Si eres de los que le gusta tener música descargada en el móvil y así no depender de la conexión a Internet para escuchar tus temas favoritos, entonces has llegado al lugar indicado. Y es que a continuación te presentaremos 5 métodos para descargar música gratis en tu móvil para los que no necesitarás instalar ninguna aplicación.

Cómo descargar música gratis en Android sin aplicaciones: 5 métodos

Hay muchas aplicaciones para descargar música gratis que puedes instalar en tu Android, tales como SpotiFlyer, Snaptube, etc. También existe la alternativa de instalar Telegram y crearte una cuenta en esta app de mensajería para usar los canales de Telegram para descargar música.

Ahora bien, también es posible descargar música gratis en tu móvil sin tener que instalar ninguna aplicación. Aquí abajo te dejamos 5 métodos en los que solo necesitarás usar el navegador de tu Android para descargar canciones de manera gratuita:

MP3YouTube

Si quieres descargar canciones de YouTube en tu móvil, entonces debes probar la web MP3YouTube. Esta es muy rápida y fácil de usar, solo tienes que seguir estos pasos:

Primero, entra en la web MP3YouTube desde el navegador.

desde el navegador. Ahora, pega el enlace de la canción de YouTube y pulsa en Search .

de la canción de YouTube y pulsa en . Por último, pulsa en Download MP3, espera unos segundos y listo, la canción se comenzará a descargar automáticamente.

SpotifyMate

En caso de que quieras descargar canciones de Spotify, lo que debes hacer es usar la web SpotifyMate. Esta te permite descargar música de la plataforma de streaming siguiendo estos pasos:

Para empezar, abre la web SpotifyMate en tu navegador.

en tu navegador. En la web, pega el enlace de la canción de Spotify y pulsa el botón 🢃 .

de la canción de Spotify y . Finalmente, presiona en Download MP3, espera unos segundos y listo, la canción se descargará automáticamente.

Tubidy

Una de las mejores formas de descargar música gratis sin instalar nada en tu móvil es usando la web Tubidy. Con ella no tendrás que buscar el enlace de la canción en YouTube o en Spotify, ya que tiene su propio motor de búsqueda para que encuentres fácilmente la música que quieres descargar. A continuación, te contamos cómo usarla:

Primero, ingresa en la web Tubidy desde el navegador.

desde el navegador. Ahora, busca la canción que quieres descargar usando la barra de búsqueda.

que quieres descargar usando la barra de búsqueda. Finalmente, presiona sobre la canción, elige el apartado MP3 y luego la calidad que quieras con el botón 🢃. Luego de unos segundos aparecerá el botón Download, presiónalo y listo.

YTMP3

Arriba te dejamos una web para descargar música de YouTube, pero lo malo es que solo descarga canciones en 128 kbps… ¿Quieres descargar en mejor calidad? Pues entonces prueba la web YTMP3 que permite descargar canciones en 320 kbps de YouTube siguiendo estos pasos:

Para empezar, abre la web YTMP3 en tu navegador.

en tu navegador. En la web, pega el enlace de la canción de YouTube y pulsa el Search .

de la canción de YouTube y pulsa el . Por último, elige la calidad máxima (320 kbps), presiona en Convert, espera unos segundos, luego pulsa en Download y listo.

SoundCloud Tool

¿Las canciones que quieres descargar están en SoundCloud? Entonces te recomendamos usar la web SoundCloud Tool que permite descargar canciones de SoundCloud de manera gratuita y rápida siguiendo estos pasos:

Primero, abre la web SoundCloud Tool en tu navegador.

en tu navegador. En la web, pega el enlace de la canción y pulsa Download MP3 Track .

de la canción y pulsa . Finalmente, presiona en Download MP3 y listo.

Y tú… ¿Cuál de estos 5 métodos usarás para descargar música gratis en tu móvil?