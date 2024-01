Como hoy en día muchas aplicaciones, páginas y gestiones piden usuario y contraseña, es normal que con el tiempo te llenes de miles de datos. Memorizarlos puede resultar una tarea ardua, si no imposible. Pero no te preocupes, pues existen herramientas seguras que te pueden ayudar, como los gestores de contraseñas.

Estas aplicaciones pueden almacenar todas tus contraseñas para luego proporcionarlas a la hora de iniciar sesión. Algunas incluso van más allá, ayudándote con tus tarjetas de crédito u otro tipo de credenciales. En este artículo te presentaremos los 10 mejores gestores de contraseña para Android, donde podrás escoger la opción que mejor se ajuste a tu necesidad.

Bitwarden, el gestor de código libre y práctico

Bitwarden es una de las mejores opciones en cuanto a gestores de contraseña, al ser una aplicación de código libre. Esto significa que cualquiera puede confirmar su autenticidad y fiabilidad, así como arreglar cualquier problema que exista en el código con rapidez. Puedes almacenar no solo tus contraseñas de cada cuenta, sino además los datos de tu tarjeta de crédito.

A la hora de entrar al panel de inicio de sesión, verás un pop-up para añadir rápidamente tu contraseña sin que debas escribirla. Esta aplicación es compatible con Android, al igual que otras plataformas, por lo que el cambio entre móvil y PC, por ejemplo, será rápido y fluido.

1Password, una opción repleta de funciones

En su momento, 1Password llegó a ser víctima de un ataque cibercriminal, y, sin embargo, ningún dato pudo ser filtrado. Ese es un nivel de resguardo que habla de un servicio de calidad. Si por algo destaca 1Password además de esto, es por su gran variedad de funciones adicionales, entre ellas el poder detectar errores al momento, auditorías frecuentes en tiempo real, al igual que una política de nulo conocimiento sobre los datos del usuario por la empresa. Su estándar de encriptación de contraseñas es bastante confiable, aunque por desgracia, este servicio es de pago.

Dashlane, la opción ideal para la familia

Si quieres un gesto de contraseña para Android que esté dirigido no solo a ti, sino también a los miembros de tu núcleo familiar, Dashlane es una buena alternativa. Y es que se presta para que una sola cuenta gestione las contraseñas no solo de un usuario, sino de varios. Esta app también es de pago, aunque posee una versión gratis limitada. Otra ventaja importante de Dashlane, es que tiene una alarma que te informará de inmediato cuando un sitio al que accedes constantemente ha sufrido algún tipo de ataque cibernético.

Enpass, una opción libre de ataques

Si lo que más te preocupa de cualquier app que guarde tus contraseñas, es que luego pueda verse afectada por un ataque externo que las filtre, entonces céntrate en Enpass. Esta app posee todas las características generales del resto, con el añadido de que tus contraseñas quedan almacenadas en tu dispositivo, y no en el servidor de esta app.

NordPass, una app gratis que no defrauda

De los creadores de NordVPN, una de las mejores VPN para Android, llega NordPass. Este gestor de contraseña es interesante, porque su versión gratuita es bastante completa, permitiéndote almacenar un sinfín de contraseñas, usarla en diferentes plataformas, al igual que resguardar otros datos importantes, como tu tarjeta de crédito. También permite exportar o importar contraseñas, así como otras funciones que no echarás de menos en las otras alternativas.

LastPass, una opción organizada y eficiente

LastPass también entra dentro de esta categoría, destacando por su facilidad a la hora de organizar las contraseñas de todas tus cuentas. Puede ordenar la información que vayas añadiendo a la app (la cual lo guarda todo en un almacén encriptado de alta seguridad) según el tipo de página, notas, o incluso información de contacto. Otra curiosidad que vale la pena destacar, es que puedes ejecutar los sitios webs o las aplicaciones desde la propia app de LastPass, teniendo un acceso rápido y fácil en cuanto quieras iniciar sesión.

Password Safe and Manager, el gestor más simple

Si quieres decantarte por un gestor de contraseñas que se ciña a lo que debe hacer, esta opción te puede ayudar. De interfaz clásica, la aplicación permite almacenar contraseñas, personalizar los ficheros a gusto del usuario, y guardar todos los datos en un banco de datos encriptado. También, como adicional, tiene la función de generar contraseñas.

aWallet, un gestor confiable disponible en dos versiones

aWallet tiene una versión gratuita y otra de pago, cuya diferencia radica en el tipo de almacenamiento que permiten. En la versión gratis, es posible almacenar las contraseñas en tu propio dispositivo, lo cual es seguro, pero poco práctico. La versión de pago, por su parte, te ofrece el almacenamiento en la nube con un nivel de seguridad confiable. Esto te permitirá exportar o importar las contraseñas. De resto, cumple con otras funciones útiles, como el autorrelleno, o la búsqueda rápida de lo guardado.

Si optas por la versión de pago, tienes otros adicionales, como un lector de huellas como modo de acceso, o un generador de contraseñas. En este aspecto palidece un poco frente a las opciones que tienen el mismo servicio sin que gastes ningún euro.

Kaspersky Password Manager, un gestor confiable e intuitivo

Al ser conocido más que nada por su intervención en el mundo de los antivirus, seguro te parecerá buena idea echar mano del gestor de contraseñas de Kaspersky. La app viene con interfaz intuitiva, y opciones básicas, pero efectivas a la hora de guardar todas tus contraseñas e incluso permitirte un acceso directo a la página de inicio de sesión de cualquier sitio en donde desees entrar. El autorrelleno viene por defecto, al igual que la organización y el almacenamiento seguro, no solo de tus claves, sino también de documentos que desees proteger. Como adicional, integra un generador de contraseñas eficiente.

Microsoft Authenticator, un gestor que te protege desde la entrada

Por último, pero no menos importante, está el gestor de contraseña de Microsoft. Si por alto destaca, es debido a su factor de autenticación en dos pasos, algo que no suelen incluir la mayoría de los gestores en sus versiones gratis. Pues bien, Microsoft no te cobra nada por ello, y mantiene seguro tu acceso al gestor para evitar que otros puedan acceder con facilidad cuando no estés viendo.

Ahora que conoces los mejores gestores de contraseña para Android, ¿con cuál te quedarías?