¿Creaste una cuenta en TikTok y le pusiste un nombre de usuario que no cuadra con tu perfil? No te preocupes, no tienes que crearte una nueva cuenta, o pedirle a TikTok que te ayude a cambiar dicho nombre, lo único que tienes que hacer editar tu perfil dentro de la plataforma y elegir un nuevo nombre de usuario,

Si aún no te has registrado, o bien usas TikTok sin una cuenta, te recomendamos crear una para que puedas disfrutar de todas las funciones que ofrece esta red social.

¿Cómo cambiar el nombre de usuario en TikTok?

Si nunca has editado tu perfil de TikTok, o mejor dicho no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, a continuación, te explicamos paso a paso todo lo que debes hacer para poder cambiar tu nombre de usuario en TikTok fácilmente:

Una vez abierta la app de TikTok desde tu dispositivo móvil, deberás pinchar sobre la opción que dice “Yo”, ubicada abajo a la derecha de la pantalla.

Ingresarás en tu perfil de TikTok, allí vas a tener que pinchar sobre la opción que dice Editar perfil (se muestra debajo de los seguidores que tienes).

(se muestra debajo de los seguidores que tienes). Cuando estés en la sección de edición de perfil, deberás pinchar en Nombre de usuario.

Elimina el nombre de usuario que aparece en la pantalla, y luego escribe el nuevo nombre de usuario que quieres que tenga tu cuenta de TikTok.

que aparece en la pantalla, y luego que quieres que tenga tu cuenta de TikTok. Una vez escrito el nuevo nombre de usuario, deberás pinchar sobre Guardar .

. Pincha en Establecer el nombre de usuario y listo.

Como de seguro ya habrás visto en las capturas de pantalla que adjuntamos en el tutorial, TikTok solo permite un cambio de nombre de usuario cada 30 días, ¿qué quiere decir esto? Que podrás volver a cambiar tu nombre cuando transcurran esos 30 días de límite.

Dicho esto, te recomendamos elegir bien el nombre de usuario que le quieres poner a tu cuenta, ya que si te equivocas en alguna letra, o bien no te gusta el nombre que has elegido, no podrás cambiarlo hasta que pasen los 30 días.

Sin mucho más que añadir, si no tienes la app de TikTok instalada en tu móvil y solo entras a la plataforma desde el PC, es importante que sepas que puedes usar TikTok sin descargar la aplicación. Eso sí, no podrás cambiar el nombre desde la versión web de esta red social.