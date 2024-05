Instagram acaba de lanzar un nuevo tipo de historia que de seguro todo el mundo comenzará a usar en las próximas semanas. Se trata de las Stories secretas que solo puedes ver si comentas o reaccionas a la publicación.

¿Cómo funcionan? Pues básicamente la historia de Instagram aparece difuminada y no se revelará hasta que el usuario reaccione a ella con un mensaje o con un emoji. Y no, con este tipo de historias no funcionan los trucos para ver Stories de forma anónima.

Pues bien, si quieres saber cómo hacer historias secretas de «Enviar mensaje para mostrar» en Instagram, a continuación, te contamos todos los pasos a seguir para hacerlas desde Android e iPhone.

Cómo hacer historia de «Enviar mensaje para mostrar» en Instagram

Lo primero que tienes que saber es que, al ser una nueva función de Instagram, de momento no todos los usuarios tienen las Stories «Enviar mensaje para mostrar» disponibles. Asegúrate de actualizar la aplicación de Instagram para recibir esta nueva función antes que nadie. Si aún no la tienes no te preocupes, de seguro en los próximos días recibirás la actualización.

¿Ya te aparece disponible? Pues entonces sigue estos pasos para publicar una historia de Instagram que solo se puede ver si la comentan:

Abre la app de Instagram y pulsa en el botón crear [+] .

y pulsa en el . Ahora elige Historia y toma una foto o selecciónala de tu galería.

y toma o selecciónala de tu galería. Una vez ya tengas seleccionada la foto, pulsa en el botón sticker que está en la barra superior.

que está en la barra superior. Lo siguiente será elegir el sticker REVELACIÓN (o SECRETO en algunos móviles).

(o SECRETO en algunos móviles). Ahora escribe un mensaje con el que motivarás a los usuarios a responder la historia para poder verla y luego pulsa en Listo .

con el que motivarás a los usuarios a responder la historia para poder verla y luego pulsa en . Finalmente, publica la historia y listo.

Recuerda que la gente solo podrá ver la historia si te envía un mensaje directo o reaccione con un emoji a la misma.

Y a ti… ¿Te gustan las nuevas historias secretas de Instagram?