¿Quieres compartir todo lo que has subido a TikTok, Instagram, Facebook o cualquier otra red social en un mapa en donde cualquier persona lo pueda ver? Pues entonces es necesario que te descargues Playsee, la red social que combina TikTok y Google Maps de una forma que nunca antes se ha visto.

¿Cómo funciona Playsee?

A diferencia de las aplicaciones de redes sociales como Instagram o TikTok, en donde se encuentran vídeos y publicaciones de usuarios a los que se siguen, en Playsee las publicaciones se muestran a lo largo de un mapa. Todos los vídeos que se suben a la red social pueden ser vistos por cualquier persona que busque publicaciones cerca del lugar desde donde se ha subido el contenido.

En definitiva, para poder encontrar contenido que sea de tu agrado, tendrás que moverte por el mapa. De esta manera, podrás ver vídeos grabados en tu país, ciudad o incluso cerca de dónde te encuentras, como así también ver contenido de otras personas al rededor del mundo. Además, como si esto fuera poco, podrás filtrar los vídeos por categorías: duración, popularidad, humor, challenges y muchas más.

¿Cómo encuentro publicaciones en Playsee?

Habiéndote creado una cuenta en Playsee (es necesario que te registres para poder usarla), tendrás que realizar los siguientes pasos para poder encontrar publicaciones dentro de la aplicación:

Ve al país, ciudad o pueblo en el que quieres encontrar publicaciones.

Pincha cualquier publicación que se muestre en el mapa.

En cuestión de segundos, Playsee te mostrará una especie de “historia de Instagram” desde la que podrás ver los vídeos de aquellos usuarios que han subido contenido a la red social.

Si quieres subir vídeos de TikTok, Instagram, Snapchat o cualquier otra aplicación, tendrás que pinchar en el icono “+” que se ubica en el centro de la app y luego seguir todos los pasos que te muestran en el tutorial de Playsee (es un vídeo que te explica paso a paso todo).

Cabe destacar que no es necesario instalar TikTok, Instagram o cualquier otra app para poder subir vídeos a Playsee. Lo único que necesitas hacer es descargar los vídeos que has subido a las otras plataformas, ya que Playsee solo puede tener acceso al almacenamiento de tu móvil, no a las cuentas que tienes en otras redes sociales. De igual manera, puedes crear contenido utilizando las herramientas que te brinda Playsee, no hace falta que subas el mismo vídeo que has publicado en TikTok, Instagram o Facebook.