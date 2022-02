Para lo buenos y extremadamente bonitos que son, nos sorprende que los auriculares Ear 1 de Nothing no se hayan vuelto populares. Quizás sea porque vienen de una marca que apenas nació el año pasado y que, por lo tanto, muy poca gente conoce. De hecho, es posible que estés pensando que los Ear 1 son unos auriculares chinos cualquiera, pero no. Nothing es la nueva marca del creador de OnePlus, por lo que la alta calidad de sus productos está garantizada.

Lo que más llama la atención de estos auriculares es el diseño transparente tanto de su cuerpo como de su estuche, el cual hace que se vean muy diferentes al resto de auriculares del mercado. Ahora, se han convertido en una amenaza seria de los AirPods de Apple, ya que acaban actualizarse para ser compatibles con Siri. Te contamos más detalles de estos auriculares y dónde comprarlos en oferta a continuación.

Como puedes ver en las imágenes, los Ear 1 son auriculares Bluetooth que tienen un diseño transparente nunca antes visto en unos dispositivos así (según mi memoria). Están disponibles en blanco y negro, aunque lo único que cambia entre ambos modelos es el color de las gomas.

Son realmente cómodos y ligeros (pesan 4,3 gramos cada uno) y ofrecen un sonido de calidad gracias a sus potentes drivers de 11,6 mm. Además, cuentan con cancelación de ruido activa y ambiental, mediante el uso de Inteligencia Artificial y 6 micrófonos. De esa forma, te permiten escuchar música, llamadas, podcasts o vídeos aislándote casi por completo del entorno.

Alexa, play "Nothing Else Matters"

Yeah, it's time to say hey to Google and Siri.

Voice Assistance is now available for your ear (1).

— Nothing (@nothing) February 7, 2022