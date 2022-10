Con el fin de año a la vuelta de la esquina, los fanáticos del mercado móvil sabemos lo que nos espera: el lanzamiento del nuevo chip tope de gama de Qualcomm. Ya conocemos algunas características del Snapdragon 8 Gen 2, como que usará los nuevos núcleos de ARM, que consumirá menos o que se venderá en dos versiones.

Sin embargo, hasta ahora no sabíamos nada sobre su rendimiento, más allá de suponer que será más potente que el Snapdragon 8+ Gen 1. Esto acaba de cambiar, porque se filtró el primer benchmark del Snapdragon 8 Gen 2 y su resultado es alucinante. Descubre qué tan grande será el salto.

El Snapdragon 8 Gen 2 será un 10% más potente que el Snapdragon 8+ Gen 1, aunque podría mejorar

Aunque el MediaTek Dimensity 9000+ le arrebató la corona al Snapdragon 8+ Gen 1 hace poco, Qualcomm no para en el desarrollo de su nuevo chip tope de gama. Este será el SoC que alimente a muchos de los buques insignia de 2023, así que no puede darse el lujo de volver a quedar detrás de la competencia. Uno de los dispositivos que equipará este chip será el futuro Galaxy S23, mismo que hoy protagoniza una tremenda filtración.

En la base de datos de Geekbench (uno de los mejores benchmark junto AnTuTu) acaba de aparecer la primera prueba del Snapdragon 8 Gen 2. El chip de Qualcomm iba a bordo del futuro Galaxy S23 estadounidense (SM-S911U), junto a una configuración de 8 GB de RAM y Android 13.

¿Cuál fue el resultado? El Snapdragon 8 Gen 2 logró un registro de 1524 puntos en la prueba individual de núcleos y 4597 puntos en la multinúcleo. Este es un resultado muy bueno, y ¿cómo es que lo sabemos? Pues, porque el Snapdragon 8+ Gen 1 ronda los 1309 y 4199 puntos en cada prueba, respectivamente.

Así, estaríamos hablando de una mejora cercana al 16% en el rendimiento single-core y cerca de 10% en multi-core. Con esta potencia, el Snapdragon 8 Gen 2 devolvería el trono de rendimiento bruto a Qualcomm, aunque todavía hay espacio para ampliar la brecha. ¿Cómo lo sabemos? Porque este resultado probablemente proviene de una muestra de ingeniería, así que todavía puede mejorar más. Por cierto, la prueba se realizó usando Geekbench 5.4.4.

El test de Geekbench reveló la velocidad y distribución de los núcleos del Snapdragon 8 Gen 2

Junto al resultado anterior, la prueba del Snapdragon 8 Gen 2 en Geekbench reveló algunos datos adicionales, aunque debemos cogerlos con pinzas. ¿Por qué lo decimos? Porque en ocasiones los benchmark no están completamente adaptados para mostrar en sus bases de datos la información correcta del hardware.

En este caso, Geekbench asegura que el Snapdragon 8 Gen 2 utilizará la arquitectura ARMv8, pero es bien sabido que Qualcomm apostará por ARMv9. Además, el software de prueba apunta que el nuevo chip tendrá una configuración de triple clúster, divididos de la siguiente manera: 1 núcleo @ 3,36 GHz + 4 núcleos @ 2,8 GHz + 3 núcleos @ 2,02 GHz.

Esta información contrasta con la filtración hecha por Digital Chat Station semanas atrás, en las que se aseguraba que el Snapdragon 8 Gen 2 tendría 4 clústeres: 1 x Cortex X3 + 2 x Cortex A720 + 2 Cortex A710 + 3 x Cortex A510.

Puede que las velocidades de los núcleos en los primeros tres clústeres terminen siendo correctas, pero Geekbench no es capaz de identificar el cuarto. Al fin y al cabo, no existe ningún chip que use esta configuración, ni tampoco está a la venta el primer chip ARMv9 en el mercado de consumo. Por tanto, es posible que Geekbench todavía no haya adaptado su aplicación para identificar todos los datos correctamente.

Aparte, sabemos que es el Snapdragon 8 Gen 2 por varias razones: primero, la GPU equipada por el chip testeado es la Adreno 740; segundo, Samsung lleva años teniendo problemas con el rendimiento y temperatura de sus chips Exynos y es casi un hecho que los Galaxy S23 solamente se venderán con procesadores Snapdragon; finalmente, el móvil puesto a prueba fue el Galaxy S23 de Estados Unidos y estos siempre llevan chip Qualcomm.

Fuente | Geekbench