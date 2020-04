TikTok es la aplicación de moda entre los jóvenes. En poquísimo tiempo, la red social de vídeos para móviles ha conquistado el corazón de millones de personas, haciendo que su base de usuarios suba la espuma. Todos quieren tenerla instalada en su Android, bien sea para crear sus propios contenidos y aprovechar sus infinitas herramientas de edición, para hacer challenges famosos, o solo para ver a otros.

El hecho es que la gente no para de sumarse a TikTok, incluso con sus supuestos problemas de privacidad. Sin embargo, no todos pueden descargarla desde la Play Store, porque supuestamente no es compatible con el móvil. Si eres uno de esos casos, déjanos decirte que probablemente Google esté equivocado, porque tenemos la solución para instalar TikTok en cualquier móvil.

Cómo descargar e instalar TikTok en móviles no compatibles

Si por alguna razón la Play Store no te permite descargar TikTok por considerarlo incompatible con tu smartphone, entonces instálalo de otra manera. La solución clásica para resolver este problema es que descargues directamente el APK y lo instales.

En Internet existen numerosos repositorios de aplicaciones para Android, en los que puedes descargar cualquier app para tu teléfono. Por supuesto, no todos son buenos o seguros. Sin embargo, APKMirror nos encanta, ya que es muy seguro, siempre está en top de recomendaciones para descargar APKs, y en este caso la misma TikTok es quien publica. Para instalar TikTok solo tienes que:

Entrar a la sección de APKMirror de TikTok a través de este enlace. Buscar la última versión estable de TikTok en la lista y selecciónala. Una vez dentro de la versión, pulsa sobre “APKs disponibles”. Elige el APK compatible con la arquitectura de tu móvil. Si tu dispositivo es algo antiguo será ARMv7a (32 bits), de lo contrario, y lo más seguro, es que sea ARMv8a (64 bits). Pulsa “Descargar APK”. Una vez descargado el APK, pulsa sobre la notificación de descarga finalizada. El móvil te preguntará si deseas instalar la aplicación, concédele el permiso. Espera que culmine el proceso, y luego disfruta de TikTok.

Si es la primera vez que descargas e instalas un APK, seguramente Android te pregunte si quieres autorizar la instalación desde fuentes desconocidas. Esto lo hace por un tema de seguridad, para evitar que instales un APK malicioso sin querer. Si es tu caso, dile a Android que sí quieres permitirlo, y listo.

Igualmente, si no sabes cuál APK descargar según la arquitectura de tu móvil, utiliza APKMirror Installer.

TikTok no abre después de instalar el APK, o sencillamente no instala

Es cierto que te dijimos que podrías instalar TikTok en cualquier móvil si la Play Store te decía que era incompatible. No obstante, la plataforma en sí misma cuenta con unos requisitos mínimos de funcionamiento.

Así, si tu móvil es demasiado antiguo, y no tienes Android 4.1 (Jelly Beam) o superior, no podrás usar TikTok. En este caso, solo te queda actualizar a una versión más reciente de Android, bien sea a través de un firmware oficial, o una ROM personalizada para tu móvil.

Como verás, el proceso de instalación de TikTok mediante el APK es muy sencillo. Ahora queda que lo pruebes, y nos cuentes tu experiencia en los comentarios.