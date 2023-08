Mantener la seguridad en tu cuenta de Instagram es algo fundamental y hay distintos trucos para ello: una buena contraseña, usar solamente tus propios dispositivos, activar la autenticación en dos pasos y más. Sin embargo, también es cierto que muchas veces no prestamos la atención adecuada y nos volvemos vulnerables a que alguien robe nuestra cuenta.

Si crees que otra persona podría estar utilizando tu perfil en otro dispositivo sin tu permiso, o bien solamente estás corrigiendo malos hábitos y aumentando tu seguridad, vale la pena hacer una comprobación de esto, ¿cierto? La app de Instagram permite hacerlo desde hace mucho, pero recientemente hubo cambios profundos gracias al nuevo Centro de Cuentas desarrollado por Meta. Hoy te explicaremos cómo saber si tu Instagram está abierto en otro dispositivo, siguiendo las nuevas pautas de la aplicación. ¿Preparado?

¿Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de Instagram sin permiso?

Como ya mencionamos, desde hace años es posible saber si algún dispositivo diferente al tuyo ha accedido a tu cuenta de Instagram sin permiso. Meta guarda todos esos datos cuando usas la app y tú puedes revisarlos cuándo quieras para detectar posibles usurpadores de identidad. Toda la información y el historial de dispositivos conectados lo encontrarás en el nuevo Centro de cuentas de Meta, pero ¿cómo llegas a él? Es tan fácil cómo seguir estos pasos, que funcionan casi igual en Android e iOS (puedes ayudarte con las imágenes que dejamos abajo):

Abre Instagram y dirígete a tu perfil. Toca el botón de las tres barras horizontales para desplegar un menú. Selecciona ‘Configuración y privacidad’ entre las opciones del menú. Entra a la sección ‘Centro de cuentas’. Presiona ‘Contraseña y seguridad’. Accede a ‘Dónde iniciaste sesión’. Elige tu cuenta de Instagram. Mira la lista de dispositivos que han abierto sesión con tu cuenta de Instagram.

Como ver dispositivos que usan tu cuenta Instagram 1 de 2

Si todo está bien, únicamente verás el dispositivo desde el que estás realizando la consulta, que se identificará como ‘Este dispositivo’ (en verde). Pero, ¿qué pasa si hay varios dispositivos diferentes en la lista? Es ahí cuando toca empezar a descartar para ver si todo está bien. Cada inicio de sesión registrado te dirá lo siguiente:

El tipo de dispositivo usado (un móvil o un ordenador, por ejemplo).

(un móvil o un ordenador, por ejemplo). Sistema operativo (Android, Windows, iOS, etc.).

(Android, Windows, iOS, etc.). Una ubicación aproximada basada en la IP utilizada.

basada en la IP utilizada. La fecha de inicio de sesión.

Con estos datos podrás determinar si has sido tú, o si tienes a alguien empleando tu cuenta sin permiso. Si es lo primero, no hay problema. Sin embargo, si detectas un inicio de sesión sospechoso debes cerrarlo de inmediato así:

Selecciona el dispositivo al que quieres quitar acceso. Presiona ‘Cerrar sesión’ para eliminarlo.

¿Qué hacer si detectaste un inicio de sesión desconocido en tu cuenta de Instagram? ¿Cómo puedes protegerte?

Si tuviste que cerrar alguna sesión de Instagram cuyo origen desconoces, entonces es probable que tu cuenta haya sido vulnerada. Lo que tienes que hacer a continuación es intentar cerrar la brecha tan rápido como puedas y esto se hace cambiando tu contraseña.

Sin embargo, este es solamente el primer paso, pues también deberías habilitar la autenticación en dos pasos y las alertas de inicio de sesión. Todo esto puede hacerse desde hace un montón de años, pero una vez más el nuevo Centro de cuentas de Meta cambió todo. Tranquilo, que en las próximas secciones te daremos el paso a paso.

