Amazfit es una de nuestras marcas preferidas en el mercado de wearables y el motivo es sencillo: la mayoría de sus dispositivos tiene una excelente relación entre su precio, calidad y rendimiento. Una prueba clarísima de esto es el Amazfit Bip 5, un reloj supercompleto que tuvo un precio de lanzamiento de apenas 90 € (hoy día es fácil conseguirlo por 75 €).

Ahora la compañía pretende darle una vuelta de tuerca a ese smartwatch, que durante el último año ha sido de los más vendidos. ¿Qué hicieron? Algunos ajustes en sus especificaciones y un recorte de precio para ver nacer al Amazfit Bip 5 Unity. Ciertamente se parece un montón al modelo original, pero ¿es un reemplazo directo? Además de listar sus detalles, también compararemos el Amazfit Bip 5 Unity versus el Amazfit Bip 5 estándar para ver cuáles son sus diferencias.

Todas las especificaciones del Amazfit Bip 5 Unity

Características Amazfit Bip 5 Unity

Dimensiones y peso 45,8 x 37,08 x 10 mm. 25 gramos (sin correas). Pantalla Panel TFT LCD de 1,91″ con resolución de 320 x 380 píxeles, 260 ppi, cristal templado y protección oleofóbica. Resistencia Protección IP68, cuerpo de acero inoxidable y correas de silicona. Batería y autonomía Batería de 300 mAh compatible con carga magnética. Carga completa en 2 horas.

Autonomía de 11 días bajo un uso regular, 5 días con uso intensivo y hasta 26 días en modo ahorro.

Sensores Monitor biométrico BioTracker PPG, sensor de saturación de oxígeno (SpO 2 ) y de aceleración de tres ejes.

Conectividad Bluetooth 5.2 LE. Modos deportivos

124 actividades, compatible con planes de entrenamiento. Extras Micrófono y altavoz compatible con llamadas Bluetooth, notificaciones inteligentes, control de música, monitoreo de sueño y estrés, índice PAI, salud femenina, seguimiento completo de ritmo cardiaco, buscar mi teléfono, recordatorios de actividad, asistente de voz Amazon Alexa, juegos y mucho más. Sistema operativo

ZeppOS 2.0. Compatibilidad Android 7.0 y versiones superiores.

iOS 14.0 y versiones superiores.

Puede sincronizarse con Zepp App. Lee también: Domotiza tu hogar con los mejores enchufes inteligentes disponibles en Amazon

El Amazfit Bip 5 Unity renuncia al GPS, pero gana un cuerpo más resistente y un día extra de autonomía

Como mencionamos arriba, ambos relojes se parecen muchísimo visualmente, algo razonable si tomas en cuenta que el Unity sigue siendo un Amazfit Bip 5. De hecho, sus dimensiones y peso son prácticamente los mismos, con una ventaja inapreciable para el Unity. Esto se debe a su cuerpo de acero inoxidable, más ligero y resistente que el policarbonato usado en el Bip 5 normal. Los dos tienen protección IP68.

Las pantallas son las mismas, pues el Unity tiene un panel TFT rectangular de 1,91” con resolución de 320 x 380 píxeles como su hermano. Esto se repite con la capacidad de la batería, pues sigue llevando 300 mAh como el modelo estándar.

Ahora bien, las diferencias comienzan a surgir con la autonomía, ya que el Amazfit Bip 5 Unity promete hasta 11 días bajo un uso típico. Mientras, el Amazfit Bip 5 se queda en 10 días. Eso sí, bajo un uso intensivo y en modo ahorro aguantan lo mismo, 5 y 26 días, respectivamente.

¿A qué se debe que el Unity tenga una autonomía ligeramente superior? A que el Unity no tiene geolocalización satelital (GPS), como sí pasa con la versión estándar. De hecho, esta es la otra diferencia junto al material de fabricación del cuerpo.

El Amazift Bip 5 Unity mantiene los 124 modos deportivos y el sensor BioTracker PPG para monitoreo cardiaco, que es compatible con SpO 2 para medir tu saturación de oxígeno. Lo mismo sucede con el motor de vibración, el micrófono y altavoz para usar Alexa y hacer llamadas Bluetooth y todas las demás funcionalidades. ¿Algunas de ellas? Índice PAI, seguimiento menstrual, control musical, seguimiento de sueño y estrés, recordatorios y demás.

Ambos relojes con compatibles con Zepp App y pueden usarse con Android 7, iOS 14 y sus versiones superiores. Por cierto, el Amazfit Bip 5 Unity tiene 100 watchfaces, mientras que el estándar se lanzó con solo 70. No obstante, como son dispositivos hermanos, Amazfit ya añadió los 30 extras al Bip 5 normal.

Precio y disponibilidad del Amazfit Bip 5 Unity

El nuevo reloj de Amazfit ya está a la venta en Reino Unido y Estados Unidos a un precio de 69,99 libras o 59,99 dólares, respectivamente. Al momento de escribir este artículo todavía no estaba disponible en España o el resto de Europa, por lo que no conocemos su precio. No obstante, no debería superar los 70 euros cuando salga.

Si llegase a ser ese precio, preferiríamos quedarnos con el Amazfit Bip 5 estándar para no perder el GPS (si consigues este último en 75 €). Sin embargo, si no consigues el Bip 5 normal por debajo de 80 €, nos quedaríamos con el Unity y el plus de su cuerpo de aluminio.