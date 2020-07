Pese a ser cada día más popular, las últimas semanas no han sido las mejores para TikTok en términos de credibilidad. Hace unos días, te contamos que la app china propiedad de ByteDance fue descubierta por iOS 14 espiando el portapapeles de los iPhone. A partir de ese acontecimiento, a TikTok le ha caído una lluvia de críticas por parte de los usuarios y de los expertos en ciberseguridad, que la acusan de ser una herramienta de espionaje del gobierno chino. Aunque esto ya se venía rumoreando desde mucho antes.

No obstante, las nuevas acusaciones están tan bien fundamentadas que el mismísimo gobierno de la India decidió prohibir TikTok en su país. Cabe resaltar que la India era el país que más usaba la aplicación en el mundo, por lo que seguramente los dueños de TikTok no están nada contentos con estas noticias. Pero lo peor aún está por llegar para TikTok, pues el grupo de hacktivistas (hackers y activistas) Anonymous también está exhortando a los usuarios de todo el mundo a que eliminen la app de sus móviles. ¿Será este el fin de TikTok?

Anonymous quiere que borres TikTok, ¿por qué?

Por si no lo sabes, Anonymous es el nombre que usan todos aquellos hackers o grupo de hackers que realizan acciones de protesta (a nivel informático) a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura. Estos hackers operan de forma totalmente anónima (de ahí el nombre), por lo que sus acciones no se pueden atribuir a un grupo específico. De hecho, es perfectamente posible que existan varios grupos que se hacen llamar Anonymous en Internet y cuyas acciones no están coordinadas o relacionadas entre sí.

De todas formas, una de las cuentas con más seguidores de Anonymous en Twitter (@YourAnonCentral) retuiteó una publicación de un usuario donde se explica toda la información que TikTok roba de los móviles en los cuales se instala. Con el retuit, Anonymous añade lo siguiente: “Elimina TikTok ahora; si conoces a alguien que la usa explícale que realmente es un virus operado por el gobierno chino para su operación de espionaje masivo”.

Así pues, Anonymous deja bien en claro que TikTok atenta contra la privacidad de los usuarios y por eso desea que la elimines. Esto ya lo habían revelado antes, cuando la misma cuenta tuiteó que TikTok “es un spyware (app para espiar) creado por el gobierno chino”. Asimismo, esta cuenta de Twitter matizó que Anonymous no tiene perfil en TikTok, aclarando así que las cuentas que usan el nombre de la organización en la app china son “falsas”.

¿Qué es exactamente lo que espía TikTok de los móviles?

El tuit que retuiteó Anonymous es de un usuario de Reddit que aplicó ingeniería inversa a la app de TikTok para descubrir qué esconde su código. Lo que encontró fue que, además de espiar el portapapeles, TikTok también mira la siguiente información de tu móvil sin tu permiso:

Especificaciones de hardware : tipo de procesador, dimensiones de la pantalla, memoria, espacio de almacenamiento, etc.

: tipo de procesador, dimensiones de la pantalla, memoria, espacio de almacenamiento, etc. Apps que has instalado .

. Todo sobre las redes de tu móvil : nombre del WiFi, tu dirección MAC, tu dirección IP, etc.

: nombre del WiFi, tu dirección MAC, tu dirección IP, etc. Modificaciones de software : si tienes root en Android o jailbreak en iOS.

: si tienes root en Android o jailbreak en iOS. Acceso al GPS : lo hace cada 30 segundos, aunque solo en algunas versiones de la app.

: lo hace cada 30 segundos, aunque solo en algunas versiones de la app. Configuración de un servidor proxy local: se hace en tu dispositivo para transcodificar medios, pero puede prestarse para usos indebidos, pues no cuenta con un sistema de autenticación.

De momento, otros expertos en ciberseguridad no han confirmado esta información, así que hay que tomarla con cautela. TikTok tampoco se ha pronunciado al respecto, salvo por lo de espiar el portapapeles de los iPhone. Sobre eso, la compañía explicó que lo hacían para evitar que se comparta información spam en su red social. No obstante, esta función “anti-spam” ya la eliminaron de iOS.

Esperemos que, con toda esta presión que se está ejerciendo, en los próximos días TikTok haga frente a las acusaciones y cuente toda la verdad acerca de su plataforma. De momento, quedamos atentos para informarte las últimas novedades que surjan al respecto. Aunque, si TikTok ya perdió tu confianza, algunas alternativas que te recomendamos probar son Tangi (de Google), Chingari (la más popular en India), Zynn (esta te paga por ver vídeos) y Playsee (con tintes de Google Maps).

Fuente | Forbes