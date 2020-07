Desde que Anonymous anunció que TikTok es peligrosa, muchos fueron los usuarios que decidieron borrar la app de su dispositivo móvil. Si tú has sido uno de esos pero extrañas usar la aplicación, ya sea porque te divertía o porque te gustaba ver el contenido subido por otros usuarios, no te preocupes. Puedes usar TikTok sin tener que descargar la aplicación en Android o iOS.

¿Cómo usar TikTok sin descargar la app?

Si bien este tutorial se puede realizar desde cualquier navegador, te recomendamos utilizar Google Chrome para que la versión web de TikTok funcione de forma correcta. Sigue todos estos pasos para que puedas mirar los vídeos subidos a TikTok sin tener que descargar la app:

Abre Google Chrome desde tu móvil.

desde tu móvil. Una vez abierto el navegador, tendrás que ingresar en el sitio web de TikTok. Estando dentro de la página web en cuestión, deberás pinchar sobre el pequeño botón de color rojo que dice Ver ahora .

. Y listo, en cuestión de segundos podrás empezar a usar TikTok sin tener que descargar la aplicación.

Por otro lado, es importante mencionar que la versión web de TikTok no incluye todas las funciones que si se pueden utilizar en la app de la plataforma para Android e iOS. Algunas de las funciones a las que no podrás acceder utilizando TikTok web son las siguientes:

Descargar vídeos de TikTok.

Utilizar los filtros que posee la plataforma.

Grabar o subir vídeos.

Subir música o sonidos.

Si quieres acceder a todas estas funciones y muchas otras más, tendrás que descargar la aplicación para poder usar TikTok desde tu dispositivo móvil.

¿Hace falta tener una cuenta para poder usar TikTok sin la app?

No, no hace falta tener una cuenta para poder usar TikTok desde el navegador web, aunque… puedes tranquilamente iniciar sesión con tu cuenta para realizar comentarios, guardar vídeos como favoritos y demás. Por otro lado, si quieres usar TikTok sin una cuenta utilizando la app, también lo puedes hacer, solo necesitas abrir TikTok y listo, no hace falta más que eso.

Sin mucho más que añadir, es necesario remarcar que la versión web de TikTok consume más datos que la app oficial. Es por este motivo que te recomendamos usar TikTok desde Google Chrome solo si estás conectado a una red WiFi. En caso contrario, deberías descargar la app para que el plan de datos móviles que tienes contratado no se consuma tan rápido.