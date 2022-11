Definitivamente, parece que a Qualcomm no le gustó nada que MediaTek le quitara la corona del chip para móviles más potente del mundo semanas atrás. Aparte, el reciente lanzamiento del MediaTek Dimensity 9200 reavivó la llama, pues marco una distancia todavía más grande respecto al Snapdragon 8+ Gen 1.

La molestia de Qualcomm parece ser tan grande, que terminaron adelantando el lanzamiento de su nuevo chip insignia. Los esperábamos para finales de diciembre, pero ya está aquí. Así es el nuevo Snapdragon 8 Gen 2, la bestia negra con la que Qualcomm buscará recuperar su corona. ¿Qué novedades introduce? ¿Qué tanto aumentó el rendimiento? Te contamos todos los detalles del chip que llevarán los móviles de gama alta de 2023.

Todas las especificaciones técnicas del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Características Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

CPU 1x núcleo ARM Cortex-X3 a 3,2 GHz (alto rendimiento).

2x núcleos ARM Cortex-A715 a 2,8 GHz (rendimiento).

2x núcleos ARM Cortex-A710 a 2,8 GHz (rendimiento).

3x núcleos ARM Cortex-A510 a 2 GHz (ahorro energético). Proceso de fabricación 4 nm de segunda generación de TSMC. GPU Adreno 740 compatible con trazado de rayos , Vulkan 1.3, decodificación del códec AV1 hasta 8K y 60 fps, Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon Shadow Denoiser y Adreno Frame Motion Engine. Inteligencia Artificial DSP Hexagon de última generación con un 435% más de rendimiento que la generación anterior. Con mejoras en Hexagon Vector eXtensions, Hexagon Tensor Accelerator, Hezagon Scalar Accelerator y Hexagon Direct Link. Memoria RAM y almacenamiento

LPDDR5X hasta 4200 MHz.

UFS 4.0. Pantalla Resolución 4K con tasas de refresco de 60 Hz.

con tasas de refresco de 60 Hz. Resolución QHD+ e inferiores con velocidades hasta 144 Hz .

. Compatible con una pantalla externa 4K @ 60 Hz. Compatibilidad con LTPO 2.0, profundidad de color de 10 bit, HDR10+, HDR Vivid, HLG, Dolby Vision y compensación de color OLED. Cámara ISP Spectra Triple de 18-Bit con tecnología IA cognitiva. Sensores fotográficos hasta 200 MP .

. Una cámara hasta 108 MP grabando a 30 FPS sin retraso alguno (Zero Shutter Lag).

alguno (Zero Shutter Lag). Dos cámaras de 64 MP + 36 MP grabando a 30 FPS con ZSL activo.

grabando a 30 FPS con ZSL activo. Tres cámaras hasta 36 MP cada una grabando a 30 FPS con ZSL habilitado. Grabación de vídeos en 8K @ 30 FPS con HDR y cámara lenta en 720p @ 960 fps Conectividad 4G y 5G (sub-6GHz y mmWave), WiFi 7 de triple banda, Bluetooth 5.3 (con LE y aptX Lossless), y localización GNSS de doble frecuencia, GPS, BDS, Galileo, Glonass y QZSS. Carga Qualcomm Quick Charge 5.

El Snapdragon 8 Gen 2 tiene más núcleos de alto rendimiento que nunca, su CPU viene con todo

Para Qualcomm, el fuego se combate con más fuego, sin importar el infierno que se desate. Prueba de ello, es que para superar a MediaTek el nuevo Snapdragon 8 Gen 2 dedica 5 de sus 8 núcleos al rendimiento bruto.

Como no podía ser de otra manera, el protagonista es el super núcleo Kryo Prime Core que funciona a un máximo de 3,19 GHz. Está basado en el ARM Cortex-X3 y tiene 1 MB de caché L2 disponible exclusivamente para él. Le acompañan 2 núcleos Cortex-A715 y 2 núcleos Cortex-A710, todos de alto rendimiento a una velocidad máxima de 2,8 GHz. Finalmente, la eficiencia energética queda a cargo de 3 núcleos Cortex-A510 @ 2 Ghz. Entre todos, comparten 8 MB de caché L3.

Según Qualcomm, la CPU del Snapdragon 8 Gen 2 es un 35% más potente y un 40% más eficiente que su Snapdragon 8 Gen 1. No sabemos por qué la comparación no se hace contra la versión plus, pero veamos algunos números en Geekbench. Al fin y al cabo, este el único benchmark filtrado hasta ahora sobre el nuevo SoC de Qualcomm:

Geekbench 5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1

Rendimiento mono núcleo

1524 puntos.

1317 puntos. 1219 puntos. Rendimiento multi núcleo

4597 puntos.

4186 puntos. 3791 puntos.

Haciendo algunos cálculos rápidos, el rendimiento mono núcleo aumentó un 25% y el multinúcleo solo un 21% respecto al SD8G1. Está lejos del 35% que dice el fabricante, pero le daremos el beneficio de la duda porque el benchmark filtrado pudo ser de una muestra de ingeniería.

La GPU Adreno 740 introduce algunas mejoras, pero no da el gran salto de rendimiento

Las comparativas son odiosas, pero si hay algo en lo que el MediaTek Dimensity 9200 mejoró un montón es en su chip gráfico. La GPU Inmmortalis de ARM es una bestia capaz superar (por mucho) a la Adreno e incluso a la GPU del Apple A16 Bionic.

