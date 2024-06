¿Tienes un móvil Samsung Galaxy y quieres ver una contraseña guardada en él? Hay varias formas de hacerlo, dependiendo de qué tipo de contraseña estés buscando o el servicio de gestión de contraseña que utilices. Sea como sea, hemos preparado una guía con la que será imposible que no encuentres la contraseña que quieres ver en tu Samsung. Así que no perdamos más tiempo y prueba los tres métodos mostrados a continuación para ver las contraseñas guardadas en un Samsung Galaxy.

Cómo ver las contraseñas en Google desde tu Samsung Galaxy

La mayoría de personas usa el gestor de contraseñas integrado de Android, que es el de Google. Por tanto, lo más probable es que las contraseñas guardadas en tu Samsung se encuentren en el administrador de contraseña de Google, las cuales se pueden ver de la siguiente manera:

Abre la app Ajustes .

. Entra en la opción Google .

. Presiona en Gestionar tu cuenta de Google .

. Ve a la sección Seguridad .

. Presiona en Gestionar contraseñas.

Luego de que accedas al gestor de contraseñas de Google, verás todas las apps y páginas web donde tienes contraseñas guardadas. Presiona una de ellas y después toca el icono del ojo para revelar la contraseña. Y ya que has llegado hasta aquí, aprovecha y visita la sección «Revisión» donde podrás saber si alguna de tus contraseñas es insegura o se ha filtrado en Internet.

Cómo ver las contraseñas guardadas en Samsung Pass

Otro servicio donde puede que hayas guardado contraseñas es Samsung Pass. Se trata del gestor de contraseñas que ofrece Samsung, el cual no mucha gente usa, pero que al estar integrado en One UI, algunas personas acaban utilizando por practicidad o sin querer. Así que, si crees que hay una contraseña que no se guardó en el gestor de Google, puede que esté en Samsung Pass. Consúltalo haciendo lo siguiente:

Abre la aplicación Samsung Pass .

. Introduce tu contraseña o huella digital para acceder.

digital para acceder. Dirígete a la sección Información de inicio de sesión .

. Entra en las opciones Apps/sitios web y Añadido manual para ver las contraseñas que has guardado en este servicio.

Cómo ver las contraseñas del WiFi desde tu Samsung Galaxy

Y si lo que estás buscando es ver las contraseñas guardadas del WiFi en tu Samsung Galaxy, sigue este procedimiento:

Ve a la app Ajustes y entra en Conexiones .

y entra en . Presiona en Wi-Fi .

. Toca la rueda dentada que está al lado de la red WiFi a la que estás conectado.

Pulsa la opción Código QR .

. Haz una captura de pantalla del código QR que verás y luego abre esa captura desde la notificación.

que verás y luego abre esa captura desde la notificación. Selecciona Lens .

. Automáticamente, se analizará la captura y se mostrará la contraseña en la parte de abajo.

Cabe aclarar que este método solo funciona si estás conectado a la red WiFi cuya contraseña deseas ver. Si quieres ver la contraseña de una red WiFi guardada a la que no puedes conectarte, lastimosamente tendrás que recurrir a métodos más complicados que requieren root.

Si conoces algún otro truco para ver las contraseñas guardadas en un Samsung, no dudes en comentárnoslo aquí abajo. Lo mismo puedes hacer si tienes una pregunta al respecto… ¡te leemos!