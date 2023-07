En un mercado gobernado por Apple, Samsung y Xiaomi, el ex-CEO de OnePlus se atrevió a ganarse un hueco con una nueva marca que apuesta por un lenguaje de diseño propio. El primer móvil de Nothing, llegó al mercado a mediados de julio del año pasado y no dejó indiferente a nadie. Con su diseño transparente único y el conjunto de luces LEDs que lleva en la tapa trasera, el Nothing Phone (1) recibió un montón de elogios y fue alabado por la crítica especializada.

Ahora bien, no todo fue color de rosa para la nueva marca de Carl Pei. Muchos criticaron que el móvil usará un procesador de gama media (Snapdragon 778G+) lo que lo puso un escalón por debajo de los flagships más importantes de 2022. Pero este año, parece que Nothing está lista para competir en la elite del mercado de los smartphones.

La marca acaba de lanzar el nuevo Nothing Phone (2), el esperadísimo sucesor del teléfono transparente con luces LEDs que trae un procesador Qualcomm de gama alta, mejor pantalla, autonomía y que continúa siendo único en su tipo. A continuación, te contamos todas las características y precios del segundo móvil de Nothing.

Todas las características del Nothing Phone (2)

A simple vista, el Nothing Phone (2) puede parecer el mismo móvil del año pasado. Sin embargo, al analizar cada una de sus especificaciones queda en evidencia que viene con un mejor rendimiento, cámara, pantalla y autonomía respecto al Nothing Phone (1). Y además, su sistema «Glyph Interface», las conocidas luces LEDs en forma de cinta que lleva en su tapa trasera, también han recibido mejoras interesantes.

Características Nothing Phone (2) Dimensiones y peso 162,1 x 76,4 x 8,6 mm. 201,2 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel LTPO OLED flexible, tasa de refresco variable entre 1 a 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, 396 ppi, contraste de 1.000.000:1, brillo máximo de 1600 nits, profundidad de color de 10 bit, HDR10+, protección Corning Gorilla Glass 5 y perforación para la cámara selfie. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal: 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX890, OIS, EIS y HDR.

Angular: 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque macro a solo 4 cm.

Graba en 4K a 60 FPS o en 1080p a 60 FPS. Cámara frontal 32 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX615. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G (NSA y SA), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y luces LEDs «Glyph Interface». Batería 4700 mAh con carga rápida de 45 W por cable, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W. Sistema operativo Android 13 con la capa de personalización Nothing OS 2.0.

Diseño continuista con un «Glyph Interface» mejorado: ahora las luces LEDs son más útiles e inteligentes

Sí, el nuevo Nothing Phone (2) repite el diseño del Nothing Phone (1), pero esto no es necesariamente malo. La nueva marca de Carl Pei nos regaló en 2022 este lenguaje de diseño único que combina una tapa trasera transparente con luces LEDs a modo de cintas, por lo que no es molesto tenerlo de vuelta. Además, su cuerpo está construido con cristal y aluminio 100 % reciclado, al igual que los flagships de las principales marcas del mercado.

Y aunque son imperceptibles a simple vista, las diferencias en diseño del Nothing Phone (2) con la versión del año pasado están en las luces LEDs. Las cintas luminosas siguen el mismo patrón que las del Phone (1), solo que ahora están fragmentadas. Además, han incorporado un sensor de luminosidad para adaptar automáticamente el brillo de las LEDs según el ambiente. También han recibido nuevas funciones para actuar de temporizador, indicador de volumen, integración con el Asistente de Google y algunas apps de terceros.

Pantalla más grande y brillante, mejor autonomía y ahora lleva bajo el capó un procesador de gama alta: Snapdragon 8+ Gen 1

Otra importante diferencia entre el nuevo Nothing Phone (2) y el modelo del año pasado está en el tamaño del móvil. Y es que este viene con una pantalla OLED más grande de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p). De hecho, este panel es mucho más moderno, ya que su tecnología LTPO le permite variar la tasa de refresco de 1 a 120 Hz. También es mucho más brillante (1600 nits) y está protegida por el Gorilla Glass 5.

Ahora bien, no cabe duda que la gran mejora que ha recibido el Nothing Phone (2) está en su rendimiento. Este móvil lleva bajo el capó un procesador de gama alta de 4 nanómetros. Se trata del Snapdragon 8+ Gen 1, el mejor chipset de Qualcomm del año pasado que no está lejos del rendimiento que ofrece el SD 8 Gen 2, el procesador que están llevando los gama alta de 2023.

¿Otra mejora a destacar? Sí, la leve mejoría que ha recibido en cuanto a autonomía. El Nothing Phone (2) trae 200 mAh extras de batería (4700 mAh) y una carga rápida más potente que la versión del año pasado (45 W). Y a esto se le suma la misma carga inalámbrica (15 W) e inversa (5 W) del Nothing Phone (1).

Repite la doble cámara de 50 megapíxeles, pero con un nuevo sensor principal de Sony

Finalmente, hay que mencionar que, aunque no lo parece, la cámara del Nothing Phone (2) sí que tiene una mejora interesante. El móvil repite el mismo módulo de doble cámara de 50 megapíxeles. Sin embargo, el sensor principal pasa de ser un IMX766 a un IMX890.

Se trata de un sensor de Sony más nuevo que ofrece una mejor calidad de imagen. La segunda cámara continúa siendo el ultra gran angular JN1 de Samsung. Y para selfies, trae una cámara frontal con el doble de megapíxeles que la versión del año pasado (16 MP vs. 32 MP) basada en el sensor IMX615 de Sony.

Precios y disponibilidad del Nothing Phone (2)

Lo nuevo de Nothing saldrá a la venta en España el próximo 21 de julio y se podrá comprar desde la web oficial de la marca y en tiendas minoristas como Amazon. Al igual que el Nothing Phone (1), llegará en dos colores (blanco y gris oscuro) y en tres configuraciones de RAM y almacenamiento.

Además, respecto a los precios de salida del móvil del año pasado, el Nothing Phone (2) es 200 € más caro en cada una de sus tres versiones. Aquí abajo, te dejamos sus precios de lanzamiento oficial: