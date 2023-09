Las Historias de Instagram son una forma de compartir momentos con otras personas. Sirven para conectarte con tus seguidores a través de pensamientos, sentimientos y vivencias. Las fotos y vídeos que se comparten aquí no son permanentes, desaparecen en 24 horas. Pero, a pesar de que duran poco tiempo, las Historias pueden generar una gran curiosidad, principalmente en aquellos que desean revisar el perfil de otros sin ser vistos.

Actualmente, no existe una forma oficial para ver las Stories de Instagram de forma anónima y es poco probable que exista en el futuro, ya que va en contra las políticas de privacidad de la aplicación. Aunque la plataforma no proporciona ningún visor, existen soluciones alternativas para lograr mantenerse al tanto de la vida de otras personas de manera discreta. Los métodos que te describiremos a continuación te permitirán husmear sin que nadie lo note.

Cómo ver Stories de Instagram de forma anónima

Revisar las redes sociales de otros de forma anónima es el deseo de muchos. En un artículo anterior te mostramos cómo ver perfiles de TikTok sin que se den cuenta. Ahora te diremos 3 formas de ver Stories de Instagram de forma anónima.

Cambia al modo avión

La manera más sencilla de ver Stories de Instagram de forma anónima es usando el modo avión. Con este truco, la aplicación mostrará todo el contenido sin requerir una conexión a Internet, evitando así que la red social detecte tu visualización de las Historias. Sigue estos pasos para ver las Historias de Instagram con este método:

Abre la aplicación de Instagram .

. Espera a que las Historias se carguen en la parte superior de la pantalla principal.

en la parte superior de la pantalla principal. Una vez que estés seguro de que todas las historias han cargado, activa el modo avión en tu dispositivo móvil para desconectar la conexión a Internet.

en tu dispositivo móvil para desconectar la conexión a Internet. Ahora puedes ver las historias que desees sin preocuparte de ser detectado.

Cuando hayas terminado de ver las historias, desactiva el modo avión en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Vuelve a usar Instagram de manera normal.

Este método funciona porque la aplicación ya ha cargado las Historias en la memoria, por lo que no necesita una conexión activa para reproducirlas.

Usa una cuenta secundaria

Si estás decidido a ver el perfil de otra persona, sin importar el esfuerzo que debas hacer, entonces usar una cuenta secundaria es buena opción. Si la cuenta de la persona en cuestión es pública, podrás ver los Stories sin problemas. Sin embargo, si la cuenta es privada, será necesario que la persona te acepte la solicitud de seguimiento en su perfil.

Si esto no te funciona, pídele a un amigo que ya esté conectado con la persona, que te envíe una captura de la historia o una grabación de pantalla si hay un vídeo. No te preocupes, Instagram todavía no notifica cuando se hace la captura de pantalla de una Historia.

Usar aplicaciones de terceros

Por último, existen aplicaciones de terceros que te pueden ayudar a ver Stories de Instagram de forma anónima. Estas herramientas no requieren la creación de una nueva cuenta de Instagram, ni la descarga de aplicaciones adicionales o el uso de un software especial. Además, te permiten espiar sin necesidad de iniciar sesión en tu propia cuenta e incluso si estás bloqueado por la persona.

Sin embargo, hay un par de condiciones importantes: la cuenta cuyas Historias desees ver debe ser pública, ya que Instagram protege eficazmente las cuentas privadas. Por otra parte, ten en cuenta que estas páginas web y aplicaciones a menudo incumplen las políticas de uso de Instagram y pueden ser bloqueadas en algún momento. Veamos a continuación las 5 mejores opciones:

Visor de historias de Insta

Esta página te permite ver y descargar de manera anónima Historias, destacados, transmisiones en vivo, fotos de perfil y publicaciones de un usuario desde cualquier dispositivo. Su interfaz simple y fácil de usar facilita la visualización y descarga rápida del contenido público que prefieras.

Con el Visor de historias de Insta no será necesario proporcionar ningún dato personal para acceder a estas funciones. Además, ofrece flechas de navegación en una ventana modal para desplazarte por las publicaciones. También muestra un indicador digital que te dice la cantidad de Historias nuevas sin leer.

Enlace | Visor de historias de Insta

StorySaver.net

Para usar StorySaver.net, solo tendrás que ingresar en el campo correspondiente el nombre del usuario que deseas espiar. Con esta aplicación podrás ver las historias actuales y hacer la descarga dentro de la misma página. Además, las podrás guardar en tu PC, MAC o dispositivo móvil.

Esta herramienta te permite descargar Historias o momentos destacados de Instagram de una persona con cuenta pública. StorySaver.net es fácil de usar y completamente gratuita. Es útil para aquellos que quieren guardar Historias de Instagram o compartirlas con otras personas.

Enlace | StorySaver.net

InstaNavegación

InstaNavigation es una herramienta gratuita para ver a cualquier persona en Instagram sin que lo sepa. Esto te permite estar al día con las últimas noticias e información de tus cuentas favoritas, sin tener que preocuparte por tu privacidad.

Una de las ventajas de este visor es que no necesitas iniciar sesión en tu cuenta de Instagram para usarlo. Simplemente, introduce el nombre de usuario de la persona que quieres espiar. A continuación, podrás ver todas sus publicaciones, Stories y vídeos.

Enlace | InstaNavegación

StoriesIG

Con el visor StoriesIG podrás ver perfiles de Instagram de forma anónima, sin dejar pruebas. El propósito de la aplicación es facilitar la descarga de vídeos de Instagram para cualquier uso. StoriesIG tiene la capacidad de descargar tanto vídeos individuales como múltiples vídeos de los carruseles.

Esta función garantiza que puedas acceder a los vídeos incluso cuando no estés conectado o si el vídeo original ha sido eliminado. Además, con StoriesIG podrás guardar Historias, incluso después de que haya pasado el límite de tiempo de 24 horas.

Enlace | StoriesIG

INSTA super save

INSTA super save es la herramienta ideal para descargar vídeos, fotos y momentos únicos directamente en tu dispositivo. Aquí encontrarás una variedad de formatos de archivo de vídeo, como WMV, MP3, MP4 y más, cada uno con un conveniente botón de “Descargar” junto a él.

Lo mejor de todo es que no necesitas registrarte ni crear una cuenta. La aplicación de navegador ha sido diseñada para simplificar tu experiencia, ayudándote a encontrar y seleccionar vídeos para ver y descargar desde la plataforma en línea.

Enlace | INSTA super save

¿Listo para empezar a ver Stories de Instagram de forma anónima? Ahora sabes cómo hacerlo. Y si te preocupa la seguridad en la aplicación, échale un vistazo a nuestro artículo: Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de Instagram sin permiso.