápida de 25W, carga rápida inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. 4800 mAh con carga rápida de 25W, carga rápida inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. 5000 mAh con carga rápida de 25W, carga rápida inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. Sistema Operativo OneUI 3.1 basado en Android 11. OneUI 3.1 basado en Android 11. OneUI 3.1 basado en Android 11. Precio A partir de 859€ A partir de 1059€ A partir de 1259€

Los Galaxy S21 vuelven al diseño “minimalista”

Los nuevos Galaxy S21 vienen a congraciarse con los usuarios en cuanto a diseño se refiere. Los tres modelos buscan enamorar al público perdido luego de lanzarse los Galaxy Note 20, que exhibían un cuerpo demasiado cuadrado y un módulo de cámaras poco atractivo. Para esto, Samsung diseñó los Galaxy S21 siguiendo las líneas de modelos anteriores, con bordes redondeados y un módulo de cámaras más simple que se acopla mejor al resto del conjunto.

No obstante, los nuevos flagships vienen con trasera de plástico, a excepción del Galaxy S21 Ultra que lleva cristal y además cuenta con pantalla curvada. Esto permite a la compañía abaratar el precio de sus dispositivos (y también su peso), pero puede jugarles en contra porque se rayarán más fácil. Aun así, los tres modelos cuentan con marcos de aluminio y protección IP68, así que deberían ser móviles bastante resistentes.

El diseño del nuevo módulo para las cámaras traseras está bastante bien y, aunque probablemente alguna compañía lanzará un diseño más llamativo, los Galaxy S21 le ganan por goleada al Xiaomi Mi 11 en ese sentido.

Una pantalla conocida, pero que sigue siendo la mejor del mundo

Los Galaxy S21 no darán tanto de qué hablar sobre sus pantallas como lo hicieron sus predecesores, pero eso no significa que no sean geniales. Los paneles Dinamyc AMOLED 2X que usan los Galaxy S21 se estrenaron el año pasado, pero se hicieron con la corona de la mejor pantalla según DisplayMate y eso ya es mucho decir.

Como los Galaxy S20, los tres dispositivos de 2021 cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+, pero la resolución y brillo máximo varían. Así, los Galaxy S21 y S21+ tienen resolución Full HD+ y brillo máximo de 1300 nits, pero el S21 Ultra exhibe una resolución Quad HD+ de 3200 x 1440 pixeles y un brillo máximo de 1600 nits, una bestialidad. Innovación hay muy poca en este apartado, pero Samsung sigue teniendo el trono y solo OnePlus se les acercó el año pasado con el OnePlus 8 Pro.

Potencia a raudales para los mejores dispositivos de Samsung

Como viene siendo costumbre, Samsung equipa a sus dispositivos con dos SoC diferentes dependiendo del mercado. Para Europa corresponde el modelo global con el chip Exynos 2100, mientras que Estados Unidos, China y Corea del Sur se quedan con el Snapdragon 888. Ambos son los mejores procesadores de cada compañía, son compatibles con todas las bandas 5G del mercado y son realmente potentes, pero tienen sus diferencias. Hablemos primero de la versión que llegará a España.

El Samsung Exynos 2100 se presentó el 12 de enero y es un chip de 1 + 3 + 4 núcleos fabricado en 5 nanómetros. Es un 30% más potente en rendimiento multinúcleo que el Exynos 990 según Samsung, además de ser un 40% más potente en GPU gracias a su gráfica Mali-G78 MP14. Todavía no conocemos su puntuación oficial en AnTuTu u otros benchs, así que no podemos hacer una comparación directa de rendimiento.

Qualcomm presentó su Snapdragon 888 a finales del año pasado y ofrece una media de 730000 puntos en AnTuTu según datos de la compañía. Con esto supera incluso al espectacular Kirin 9000 de Huawei, lo que deja la vara bastante alta a Samsung. El Snapdragon 888 también está fabricado en 5 nanómetros y tiene una configuración de 1 + 3 + 4 núcleos idénticos a los del Exynos, pero a menor frecuencia de trabajo.

Esto podría llevarte a pensar que el SD888 es más lento que el chip de Samsung, pero las frecuencias no lo son todo. Qualcomm comentó en su momento que el SD888 es un 25% más potente en CPU que el SD865, además de un 35% más potente en GPU gracias al nuevo chip Adreno 660.

Ambos procesadores manejan unas Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU) de 26 TOPS, un 73% más respecto a los 15 TOPS de los modelos anteriores. Todos los Galaxy S21 tendrán versión de 8 GB de RAM LPDDR5, pero el Galaxy S21 Ultra tendrá modelos de 12 y 16 GB de RAM. ¿El almacenamiento? Hasta 512 GB en formato UFS 3.1 en el Ultra.