En el caso del Snapdragon 8 Gen 2, la propia Qualcomm admite que su Adreno 740 no da un salto tan increíble como versiones anteriores. Este chip gráfico es un 25% más potente y un 25% más eficiente que la GPU Adreno 730. Con esto, esta GPU sería incapaz de vencer a la nueva de ARM.

Aun así, la gráfica Adreno 740 sigue siendo increíblemente potente e introduce algunas mejoras: un rendimiento 30% mejor en Vulkan 1.3, trazado de rayos acelerado por hardware, soporte el códec AV1 hasta 8K y 60 fps. Aparte, tiene nuevas versiones de: Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon Shadow Denoiser y Adreno Frame Motion Engine.

Compatibilidad con pantallas con resoluciones hasta 4K y tasa de refresco hasta 144 Hz

Para un chip tope de gama, pantallas topes de gama, ¿no? Qualcomm sabe que su Snapdragon 8 Gen 2 no valdrá de nada si no es compatible con pantallas de alto rendimiento, así que lo armó hasta los dientes. El nuevo SoC de la compañía es capaz de manejar paneles con las siguientes características:

Resolución 4K con tasas de refresco de 60 Hz.

con tasas de refresco de 60 Hz. Resolución QHD+ e inferiores con velocidades hasta 144 Hz .

. Compatible con una pantalla externa con resolución hasta 4K y tasa de refresco de 60 Hz.

Adicionalmente, el Snapdragon 8 Gen 2 es compatible con las siguientes tecnologías: LTPO 2.0, profundidad de color de 10 bit, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision y compensación de color para pantallas OLED gastadas por el uso.

Un chip mucho más inteligente y preparado para manejar cámaras de hasta 200 MP, sin pestañear

Una de las cosas que hace grandes a los móviles de gama alta son sus cámaras e Inteligencia Artificial. Qualcomm lo sabe muy bien, así que site.

El nuevo ISP Spectra Triple de 18-Bit del Snapdragon 8 Gen 2 está preparado para los nuevos sensores de 200 MP, pero también para mucho más. Es capaz de manejar:

Sensores fotográficos hasta 200 MP .

. Una cámara de hasta 108 MP grabando a 30 FPS sin retraso (Zero Shutter Lag).

(Zero Shutter Lag). Dos cámaras de 64 MP + 36 MP grabando a 30 FPS con ZSL activo.

Tres cámaras de hasta 36 MP cada una grabando a 30 FPS con ZSL habilitado.

El ISP Specta del SD8G2 permite la grabación de vídeos en 8K @ 30 FPS con HDR y cámara lenta en 720p @ 960 fps. Aparte, es compatible con las tecnologías de vídeo que mencionamos en el apartado anterior: HDR10+, HLG, Dolby Vision, HEVC y más. No teniendo suficiente con eso, resulta que el nuevo ISP cuenta con tecnología «cognitiva», es decir, hace uso de la IA para mejorar sus resultados.

Es ahí cuando entra al campo el nuevo DSP Hexagon de última generación, cuyo rendimiento es un 435% más rápido que la generación anterior. Además, es un 60% más potente por vatio de energía consumido y es capaz de hacer traducciones multi-lenguaje en tiempo real. Según Qualcomm, este nuevo DSP recibe mejoras en Hexagon Vector eXtensions, Tensor Accelerator, Scalar Accelerator y Direct Link.

La mejor conectividad posible, la RAM más veloz y el mejor almacenamiento del mercado en un mismo lugar

El Snapdragon 8 Gen 2 estrena los chips Snapdragon X70 y FastConnect 7800. El primero permite conectividad 5G (en todas las bandas) con una velocidad de descarga de hasta 10 Gbps y de subida de hasta 3,5 Gbps; el segundo, es compatible con redes WiFi 7 de triple banda con velocidades de hasta 5,8 Gbps y latencias ultra bajas hasta 2 ms.

Por supuesto, el SoC de Qualcomm es compatible con GNSS de doble frecuencia y otros sistemas de posicionamiento como GPS, BDS, Galileo, Glonass y QZSS. También puede conectarse con dispositivos Bluetooth 5.3 y LE, es compatible con aptX Lossless, Dynamic Spatial Audio y más.

Pasando al tema de la RAM y el almacenamiento, el Snapdragon 8 Gen 2 soporta los estándares más recientes: RAM LPPDR5X @ 4200 MHz y UFS 4.0. Por cierto, es compatible con Qualcomm Quick Charge 5 y está fabricado a través del proceso de 4 nm de TSMC, un dato que se nos había olvidado mencionar.

¿Cuándo estarán disponibles los primeros móviles con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2?

Según Qualcomm, los primeros móviles en incorporar su nuevo buque insignia se presentarán en diciembre de 2022. Probablemente sean los nuevos Xiaomi 13 y 13 Pro, pero habrá que esperar para saberlo.

Por último, y como era lógico esperar, la compañía confirmó que hay numerosos fabricantes de móviles interesados en utilizar el Snapdragon 8 Gen 2. Entre ellos: RedMagic, Honor, ZTE, Xiaomi, Meizu, OnePlus, Vivo, Sony, OPPO, Asus, iQOO y más.

Fuente | Qualcomm