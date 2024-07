Una de las primeras metas que debes alcanzar como creador de contenido en TikTok es llegar a los 1000 seguidores. Con esta cifra, se te habilitará la opción de hacer directos o lives, que es una de las mejores formas de interactuar con tu audiencia, darte a conocer a un nuevo público y empezar a construir una comunidad de seguidores sólida.

1000 seguidores no parece una cifra inalcanzable si vemos los números que se suelen manejar en TikTok, pero si eres un completo desconocido, te costará muchísimo obtener tantos seguidores de forma orgánica. Pero no te desanimes, hemos preparado una guía con estrategias, trucos y consejos que te permitirán tener 1000 seguidores en tu cuenta de TikTok de la forma más fácil y rápida posible. ¡Ah! Y totalmente gratis.

Probé todas las páginas y app que ofrecen seguidores gratis en TikTok: ninguna funciona

No te vamos a engañar: no existe un botón que te dé 1000 seguidores gratis en TikTok como por arte de magia. Yo personalmente he probado todas las páginas que he encontrado en Internet que ofrecen este servicio, tales como Instafollowers, LIFE Tree Check, PubTok y Trollishly, y ninguna me ha funcionado.

Lo que hacen estas webs es pedirte tu nombre de usuario en TikTok y, luego de una comprobación de seguridad, te hacen esperar un momento para enviarte los seguidores. Al cabo de un rato, te dicen que ya han añadido la cantidad de seguidores prometidos a tu cuenta o que es necesario que llenes una encuesta o vayas a cierta página web de dudosa reputación para hacer ciertas actividades que desbloqueen los seguidores.

Spoiler: hagas lo que hagas, no recibirás los seguidores y probablemente acabes estafado.

Comprar seguidores para TikTok sí funciona, pero no deberías hacerlo

Lo que sí funciona de verdad son las páginas en las que puedes pagar para conseguir seguidores en TikTok. Sé que lo que estás buscando es precisamente no gastar dinero, pero me parecía importante aclarar que existe esta opción. Eso sí, siempre asegúrate de comprar seguidores de «alta calidad» o «HQ», pues suelen ser cuentas que tienen cierta actividad y un comportamiento «humano» llegando incluso a interactuar regularmente con tu cuenta.

El precio de 1000 seguidores de alta calidad para TikTok ronda los 10 dólares o euros. Ahora bien, ¿pones en compromiso tu cuenta por tener seguidores comprados? Sí, se sabe que TikTok suspende y hasta shadowbanea las cuentas que son pilladas usando bots o servicios que alteran su número de seguidores y vistas.

¿Cómo TikTok se da cuenta que has comprado seguidores? Por el engagement; si tienes 1000 seguidores y nadie comenta, comparte o da like a tus vídeos, tu cuenta será clasificada como sospechosa. Así, corres el riesgo de que te baneen de la plataforma o de que TikTok no muestre a nadie tus vídeos por considerarlos de baja calidad según el engagement que tienes.

Lo único que debes hacer para conseguir 1000 seguidores en TikTok: consejos y trucos

Así que, si quieres tener 1000 seguidores en TikTok para comenzar a hacer directos sin afectar el futuro de tu cuenta, evita hacer trampas y apuesta por el crecimiento orgánico. Tardarás más en llegar a la meta, pero el crecimiento será más seguro y fiable.

¿Y cómo consigo 1000 seguidores gratis y rápido en TikTok de forma orgánica? Esta es la estrategia que suele funcionar para la mayoría de cuentas:

Publica al menos 1 vídeo todos los días , de forma constante.

, de forma constante. Nunca publiques un vídeo con marca de agua.

Haz vídeos cortos de entre 5 y 7 segundos , o largos de más de 60 segundos.

, o largos de más de 60 segundos. Haz vídeos de carrusel de fotos.

Nunca pidas que te sigan ni que vayan a tu link en bio.

en bio. No borres vídeos que no funcionaron, pues podrían viralizarse más tarde.

Los 3 primeros segundos del vídeo deben captar la atención del espectador.

del espectador. Haz vídeos totalmente originales y creativos que nadie más esté haciendo y que resulten interesantes para el espectador.

Replica tendencias o vídeos virales a tu manera (usando los mismos audios y mismos hashtags).

(usando los mismos audios y mismos hashtags). Cuando estés cerca de los 1000 seguidores, haz un sorteo donde uno de los requisitos sea que te sigan.

Utiliza otras redes sociales para promocionar tus vídeos de TikTok.

Sigue esta estrategia con constancia y creatividad para alcanzar la meta de los 1000 seguidores cuanto antes. Además, no olvides usar estas 5 apps para conseguir seguidores reales en TikTok.