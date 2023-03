¿Quieres recuperar una historia de Instagram eliminada? No te preocupes, hoy te mostraré los trucos y consejos más sencillos para que puedas seguir publicando esa imagen o vídeo que tanto te ha gustado.

Te sorprenderá saber que, muchas personas piensan que las historias de Instagram son eliminadas para siempre luego de que culminan las 24 horas de publicación. Sin embargo, debo aclararte que no es así, ya que una de las opciones que posee esta app es resguardar toda la información que has subido y que no hayas eliminado voluntariamente. De esta manera, puedes disponer de este contenido en el momento que desees.

Pasos para recuperar una historia eliminada en Instagram

Este tutorial es uno de los más sencillos que harás, puesto que solo te llevará unos cuantos segundos recuperar el contenido que deseas.

Ve a la app de Instagram desde tu móvil. Entra en tu Perfil. Haz clic en Más opciones (el botón con 3 líneas en la esquina superior derecha). Posteriormente, selecciona la pestaña de Archivo. Elige la imagen o vídeo que desees recuperar y luego haz clic en compartir.

Ten en cuenta que solo podrás recuperar las historias que se han eliminado en las últimas 24 horas.

Desde la opción archivo de historias, puedes hacer del contenido lo que tú desees. Entre las funciones que tiene, se encuentran: destacar la publicación, guardarla, compartirla y enviar el enlace a otra red social.

Así mismo, también puedes editar las historias y publicarlas nuevamente. Siempre que quieras, puedes volver a recuperar el contenido que necesites.

Recupera las publicaciones eliminadas en Instagram

Otra de las opciones que te ofrece Instagram es recuperar las publicaciones que eliminaste recientemente. Es importante que sepas que, luego de eliminar las fotos o vídeos, tienes 30 días para recuperarlos y 24 horas en el caso de las historias, puesto que pasado este tiempo serán borrados permanentemente.

Ve a la app de Instagram. Entra en tu Perfil. Haz clic en Más opciones. Selecciona la pestaña de Tu actividad. Posteriormente, se abrirá una ventana, ubica la opción de Eliminado recientemente y haz clic en ella. Luego de ello, encontrarás las historias, fotos o vídeos que hayas eliminado. Selecciona lo que deseas recuperar y presiona en Restaurar.

Esta es una manera sencilla para que recuperes el contenido que desees sin necesidad de descargar programas o app de terceros. Sin embargo, si aún tienes dudas, te sugiero visitar el centro de ayuda de Instagram para obtener más información.

Si te interesan las noticias y funciones nuevas de Instagram, te recomiendo ver cómo tener un mayor alcance en Instagram, encontrarás trucos y consejos que te ayudaran a mejorar tu cuenta.