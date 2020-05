Elegir y configurar widgets es una de las ventajas que tiene Android sobre iOS. Sin embargo, existen demasiados y no todos son lo suficientemente buenos. Por esta razón, te presentaremos 10 widgets de Android que siguen siendo útiles actualmente.

10 widgets que deberías tener en tu Android

Si querías nuevos widgets para usar en tu teléfono inteligente, entonces échale un ojo a la siguiente lista. Recuerda que para activarlos debes tocar en un área en blanco en tu pantalla de inicio y luego elegir “Widgets” en el menú que aparece. Ahí verás todos los widgets que están disponibles en tu móvil y podrás habilitar el que se te antoje.

Geometric Weather, para ver el tiempo

Geometric Weather es una app del tiempo para Android que te permite elegir entre widgets de diferentes tamaños, con diferentes niveles de información. Además, luce muy bien con cualquier fondo de pantalla que tengas en tu móvil. Así que si querías un buen widget para conocer las condiciones climáticas en tu ciudad, Geometric Weather es para ti.

Event Flow Calendar, para mantenerte organizado

Este widget es perfecto para todas esas personas que utilizan el calendario de su móvil con el fin de recordar las actividades que tienen que hacer a lo largo del día. ¿Por qué? Porque les irá indicando todo lo que viene sin la necesidad de abrir otra aplicación. El widget está repleto de opciones de personalización, es completamente sincronizable con el calendario de Google y viene con varios diseños para que tú elijas el que más te guste.

Hurry, si esperas algo con ansias

¿Necesitas una cuenta regresiva para una reunión importante, tomar unas merecidas vacaciones o para recordar algún aniversario? Entonces Hurry es la herramienta perfecta para ti. Con los widgets de Hurry podrás crear una cuenta regresiva, personalizar su aspecto o color y ponerle las imágenes que quieras. Sin duda alguna, es esa ayuda que necesitan muchas personas para que no se les olviden ciertas fechas importantes.

Material Music Widget, para la reproducción de música

Material Music Widget te permite tener controles de reproducción de música directamente en tu pantalla de inicio. Esta herramienta funciona a la perfección con Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Tidal y más.

Aunque sea gratuita, puedes pagar la opción premium para cambiar entre plataformas desde el mismo widget. Del caso contrario, tendrás que hacerlo abriendo la configuración de la aplicación.

Stuff, tu widget de listas

Stuff es un widget con el que podrás hacer listas para colocarlas en tu pantalla de inicio. Estas se pueden agregar y marcar rápidamente, sin interrumpir mucho con cualquier actividad que estés llevando a cabo en tu móvil. Aunque haya muchas aplicaciones de listas de tareas, Stuff sobresale por su diseño y simplicidad.

Sin duda alguna, es una buena manera de organizar tus tareas, además de tener múltiples opciones de personalización.

Control de volumen, dile adiós a las interrupciones

Cuando se trata de tener buenos accesos directos en la pantalla de inicio, pocos pueden ser más útiles que los controles de volumen. ¿Por qué? Porque pueden ayudarte a resolver rápidamente si te cae alguna llamada que interrumpa una reunión importante o que rompa con el silencio de una biblioteca.

Control de volumen es una aplicación integral para administrar los niveles de volumen de tu Android. Además, tiene un montón de widgets incluidos, que controlan el volumen de las llamadas, notificaciones, música, alarmas y más.

Google Maps Widget, uno que seguramente ya tendrás

Puede que seas usuario habitual de Google Maps, pero… ¿alguna vez has usado este widget? Con un toque, este te permite elegir entre caminar, andar en bicicleta, conducir o tomar el transporte público a una dirección predeterminada. Eso sí, el widget funciona mejor para esos lugares a los que acudes regularmente, porque no siempre conoce el camino de regreso. Sin embargo, es de gran utilidad para cualquier persona que use Google Maps a diario.

Si usas la aplicación de mapas de la gran G con mucha frecuencia, entonces échale un ojo a estos 10 trucos de Google Maps que probablemente no conocías. ¡Sácale todo el provecho a esta herramienta de una vez por todas!

ASCII System Monitor, para ver qué sucede en tu móvil

Este monitor de sistema te mostrará exactamente lo que está sucediendo en tu dispositivo Android. Es decir, te indicará cuánta memoria te queda, en qué etapa se encuentra su batería, cuánto espacio de almacenamiento interno estás usando y mucho más. Y por si fuera poco, te permite tener toda esta información en widgets separados o combinados. También puedes optar por una versión de pago que viene con más opciones de personalización y un abanico de widgets más grande.

Netflix, el widget de los seriéfilos

Probablemente tengas la aplicación de Netflix instalada en tu móvil desde hace mucho tiempo, pero estamos casi seguros de que nunca te has preocupado por usar su widget. El widget de Netflix ocupa una buena parte del espacio de la pantalla, pero en realidad es bastante útil.

Te otorga la posibilidad de desplazarte por las cosas que ya estás viendo, el contenido que has agregado a tu lista para ver a continuación y lo que actualmente se encuentra en tendencia dentro de la plataforma. ¡Y todo desde un mismo lugar!

¿Eres adicto a esta plataforma de streaming? Pues mira este artículo con todos los estrenos de Netflix para el mes de mayo. ¡Hay series, películas y documentales de todo tipo y para todos los gustos!

Gauge Battery Widget, una forma bonita de ver cuánto falta para conectar el cargador

En Google Play Store hay muchos widgets que te pueden mostrar la vida útil restante de la batería de tu móvil. Sin embargo, pocos lo hacen con tanto estilo como Gauge Battery Widget. Estamos hablando de una herramienta que muestra cuánto durará tu batería como si fuese un tanque de gasolina. Además, viene con distintos estilos y tamaños para elegir, y brinda información útil como la temperatura o la velocidad de carga.

¿Te has dado cuenta? Hay muchos widgets de Android que son muy útiles actualmente. Todo depende de lo que necesites, pero hay varias herramientas para móvil que podrían ser de gran ayuda. Y tú, ¿cuál de todos los widgets vas a instalar?