Abre Instagram y ve a tu perfil. Abre el menú desplegable tocando sobre el botón de las tres barras horizontales. Selecciona ‘Configuración y privacidad’. Ve a ‘Centro de cuentas’. Toca sobre ‘Contraseña y seguridad’. Selecciona ‘Cambiar contraseña’. Elige la cuenta que quieres actualizar. Escribe tu contraseña actual y también la nueva (crea una contraseña segura). Pulsa ‘Cambiar contraseña’. Vuelve a iniciar sesión en todos tus dispositivos (si es que tienes más de uno).

La autenticación en dos pasos es un anillo de seguridad extra que puedes añadir a tu cuenta Instagram y a muchas otras plataformas. Para no hacer larga la historia, básicamente consiste en introducir una clave temporal y de uso único después de usar tu usuario y contraseña, para así poder iniciar sesión en tu cuenta. Si no tienes este código OTP, no podrás entrar a tu cuenta. ¿Quién te lo suministra? Una app como Google Authenthicator o Duo Mobile (más seguro), o bien la propia Meta a través de SMS o WhatsApp (menos seguro).

Te daremos los pasos rápidamente para configurar una app de autenticación por ser el método más seguro. Sin embargo, el proceso es muy similar si utilizas mensajes de texto o WhatsApp para obtener el código. Esto es lo que debes hacer:

Ve a tu perfil de Instagram y abre el menú desplegable. Entra a ‘Configuraciones y privacidad’. Ingresa a ‘Centro de cuentas’. Ve a ‘Contraseña y seguridad’. Toca sobre ‘Autenticación en dos pasos’. Selecciona la cuenta a configurar. Presiona sobre ‘App de autenticación’. Sigue las instrucciones en pantalla, que básicamente son: Asigna un nombre al dispositivo validador.

Descarga Google Authenticator o Duo Mobile en tu smartphone.

Copia la clave de seguridad o escanea el código QR en la app validadora.

Presiona ‘Siguiente’ en Instagram.

Ingresa el código temporal de 6 dígitos que te proporciona la app.

Confirma la configuración.

Cómo configurar las alertas de inicio de sesión en Instagram desde el Centro de cuentas

Esta opción generalmente está activada por defecto, pero no pierdes nada con verificar que realmente sea así. Al fin y al cabo, lo que buscas es mejorar la seguridad de tu cuenta de Instagram porque sufrió un inicio de sesión no autorizado, ¿cierto?

Al activar esta funcionalidad, Instagram siempre te notificará cuando alguien inicie sesión en tu cuenta desde otro dispositivo. Puedes configurar la alerta para que llegue en la app de Instagram y también a tu correo electrónico. Esto es lo que debes hacer:

Abre Instagram y dirígete a tu perfil. Toca el botón de las tres barras horizontales para desplegar un menú. Selecciona ‘Configuración y privacidad’ entre las opciones del menú. Entra a la sección ‘Centro de cuentas’. Presiona ‘Contraseña y seguridad’. Ve a ‘Alertas de inicio de sesión’. Selecciona tu cuenta. Revisa si tienes marcada la opción ‘Notificaciones en la aplicación’ y las alertas por correo electrónico.

Con esto tu cuenta debería estar asegurada nuevamente, aunque hay dos cosas adicionales que queremos dejarte en este artículo:

Nunca está de más que hagas una comprobación rápida de seguridad de tu cuenta de Instagram. Esta opción la encontrarás en el Centro de cuentas de Meta.

de tu cuenta de Instagram. Esta opción la encontrarás en el Centro de cuentas de Meta. El Centro de cuentas de Meta no solamente te permite ver los dispositivos desde los que se está usando tu perfil de Instagram. También puedes ver los dispositivos con acceso a tu cuenta de Facebook y tomar medidas. Ojo, lo mismo puedes hacer desde Facebook con Instagram.

¿Qué tal te pareció este tutorial? ¿Ya blindaste tu cuenta de Instagram para que nadie la use sin tu consentimiento?