Samsung apuesta todo a sus cámaras en los Galaxy S21

Era algo previsible, luego de coronarse como el mejor fabricante de pantallas del mundo Samsung quería más. ¿Su próximo objetivo? El primer puesto de la tabla de DxOMark, un ranking muy competitivo que actualmente domina Huawei con comodidad. ¿Sus armas? Unas configuraciones de cámaras que enamorarían a cualquiera, aunque los Galaxy S21 y S21+ tienen los mismos sensores.

Los dos modelos más “sencillos” de los Galaxy S21 cuentan con triple cámara trasera. Su sensor principal es de 12 MP con apertura f/1.8, un tamaño de 1/1,76 pulgadas, Dual Pixel AF y OIS. Para muchos puede ser una resolución pequeña, pero recuerda que no siempre más megapíxeles son iguales a mejor rendimiento.

El segundo sensor es un teleobjetivo de 64 MP con f/2.0, zoom óptico de 1.1x e híbrido de 3x, además de PDAF y OIS. En este caso nos parece que Samsung pudo haber ofrecido un poco más, pero no está del todo mal y confiamos en que cumplirá. ¿Y el último sensor? Una cámara ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º.

Las cámaras del Galaxy S21 Ultra serán un hueso duro de roer para la competencia

Por su parte, el nuevo modelo estrella de Samsung llega con cuatro cámaras traseras, entre las que destaca un nuevo sensor de 108 MP. Todavía no se han filtrado imágenes capturadas por esta cámara, pero como sean igual de buenas que las del ISOCELL HM2 serán geniales. Esta es la configuración completa:

Sensor principal de 108 MP con f/1.8 de 1/1.33 pulgadas con PDAF, Laser AF y OIS.

con f/1.8 de 1/1.33 pulgadas con PDAF, Laser AF y OIS. Teleobjetivo periscópico de 10 MP con f/4.9, zoom óptico de 10x, Dual Pixel AF y OIS.

con f/4.9, zoom óptico de 10x, Dual Pixel AF y OIS. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, zoom óptico de 3x, Dual Pixel AF y OIS.

con f/2.4, zoom óptico de 3x, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, ángulo de 120º, Dual Pixel AF y Super Steady video.

La cámara frontal de los Galaxy S21 y S21+ es de 10 MP con f/2.2, bastante sencilla. Mientras, la del Galaxy S21 Ultra será una bestia de 40 MP con f/2.2 para tomar las mejores selfis.

Los Galaxy S21 tendrán buenas baterías y sistemas de carga decentes, pero no incluirán cargador

Aunque incluso se burlaron de Apple cuando lanzaron sus iPhone 12 sin cargador, Samsung también ha decidido subirse al carro este año. Como aquella, la compañía asegura que es una decisión que busca ayudar al medio ambiente, pero es un argumento que muchos sabemos que cojea.

Quitando eso, todos los Galaxy S21 tienen el mismo sistema de carga que, aunque no es el mejor que hayamos visto, cumple bastante bien: carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W.

Mientras, las baterías sí varían un poco en cada modelo, pero los tres ofrecen capacidades suficientes para manejar intensas jornadas de juego. El Galaxy S21 tiene 4000 mAh, el Galaxy S21+ cuenta con 4800 mAh y el Galaxy S21 Ultra equipa 5000 mAh.

Precio y disponibilidad de los Samsung Galaxy S21

Los Samsung Galaxy S21 y S21+ ya pueden reservarse a nivel mundial y estarán a la venta a partir de 29 de enero. No obstante, el Galaxy S21 Ultra ya está a la venta en algunas tiendas. Como es costumbre, los móviles de Samsung llegan en diferentes colores, con algunos exclusivos según el modelo que selecciones.

¿Y el precio? Sucede algo curioso, porque los nuevos Galaxy S21 tienen un precio de partida inferior al de sus predecesores. No es demasiado, pero está ahí y los usuarios sabrán agradecerlo. Esto es lo que costarán:

Samsung Galaxy S21 de 8 GB + 128 GB por 859 euros.

Samsung Galaxy S21 de 8 GB + 256 GB por 909 euros.

Samsung Galaxy S21+ de 8 GB + 128 GB por 1.059 euros.

Samsung Galaxy S21+ de 8 GB + 256 GB por 1.109 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra de 12 GB + 256 GB por 1.259 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra de 12 GB + 256 GB por 1.309 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra de 12 GB + 512 GB por 1.439 euros.

¿Te han gustado los nuevos Galaxy S21? Seguro que sí, pero… ¿serán los mejores móviles del año? Habrá que verlo.