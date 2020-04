Netflix sabe que en estos tiempos la mayoría de las personas están en sus casas (debido a la pandemia), y es por este motivo que ha decidido “echar toda la carne al asador” en lo que a estreno de contenido respecta para el mes de mayo.

Te recomendamos que vayas haciéndote de tiempo, pues son varios los estrenos que llegan a la plataforma de streaming de contenido. Por otra parte, si utilizas el móvil para disfrutar película, series y documentales, pincha aquí para descubrir cómo evitar toques accidentales al momento de usar la app de Netflix para Android.

Estrenos de Netflix en mayo de 2020

Entre nuevas series, temporadas, películas y documentales, Netflix se viene con todo en lo que a estrenos respecta para el mes de mayo de 2020. Toma papel y lápiz, pues son muchos los estrenos que desembarcan en la plataforma durante dicho mes:

1 de mayo

Animales sin collar.

Casi Feliz.

Hollywood (Temporada 1).

Si supieras.

Sra. Asesina en Serie.

Todo el día y una noche.

TUT TUT CORY BÓLIDOS: EL BAILE DE CHRISSY.

4 de mayo

Billions (Temporada 5).

5 de mayo

Jerry Seinfeld: 23 horas para matar.

6 de mayo

Madres trabajadoras (Temporada 4).

Sí, mi amor.

7 de mayo

Escuadrón de la muerte.

Hotel Transilvania 3.

Scissors Seven.

8 de mayo

Muertos para mí (Temporada 2).

Playmobil: la película.

The Eddy (Temporada 1).

Valeria (Temporada 2).

11 de mayo

Buen viaje: aventuras psicodélicas.

Juicios Mediáticos.

13 de mayo

La otra Missy.

14 de mayo

Los 100 (Temporada 6).

15 de mayo

Chichipatos.

PARASYTE: The Maxim.

She-Ra y las princesas del poder.

Te quiero, imbécil.

White Lines.

22 de mayo

Control Z (Temporada 2).

Los Tortolitos.

Selling Sunset.

23 de mayo

Dinastía (Temporada 3).

27 de mayo

Ya no estoy aquí.

28 de mayo

DOROHEDORO.

29 de mayo

Space Force (Temporada 1).

Novedades de Netflix para mayo sin fecha de estreno

Si bien todos estas películas, series y documentales son las que llegarán a Netflix durante el mes de mayo, aún hay bastante contenido que no tiene fecha de estreno. De igual forma, esto no quiere decir que no se estrenen durante mayo, pues la lista que te mostramos a continuación arribará durante dicho mes a la plataforma en cuestión:

Batman VS Superman: El Origen De La Justicia.

Ben Platt en vivo desde Radio Music Hall.

Chico Bon: un mono con herramientas.

Cabeza rapada.

Cracked Up: La historia de Darrel Hammond.

Gotham (Temporada 5).

Hasta que el cuerpo aguante.

Mío o de nadie.

Naturaleza humana.

Outlander (Temporada 4).

Pequeña gran vida.

Snowpiercer (Temporada 1).

Thomas y sus amigos: Thomas y la locomotora real.

Tortugas Ninja.

Por último, pero no por eso menos importante, te recomendamos probar Rave. Con dicha aplicación podrás compartir estos estrenos con tus amigos en vivo y en directo, o sea, la app te da la posibilidad de ver al mismo tiempo una serie, película o documental con un amigo o familiar para que comenten lo que piensan sobre dicho contenido en tiempo real.