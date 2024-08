¿Quieres instalar MODs en Geometry Dash? Pues a continuación te contamos cómo hacerlo con Geode, una app gratuita que gestiona la instalación de MODs en Geometry Dash. Además, al final del artículo te contamos si es baneable usar Geode y si es seguro instalar la aplicación.

Pasos para instalar MODs a Geometry Dash en Android con Geode

Lo primero que tienes que hacer es instalar Geode en tu Android. Para ello necesitas el APK de Geode que se encuentra en la web oficial de esta app. Aquí abajo te dejamos el enlace descarga:

Enlace de descarga | APK de Geode para Android

¿Ya tienes instalado Geode? Pues entonces sigue estos pasos para comenzar a instalar MODs en Geometry Dash usando Geode:

Para empezar, abre la aplicación de Geode . Si es la primera vez que la ejecutas, primero se actualizará y luego tendrás que pulsar el botón «Launch» para iniciarla.

. Si es la primera vez que la ejecutas, primero se actualizará y luego tendrás que pulsar el botón «Launch» para iniciarla. Una vez dentro, presiona el botón de Geode.

Ahora, dirígete a la sección DOWNLOAD.

Aquí te aparecerán los MODs más populares. Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar el MOD que quieres instalar en Geometry Dash.

para instalar en Geometry Dash. Una vez que encuentres el MOD, presiona en el botón GET para instalarlo.

Presiona en INSTALL para iniciar la instalación del MOD.

Al finalizar la instalación te aparecerá un aviso de MODS INSTALLED/UPDATED que te indicará que el proceso ha sido exitoso.

que te indicará que el proceso ha sido exitoso. Finalmente, presiona en RESTART NOW para iniciar el MOD instalado.

Cuando se inicie nuevamente Geometry Dash (desde la app de Geode) se ejecutará el MOD instalado y podrás comenzar a disfrutar del MOD (en este ejemplo instalamos un MOD que convierte los menús de Geometry Dash en los menús del Minecraft).

¿Es baneable usar Geode en Geometry Dash?

Muchos se preguntan si te pueden banear la cuenta de Geometry Dash por usar Geode y la respuesta es que depende del MOD que instales. Como lo especifican en su web, Geode no es una aplicación oficial de Geometry Dash ni está afiliada a RobTop Games. Por ello, existe la posibilidad de baneo existe.

Sin embargo, como se puede ver en el documento para desarrolladores, Geode tiene una política muy estricta sobre los MODs permitidos, con las que se aseguran que ninguno incumpla con las políticas de Geometry Dash. Esto hace que sea casi improbable que te baneen la cuenta de Geometry Dash por usar un MOD de Geode.

¿Cuándo es probable que te baneen la cuenta? Pues si instalas un MOD que modifica las stats de tu cuenta o que contiene contenido prohibido e inapropiado. De todos modos, si tienes duda sobre la legalidad del MOD que quieres usar, puedes usar Geode sin iniciar sesión con tu cuenta de Geometry Dash para que te sientas más seguro al usarlo.

¿Es seguro instalar Geode? ¿Es un virus?

La respuesta es no, Geode no es un virus. La aplicación para instalar MODs en Geometry Dash es segura de usar y no tiene ningún riesgo de instalarla en tu móvil (siempre y cuando descargues el APK desde su web oficial).

De hecho, pasamos el APK por VirusTotal (una web que analiza archivos con más de 60 antivirus diferentes) y no encontró ningún problema de seguridad. Además, debes saber que esta es una aplicación de código abierto (open-source) por lo que cualquiera que tenga dudas puede revisar su código fuente en GitHub para comprobarlo.

Y tú… ¿Qué MOD de Geometry Dash quieres probar?